Расклад на инвестиции

Воронежские власти не ждут предложений от бизнеса, а пытаются сами его привлекать: разработкой инвестпроектов занимается отдельное подведомственное учреждение облправительства. Совокупный объем вложений для инициатив, подготовленных только в прошлом году, оценивается в 34,5 млрд руб. Капиталоемкость проектов варьируется от 3,2 млн до 20,7 млрд руб. В агентстве уверены, что все принесет экономический эффект: индекс рентабельности по отдельным позициям достигает 6,46. «Ъ-Черноземье» публикует пять наиболее перспективных замыслов чиновников.

«Наиболее эффективным» назван проект производства керамических изделий

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам 2025 года подведомственное областному минэку учреждение — ГКУ ВО «Агентство по привлечению инвестиций и региональному развитию» — на собственном портале в разделе «промышленность» опубликовало 16 «инвестидей». «Ъ-Черноземье» проанализировал их индекс рентабельности, начиная от самого большего.

Наиболее многообещающим инвестпредложением можно назвать строительство завода санитарно-технических изделий из керамики в Хохольском районе под Воронежем.

Агентство по привлечению инвестиций присвоило ему индекс рентабельности 6,46. При этом проект нельзя назвать самым дорогим — необходимый объем вложений составляет 649,9 млн руб. Они должны окупиться за 48 месяцев. По капиталоемкости предложение занимает 8 место из 16-ти, по сроку окупаемости — 3.

По данным агентства, в Воронежской области еще нет такого производства. На заводе предлагается выпускать раковины, душевые кабины, унитазы, ванны, биде, а также краны, смесители, трубы, задвижки. Для производства всех материалов используется одно и то же сырье, но в разных пропорциях. Сметанообразный шликер проходит формовку, резку, сушку и обжиг. На выходе удается получить прочную керамику высокого качества, которая не выделяет вредных веществ и долго служит. Проектная мощность — 600 тыс. единиц продукции в год. На заводе смогут работать 220 человек.

Вторым по индексу рентабельности является проект производства кормов для домашних животных.

Агентство по привлечению инвестиций присвоило ему 5,81. Объем инвестиций в предприятие составляет уже 2,6 млрд руб. (3-е место из 16), срок окупаемости — 39 месяцев. По второму показателю проект занимает лидирующую позицию.

По сведениям агентства, корма для животных наряду с детским питанием традиционно входят в одну из самых устойчивых категорий на FMCG-рынке (Fast Moving Consumer Goods, товары повседневного потребления.— «Ъ-Черноземье»), так как считается, что потребители в последнюю очередь будут экономить на питомцах и детях, даже если самим придется урезать расходы. При этом российский рынок далек от насыщения: распространенность кормления домашних животных именно кормами все еще гораздо ниже, чем в развитых странах. Проектный объем производства — 22,3 тыс. т в год. Количество рабочих мест — 87.

Третью строчку по индексу рентабельности занимает проект строительства завода по производству метизной продукции в Богучарском, Бутурлиновском, Каширском или Подгоренском районе.

Объем вложений в него составляет нерекордные для этого перечня 841,1 млн руб. (6-е место из 16). Они должны окупиться за 60 месяцев (5-я строчка).

Актуальность предложения обусловлена тем, что в регионе не зарегистрированы крупные поставщики сырья для металлических изделий широкого профиля. При этом в области расположен ряд потенциальных потребителей метизной продукции: машиностроительные предприятия, заводы по производству техники, мебельные предприятия, строительные организации. Мощность производства не указана, количество рабочих мест — 580.

Четвертым по величине индекса рентабельности является производство фармацевтических субстанций — действующих веществ в составе лекарств.

Показатель равняется 2,96, площадка для реализации инвестпредложения не указывается. Необходимый объем инвестиций — 11,1 млрд руб. Это один из самых дорогих проектов из представленных: он занимает 2-е место из 16. Вложения должны окупиться через 49 месяцев (4-я строчка).

По данным агентства, на сегодня доля иностранных фармсубстанций составляет около 80% от общего объема на российском рынке. В условиях санкционного давления многие зарубежные фармацевтические компании прекратили инвестиционную деятельность в России. И хотя официально они не отказались от поставок жизненно важных препаратов и ингредиентов к ним, из-за нарушенных логистических цепочек возникли проблемы с отгрузками. Реализации проекта могут способствовать высокий уровень потенциальной емкости рынка, выгодное логистическое расположение, близость к рынкам Европы, Азии и Ближнего Востока, наличие квалифицированной рабочей силы и господдержка. Проектный объем производства составляет 105 т продукции в год. На предприятии хотели бы организовать 235 рабочих мест.

Замыкает пятерку лидеров по индексу рентабельности проект строительства стекольного производства в Семилукском районе под Воронежем (2,75).

Необходимый объем инвестиций составляет 499,2 млн руб., что позволяет проекту расположиться на 9-й строчке по этому показателю. Срок окупаемости при этом — 46 месяцев (2-е место).

Инвестиционное предложение предполагает выпуск стеклотары для производителей, занимающихся выпуском алкогольных, безалкогольных, газированных и негазированных напитков, пищевой продукции, изготавливающих консервированную, кисломолочную продукцию. Используется стекло и в непищевых производствах: как тара для красителей, растворителей, едких жидкостей и прочего. В год планируется производить 50,4 млн единиц продукции. Работать на предприятии сможет 61 человек.

Алина Морозова