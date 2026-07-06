Несладкая жизнь

Практически все компании национализированного в прошлом году холдинга КДВ в регионах Черноземья по итогам 2025 года показали ухудшение финансовых результатов — от многократного сокращения чистой прибыли до роста убытков. Представители компаний сообщили «Ъ-Черноземье», что большинство активов продолжают работать и планируют наращивать выработку, отмечая рост издержек. При этом они называют и такую причину, как «более правильная подача» финансовых показателей. Эксперты также сомневаются, что ухудшение результатов КДВ связано с национализацией, указывая на болезненные для всего рынка сужение потребительского спроса и ужесточение налогового контроля.

Воронежская фабрика КДВ (на фото), которая считается одним из крупнейших кондитерских предприятий Европы, потеряла большую часть прибыли в 2025 году

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наиболее заметной тенденция оказалась на крупнейшем активе КДВ в Черноземье. Чистая прибыль воронежской кондитерской фабрики ООО «КДВ-Воронеж», одного из крупнейших по обороту и численности сотрудников предприятий пищевой промышленности региона, сократилась более чем в четыре раза — с 1,2 млрд руб. в 2024 году до 296,7 млн руб. в 2025-м. Выручка при этом снизилась незначительно — с 57,9 млрд до 56,4 млрд руб.

В министерстве экономического развития Воронежской области на запрос о причинах падения результатов фабрики «Ъ-Черноземье» ответили, что не владеют соответствующей информацией, и рекомендовали обратиться к собственнику предприятия. Назначенная 26 июня на должность гендиректора кондитерской фабрики Елена Макеева отказалась разговаривать с корреспондентом, заявив, что это «не принято в компании». На звонки также не ответил гендиректор головного АО «КДВ» Антон Яночкин. На официальный запрос «Ъ-Черноземье» в пресс-службу компании на момент публикации ответа получено не было.

Компании группы КДВ в Черноземье: прибыль/убытки и выручка в 2024 и 2025 годах Прибыль/убыток компаний группы КДВ в Черноземье Название +прибыль/ –убыток

в 2024 году млн руб. +прибыль/ –убыток

в 2025 году млн руб. «КДВ-Воронеж» +1200,0 +296,7 «Тамбовагроинвест» –0,3 –11,5 «Мегаферма Шереметьево» –96,7 –196,4 «Агрокомплекс Тамбовский» –764,7 –517,6 «Орелагроинвест» +1300 +730,1 «Орловский лидер» +467,8 –250,6 «Орловские черноземы» +282,9 +174,2 «Сахарный комбинат Колпнянский» +826,4 +792,9 Выручка компаний группы КДВ в Черноземье Название Выручка в 2024 году млрд руб. Выручка в 2025 году млрд руб. «КДВ-Воронеж» 57,9 56,4 «Тамбовагроинвест» нет данных нет данных «Мегаферма Шереметьево» 0,87 0,99 «Агрокомплекс Тамбовский» 1,8 2,4 «Орелагроинвест» 3,2 2,8 «Орловский лидер» 3,2 2,6 «Орловские черноземы» 1,2 1,1 «Сахарный комбинат Колпнянский» 13,7 9,5

В Тамбовской области убыток местного актива КДВ — ООО «Тамбовагроинвест» (специализируется на торговле сельхозсырьем и животными) — вырос с 286 тыс. руб. в 2024 году до 11,5 млн руб. в 2025-м (примерно в 40 раз). Данные о выручке компания не раскрывает с 2021 года. Как работали активы КДВ в Черноземье во время процесса национализации Убыток тамбовского молочного предприятия ООО «Мегаферма "Шереметьево"» вырос с 96,7 млн руб. до 196,4 млн руб., выручка при этом увеличилась с 875,4 млн до 993,8 млн руб. Единственным предприятием КДВ в Черноземье, где показатели улучшились, стало ООО «Агрокомплекс "Тамбовский"»: убыток сократился с 764,7 млн до 517,6 млн руб., выручка выросла с 1,8 млрд до 2,4 млрд руб. По словам гендиректора «Шереметьево» и «Тамбовского» Андрея Шевченко, компании ведут деятельность в «обычном режиме». На вопрос о причине ухудшения финансовых результатов он ответил «Ъ-Черноземье», что «показатели стали подаваться правильнее, из-за этого и упали». Министерство сельского хозяйства Тамбовской области сообщило «Ъ-Черноземье», что предприятия холдинга КДВ в регионе «продолжают производственную деятельность». В ведомстве пояснили, что ухудшение финансовых результатов обусловлено сезонным характером работ в растениеводстве и существенным ростом операционных расходов на ремонт техники, закупку семян, средств защиты растений и удобрений. В качестве других причин в министерстве назвали низкую урожайность и качество сельхозкультур, а также двукратный рост долговой нагрузки. «Руководством предприятий рассматриваются пути повышения эффективности, информацией о планах передачи активов компаний инвесторам министерство не располагает»,— пояснили в министерстве.

