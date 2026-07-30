Индустрия отыграла спад

По итогам первого полугодия 2026 года промышленное производство выросло в пяти из шести регионов Черноземья, свидетельствуют данные Росстата. Самый высокий индекс промышленного производства (ИПП), отражающий изменение физического объема выпуска по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, зафиксирован в Курской области — 110,9%, что соответствует росту на 10,9%. По итогам 2025-го регион был аутсайдером макрорегиона со снижением на 7,1%. Единственной областью с отрицательной динамикой стала Белгородская, где производство сократилось на 1,6%. Эксперт связывает положительную динамику с внутренним спросом, участник рынка скептически оценивает официальную статистику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидером промышленной динамики в Черноземья в первой половине года стала Курская область

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Лидером промышленной динамики в Черноземья в первой половине года стала Курская область

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лидером Черноземья по темпам роста стала Курская область, где промышленное производство увеличилось на 10,9%, а ИПП составил 110,9%. По итогам 2025 года регион, напротив, показывал худший результат в макрорегионе — снижение на 7,1%. В первом полугодии наибольший рост среди основных видов деятельности зафиксирован в производстве и распределении электроэнергии, газа и пара — на 28,2%. Обрабатывающие производства прибавили 13,3%. Добыча полезных ископаемых сократилась на 6,8%, водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов — на 11,9%.

где промышленное производство увеличилось на 10,9%, а ИПП составил 110,9%. По итогам 2025 года регион, напротив, показывал худший результат в макрорегионе — снижение на 7,1%. В первом полугодии наибольший рост среди основных видов деятельности зафиксирован в производстве и распределении электроэнергии, газа и пара — на 28,2%. Обрабатывающие производства прибавили 13,3%. Добыча полезных ископаемых сократилась на 6,8%, водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов — на 11,9%. Следом идет Тамбовская область, где промышленное производство выросло на 7,7%, а ИПП составил 107,7%. Это единственный регион Черноземья, в котором положительную динамику показали все основные виды деятельности. Энергетика прибавила 24%, добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства — по 6,7%, водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов — 6,4%.

где промышленное производство выросло на 7,7%, а ИПП составил 107,7%. Это единственный регион Черноземья, в котором положительную динамику показали все основные виды деятельности. Энергетика прибавила 24%, добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства — по 6,7%, водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов — 6,4%. В Липецкой области промышленное производство выросло на 4,7%, ИПП составил 104,7%. Отраслевую статистику за июнь Росстат пока не раскрыл. По итогам января—мая добыча полезных ископаемых увеличилась на 33,5%, обрабатывающие производства — на 4,4%. Энергетика, напротив, сократилась на 30,6%, водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов — на 2,1%.

промышленное производство выросло на 4,7%, ИПП составил 104,7%. Отраслевую статистику за июнь Росстат пока не раскрыл. По итогам января—мая добыча полезных ископаемых увеличилась на 33,5%, обрабатывающие производства — на 4,4%. Энергетика, напротив, сократилась на 30,6%, водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов — на 2,1%. Орловская область завершила полугодие с ростом промышленного производства на 1,7% и ИПП 101,7%. Положительную динамику показали добыча полезных ископаемых — 8,5%, энергетика — 2,6% и обрабатывающие производства — 2,3%. Водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов сократились на 24,1% — индекс в этом секторе составил 75,9%.

завершила полугодие с ростом промышленного производства на 1,7% и ИПП 101,7%. Положительную динамику показали добыча полезных ископаемых — 8,5%, энергетика — 2,6% и обрабатывающие производства — 2,3%. Водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов сократились на 24,1% — индекс в этом секторе составил 75,9%. В Воронежской области промышленное производство прибавило 0,5%, ИПП составил 100,5%. Обрабатывающие производства выросли на 0,6%, энергетика — на 2,5%. Добыча полезных ископаемых сократилась на 13,1%, водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов — на 10,7%.

