«Созвездие» не запарковалось в «Масловском»

Как выяснил «Ъ-Черноземье», оборонный концерн «Созвездие» не смог приступить к строительству предприятия по производству радиоэлектроники в индустриальном парке «Масловский» в пригороде Воронежа стоимостью в 14 млрд руб. Завод планировалось построить к 2028 году и выпускать на нем радиоэлектронную аппаратуру. Проект якобы не получил согласования на федеральном уровне, а инвестиции «Созвездие» предпочло направить на расширение одной из действующих площадок. Эксперты считают, что проект за прошедшие два года мог столкнуться со сложностями с финансированием и стать нерентабельным.

Оборонный концерн «Созвездие» отказался от размещения новой площадки в индустриальном парке «Масловский» в Воронеже

АО «Концерн "Созвездие"» (входит в «Росэлектронику» «Ростеха», управляется ГК «Динамика») не приступило к строительству предприятия по производству радиоэлектронной аппаратуры в индустриальном парке (ИП) «Масловский» в Новоусманском районе Воронежской области. Правительство РФ до сих пор не приняло решения о реализации инвестпроекта. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в министерстве промышленности и транспорта Воронежской области в ответ на запрос. Там не пояснили причины, по которым проект все еще не согласован, и не ответили, были ли предоставлены концерну статус резидента ИП «Масловский» и участок для размещения предприятия.

В «Созвездии» не ответили на запрос «Ъ-Черноземье», сославшись на служебную тайну в области обороны: «Принимая во внимание, что концерн включен в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, перечень стратегических предприятий, а также учитывая условия сложной геополитической обстановки (включая СВО и санкции, введенные другими государствами в отношении "Созвездия"), в целях предотвращения неблагоприятных последствий необходимо повышать защищенность сведений, относящихся к оборонным предприятиям, и максимально воздержаться от распространения информации, связанной с выполнением государственного оборонного заказа».

Собеседник «Ъ-Черноземье» в правительстве Воронежской области пояснил, что «Созвездие» не приступало к реализации проекта и он «остался на уровне крайне предварительных договоренностей».

Источник «Ъ-Черноземье», знакомый с ситуацией, отметил, что «анализ рыночной ситуации и оценка эффективности инвестиций позволили оптимизировать первоначальную концепцию проекта»: «В результате был переформатирован инвестиционный план: на производственных мощностях воронежского завода "Электросигнал" был построен новый цех. Благодаря реализации этого решения удалось в полном объеме закрыть потребности заказчиков продукции концерна».

Проект завода радиоэлектроники «Созвездия» был заявлен на ПМЭФ-2024. Объем инвестиций в предприятие должен был составить 14 млрд руб. Начать строительство планировали в 2025 году, а закончить — к 2028 году. На заводе рассчитывали производить средства связи военного и гражданского назначения. Предполагалось, что предприятие построят и разместят в ИП «Масловский» на площади около 13 га. Как сообщали «Ъ-Черноземье» в правительстве Воронежской области в июле 2025 года, на тот момент для проекта уже был подобран подходящий участок в индустриальном парке.

На предприятии должно было появиться более 2,8 тыс. рабочих мест со средней зарплатой около 149 тыс. руб. В правительстве Воронежской области рассчитывали, что запуск производства поможет увеличить предложение на рынке радиосвязи, что «особенно актуально в связи с уходом зарубежных компаний».

По данным Kartoteka.ru, АО «Концерн „Созвездие“» зарегистрировано в 2005 году в Воронеже. Общество было создано на базе основанного в 1958 году Воронежского НИИ связи. Является одним из лидеров в области производства и продажи средств радиосвязи. Уставный капитал — 16,5 млрд руб. Согласно последним опубликованным данным, в 2019 году выручка концерна составляла 16,9 млрд руб., чистый убыток — 1,6 млрд руб. В состав воронежского кластера «Созвездия» входят также АО «Электросигнал» и АО «Воронежское ЦКБ "Полюс"». С марта 2023 года воронежским концерном руководит частная московская ГК «Динамика» через подконтрольное ей АО «Техноимпульс», выпускающее продукцию в области связи и телекоммуникаций, а также для гражданской и специальной авиации. В марте 2024 года руководство «Созвездием» компании решением единственного акционера АО «Концерн "Созвездие"» — АО «Объединенная приборостроительная корпорация» — было продлено до 2029 года.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что радиоэлектроника в России сейчас «переживает подъем». «Он обусловлен состоявшимся ранее уходом западных игроков, освободившими занимаемые ими ниши, и действием мер господдержки. Поэтому в нашей стране активизировались разработка импортозамещающей продукции и проекты создания новых производств. Однако не все проекты могут быть реализованы: например, из-за отсутствия подходящих инвесторам площадок, сложностей с привлечением финансирования, необходимости закупок дорогостоящего оборудования, небольшого объема спроса на те или иные виды радиоэлектроники»,— добавил господин Хазанов.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев считает, что проект «Созвездия» могла «сгубить экономика»: «Он анонсировался на волне куража по импортозамещению, когда внезапно оказалось, что у нас очень много импортного».

«Государство тогда обладало внушительными резервами и возможностью щедро эти деньги предлагать под минимальный процент всем, кто готов был замещать импорт.

Особенно в тех сферах, которые были необходимы для обеспечения обороноспособности. Но время прошло, и сейчас при ставке дисконтирования для госкорпораций в пределах 18% заложенная в проект маржа 8–10% — это, очевидно, слишком мало»,— поясняет господин Тедеев.

По мнению эксперта, проект «просто нерентабелен» и требует субсидий: «При текущих ставках предприятие сложно построить самостоятельно, еще сложнее — после введения в эксплуатацию вывести на прибыль. Но даже если и это удастся, то, по сути, оно будет исключительно зависимо от государственного оборонного заказа. Будет ли государство поддерживать расходы на оборону на текущем уровне ближайшие пять или даже десять лет? Неизвестно. Зато известно, что уже сейчас, и даже при текущих расходах мощности "Созвездия" загружены не полностью».

Егор Якимов