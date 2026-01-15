Рукава спущены

Ростовская компания «Лилиани», с 2022 года планировавшая строительство за 1,3 млрд руб. завода сельхозмашин и пластиковых рукавов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк», остановила работы над проектом и теперь надеется найти покупателя на него. Незавершенный актив оценен в 169 млн руб. Региональные власти рассчитывают на то, что заморозка будет «временной». Эксперты отмечают, что спад цен на зерновом рынке спровоцировал снижение продаж техники, и сомневаются в появлении нового инвестора при текущей конъюнктуре.

Для создания в ОЭЗ «Липецк» мощностей по хранению зерна оказалось недостаточно спроса

ООО «Лилиани» пытается найти нового владельца для своего инвестиционного проекта в ОЭЗ «Липецк» через онлайн-площадку Сбербанка за 169 млн руб., следует из опубликованной информации. В лот входят 100% доли в уставном капитале занимающейся проектом «дочки» компании ООО «Арлан-машины», арендованный участок площадью 10,7 га и частично выкупленное оборудование. Новому владельцу также предстоит выплатить задолженность в размере 105 млн руб. и доплатить более 161 млн руб. за технику по заключенному ранее контракту.

Компания заявляла проект по производству бункеров-перегрузчиков и машин для упаковки зерна в пластиковые рукава с объемом инвестиций в 1,3 млрд руб. в 2022 году.

Тогда запустить производство планировалось через два года от момента начала строительства. Рассматривалась и возможность создания производства самих пластиковых рукавов для зерна. Однако уже в 2023-м компания снизила объем планируемых вложений до 800 млн руб.

Финансирование проекта осуществлялось в том числе за счет кредитов Сбербанка на 110,5 млн руб. В ноябре 2025-го банк обратился в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании ООО «Арлан-машины» банкротом, следующее заседание назначено на 27 января. Также ФНС в Ростовской области в августе прошлого года подала банкротный иск против головной структуры инвестора, требуя с ООО «Лилиани» 117,5 млн руб. Сбербанк вступил в дело в конце ноября, заявив требования в размере 605,6 млн руб. Ближайшее заседание запланировано на 2 марта. Банк также подал банкротные иски к другим «дочкам» компании — ООО «Лилиани-авто» и ООО «Лилиани-центр».

Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти отметил, что «инвестиционный проект был тщательно проработан инвестором», однако впоследствии у него возникли проблемы с «финансовым состоянием основной части бизнеса в связи с низкими объемами продаж в сельском хозяйстве». «Мы не ставим крест на проекте, происходящее не значит, что он не будет реализован еще когда-то»,— сказал собеседник «Ъ-Черноземье», добавив, что строительство на площадке ОЭЗ не было завершено, наблюдалось отставание от графика работ. В самой экономзоне воздержались от комментариев и рекомендовали обратиться напрямую в компанию. В «Лилиани» на запрос «Ъ-Черноземье» на момент публикации не ответили.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Арлан-машины» зарегистрировано в 2022 году в Грязинском районе Липецкой области. Компания специализируется на производстве машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректором и владельцем ООО является Армен Налбандян. На протяжении всех трех лет работы выручка у ООО отсутствовала. По итогам 2024-го чистый убыток составил 808 тыс. руб., что на 122% превышает показатель 2023-го.

ООО «Лилиани» зарегистрировано в Батайске Ростовской области в 2000 году для производства прочих машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. Армен Налбандян также единственный совладелец и гендиректор. Выручка за 2024 год составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 171 млн руб.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отметил, что сложившаяся в РФ тяжелая финансовая ситуация в растениеводстве напрямую ведет к резкому снижению спроса на новую сельхозтехнику и ставит под сомнение жизнеспособность новых инвестпроектов в этой отрасли.

«Конъюнктура планомерно ухудшается последние несколько лет, а в текущем сезоне мы наблюдаем ускорение негативной динамики. Фермеры вынуждены продавать зерно немедленно, не дожидаясь более выгодных цен, это говорит о нехватке средств.

Внутренние цены на зерно искусственно сдерживаются, тогда как себестоимость производства продолжает расти. В таких условиях одно из первых, на чем экономят аграрии,— это закупка новой дорогостоящей техники. Пока эта модель действует, улучшения ждать не приходится. В результате спрос на новую технику будет снижаться, и запуск новых производственных проектов в этом сегменте выглядит крайне рискованно. Перспективы могут быть только в сегменте сервиса, ремонта и поддержания существующего парка машин, что создаст спрос на запчасти и соответствующие услуги, но не на новые заводы»,— считает господин Сизов.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что для проекта, если ему удастся вернуться в результате продажи активов, есть и позитивные факторы. «Уход западных брендов освободил до четверти российского рынка комбайнов, а госпрограмма все еще субсидирует 15–20% цены техники. Технологический "голод" в аграрном секторе ощущается достаточно остро, так что спрос остается высоким,— считает аналитик.— Быстрая продажа или приход стратегического инвестора позволили бы договориться со Сбербанком о реструктуризации долга, и тогда выручки ростовской площадки хватит для обслуживания обязательств».

Ульяна Ларионова, Анна Швечикова, Сергей Калашников