В Орловской области финансовые показатели ухудшились у всех четырех местных предприятий КДВ. У ООО «Орелагроинвест» чистая прибыль снизилась с 1,3 млрд до 730,1 млн руб. при падении выручки с 3,2 млрд до 2,8 млрд руб. ООО «Орловский лидер» из прибыли 467,8 млн руб. в 2024 году ушло в убыток 250,6 млн руб. в 2025-м, выручка упала с 3,2 млрд до 2,6 млрд руб. Чистая прибыль ООО «Орловские черноземы» снизилась с 282,9 млн до 174,2 млн руб., выручка — с 1,2 млрд до 1,1 млрд руб. У ООО «Сахарный комбинат "Колпнянский"» чистая прибыль сократилась с 826,4 млн до 792,9 млн руб., выручка снизилась с 13,7 млрд до 9,5 млрд руб. Гендиректор комбината Сергей Жук пояснил «Ъ-Черноземье», что тенденция связана с макроэкономическими факторами — снижением стоимости сахара и увеличением издержек. При этом, по его словам, продажа активов не планируется. «Планируем максимально снизить себестоимость продукции за счет наращивания производства. Дополнительный объем продукции будем реализовывать в рамках собственного холдинга»,— пояснил господин Жук. «Производственная деятельность организаций КДВ в регионе ведется в плановом режиме. Комплекс весенних полевых работ проведен в штатном режиме»,— сообщили «Ъ-Черноземье» в департаменте сельского хозяйства Орловской области, отметив, что не располагают информацией о причинах изменения финансовых показателей предприятий.

В августе 2025 года Генпрокуратура РФ подала иск с требованием признать экстремистским объединением владельцев холдинга КДВ — отца и сына Николая и Дениса Штенгеловых (граждан Украины, покинувших Россию более десяти лет назад, входят в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ), а также обратить их активы в доход государства. По версии ведомства, Николай Штенгелов (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) финансировал нацбатальоны ВСУ, проводившие операции на Донбассе, а также создал собственное военизированное подразделение — батальон территориальной обороны «Киевская Русь», который в дальнейшем послужил кадровой основой для создания террористических формирований «Азов», «Айдар», «Днепр-1» и других (их деятельность запрещена в России). В ноябре Тверской райсуд Москвы удовлетворил иск.

В сентябре 2025-го активы КДВ начали арестовывать в доход государства. На тот момент капитализация КДВ оценивалась в 497 млрд руб., ежегодный доход составлял 756 млрд руб., валовая прибыль — 139 млрд руб. Холдингу принадлежат 40 торговых марок и десять фабрик в РФ.

Кандидат экономических наук, директор Центра межрегиональных исследований ВГУ Дмитрий Ломсадзе считает, что падение чистой прибыли и смена топ-менеджеров в активах холдинга КДВ в Черноземье связаны с макроэкономическими факторами, а не с национализацией. Какую еще крупную компанию из Черноземья национализировали в прошлом году «Мы говорим о крупных холдинговых компаниях, которые оказались заложниками ситуации с падением потребительского спроса. Доходность бизнеса сильно просела. Издержки растут, прибыль снижается. Потребительский спрос сместился в сторону товаров первой необходимости, и не все могут позволить себе излишества в виде кондитерской продукции»,— пояснил господин Ломсадзе: «Кроме того, на показатели влияет и процесс цифровизации налогового контроля. Традиционные схемы оптимизации, связанные с уходом от налогов, сейчас технически сложно реализовать, поэтому часть компаний декларирует более низкую прибыль либо убытки».

Ульяна Ларионова