промышленное производство прибавило 0,5%, ИПП составил 100,5%. Обрабатывающие производства выросли на 0,6%, энергетика — на 2,5%. Добыча полезных ископаемых сократилась на 13,1%, водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов — на 10,7%. Единственным регионом Черноземья со снижением промышленного производства стала Белгородская область. Выпуск сократился на 1,6%, ИПП составил 98,4%. Рост наблюдался только в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов — на 18,7%, а также в добыче полезных ископаемых — на 1,9%. Обрабатывающие производства снизились на 2,4%, энергетика — на 6,3%.

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Кандидат экономических наук, бывший председатель горсовета Липецка Игорь Тиньков связывает рост промышленного производства с внутренним спросом. «Наверное, вы слышали, что президент сказал: покупательная способность повысилась. Все, что касается пищевого производства, как правило, начинает расти именно с этого. Люди начинают больше потреблять»,— рассуждает эксперт. По его словам, затем деньги начинают работать и в других секторах экономики.

«Население сейчас получает дополнительные средства и тратит их внутри страны. Люди реже выезжают за рубеж и чаще путешествуют по России. Поэтому все, что происходит сегодня с промышленностью, объяснимо»,— считает эксперт.

Рост добычи полезных ископаемых в Липецкой области господин Тиньков также связал с внутренним потреблением. «Мы же здесь не нефть добываем. Речь идет о песке и материалах для дорожного строительства. Все это сегодня потребляется внутри страны»,— отметил он. По мнению эксперта, Липецкая область оказалась подготовлена к изменению структуры спроса: «Мы всегда были больше ориентированы на внутренний рынок. Когда экспортные возможности сократились, наша продукция осталась востребована в стране».

Директор по производству воронежского ООО «Некст Трейд» Сергей Давыдов говорит, что цифры Росстата вызывают у него вопросы. Предприятие специализируется на разработке и производстве запорной и регулирующей арматуры, в том числе для защиты компрессорного оборудования. «Надо смотреть, какие именно производства дают основной вклад в этот рост. Сам по себе индекс мало о чем говорит»,— отметил господин Давыдов. По его словам, увеличение выпуска в обрабатывающих производствах всего на 0,6% сложно считать существенным успехом.

«Как было, так и осталось. Только энергетика прибавила 2,5%, а добыча и водоснабжение, наоборот, упали более чем на 10%»,— анализирует господин Давыдов, добавляя, что для многих предприятий начало года оказалось непростым.

О ситуации на своем предприятии господин Давыдов рассказал: «В первом квартале работы не было совсем. Многие предприятия были либо в убытках, либо без заказов. Мы сократили закупки материалов, остановили несколько проектов, оптимизировали штат». Сейчас «Некст Трейд» вновь работает на полной мощности, однако оценивать результаты года пока рано. «Боюсь, что мы в этом году, может быть, даже не выйдем в ноль»,— сказал директор.

Господин Давыдов допускает, что рост в целом по экономике мог обеспечить оборонно-промышленный комплекс (ОПК), а также сезонная загрузка производителей сельхозтехники. «У нас много предприятий выпускают сельхозтехнику. Летом у них традиционный пик, соответственно, растет загрузка литейных производств и поставщиков комплектующих. Возможно, это тоже повлияло на общую статистику»,— предположил он.

Министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов, говоря о курируемых ведомством отраслях без учета пищевой промышленности, назвал основными драйверами роста металлургию, металлообработку и химическое производство. Последнее в первом полугодии прибавило около 11%.

По словам министра, внутри химической отрасли наиболее быстро росло производство синтетических смол и пластмасс — примерно на 30%, а также выпуск удобрений. Вместе с тем господин Хлызов указал на отрасли, где ситуация остается сложной.

«По текстилю и производству одежды снижение составляет около 10%. Есть спад в мебельной промышленности, что связано с сокращением объемов жилищного строительства»,— пояснил министр.

Несмотря на это, результат первого полугодия он назвал успешным. Господин Хлызов оценил рост на 0,5% как «очень неплохой» с учетом макроэкономической и санкционной ситуации. Отвечая на вопрос о влиянии ОПК, министр подтвердил, что этот сектор вносит «значительный вклад» в ИПП. При этом статистика по нему отсутствует в открытом доступе.

Анна Швечикова