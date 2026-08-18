В «Турбонасосе» нарастает давление

В адрес воронежского АО «Турбонасос», входящего в структуру «Роскосмоса», в августе поступили два сообщения о намерении кредиторов обратиться в суд с заявлениями о банкротстве предприятия. Кроме того, у предприятия есть задолженность перед сотрудниками: по данным «Ъ-Черноземье», месяц назад им выплатили зарплату только лишь за январь-март 2024 года. Ни предприятие, ни «Роскосмос» ситуацию не комментируют. Эксперты отмечают, что совокупность претензий требует от предприятия антикризисных мер, в том числе, при участии региональных властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одно из известных предприятий обрабатывающей промышленности Воронежа столкнулось с финансовыми вызовами сразу по нескольким направлениям

Фото: АНО «РЦК» Одно из известных предприятий обрабатывающей промышленности Воронежа столкнулось с финансовыми вызовами сразу по нескольким направлениям

Фото: АНО «РЦК»

В августе в адрес АО «Турбонасос» направили два сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о признании предприятия банкротом. Информация об этом появилась в «Федресурсе». Первое сообщение 3 августа разместило петербургское ООО «Атомтехэнергомаш» (АТЭМ), второе 6 августа — воронежское ООО «АТП-36». В обоих случаях речь идет пока только о намерении кредиторов инициировать процедуру несостоятельности. Впрочем, их совокупные требования не превышают 20 млн руб., узнал «Ъ-Черноземье». В АТЭМ обещали рассмотреть возможность ответа на запрос «Ъ-Черноземье», а в «АТП-36» сообщили, что «почти направили» документы в суд.

Как рассказал «Ъ-Черноземье» источник, близкий к ситуации, АО «Турбонасос», ожидая поступления средств от корпорации «Роскосмос», длительное время не исполняет обязательства перед контрагентами и сотрудниками.

За последние два года штат предприятия сократился более чем на 40%, а задолженность по зарплате погашается с большими задержками — «месяц назад работникам выплатили только за январь-март текущего года». Что касается кредиторов, задолженность по официальным данным ФССП России составляет более 57 млн. Также предприятие неоднократно привлекалось УФАС по Воронежской области к административной ответственности за неисполнение контрактов и невыплату зарплат. Еще несколько лет назад, по его оценке, «Турбонасос» «можно было считать надежным партнером».

Для АТЭМ нынешняя попытка добиться банкротства «Турбонасоса» стала уже второй.

23 июля Арбитражный суд Воронежской области признал необоснованным заявление петербургской компании о признании предприятия несостоятельным и прекратил производство по делу. АТЭМ обратилось в суд в январе этого года, сославшись на задолженность по договору поставки от июля 2024 года. В июле 2025 года стороны заключили мировое соглашение, по которому «Турбонасос» должен был погасить задолженность частями. Первый платеж в размере 2 млн руб. предприятие перечислило в установленный срок, однако последующие обязательства не исполнило.

В уточненных требованиях АТЭМ просило включить в реестр требований кредиторов 15 млн руб. Но суд установил, что «Турбонасос» относится к стратегически значимым предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Для таких организаций законодательство устанавливает специальные сроки, по истечении которых кредитор получает право обратиться с заявлением о банкротстве. По оценке суда, соответствующее право у АТЭМ возникло не ранее 31 января этого года, тогда как заявление было подано 23 января. Сообщение о намерении обратиться в суд АТЭМ разместило и вовсе в декабре.

Во введении наблюдения было отказано, дело прекратили. Одновременно суд отказался привлечь «Роскосмос» к участию в деле.

По данным Rusprofile, «Турбонасос» выступает ответчиком по 14 активным арбитражным делам на общую сумму около 245 млн руб. Так, владимирское ООО «Гусевский арматурный завод "Гусар"» требовало взыскать задолженность в размере 68,6 млн руб., московское ООО «Энергокомплект» — 107,3 млн руб.

У предприятия возникали и проблемы с выплатой зарплат. В марте Государственная инспекция труда в Воронежской области вынесла в отношении «Турбонасоса» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Поводом стали сведения о возможной невыплате работнику заработной платы и окончательного расчета при увольнении.

Сложности предприятия, по оценке источника «Ъ-Черноземье», связаны прежде всего с внутренними управленческими причинами. Другой высокопоставленный собеседник «Ъ-Черноземье» считает, что банкротства «Турбонасоса» еще можно избежать, но без грамотных антикризисных мер такая вероятность сохраняется. По его словам, ситуация находится на контроле у первого заместителя председателя правительства Воронежской области Данила Кустова и профильного заместителя председателя Артема Верховцева. Промышленный блок правительства также занимается проблемами предприятия.

«Ъ-Черноземье» связывался с гендиретором «Турбонасоса» Виталием Сериковым, но тот отказался от комментариев.

В министерстве промышленности и транспорта Воронежской области не стали отвечать на вопрос «Ъ-Черноземье» о том, как власти поддерживают предприятие в сложной ситуации: там лишь рекомендовали обратиться к собственнику предприятия и сказали что информация, касающаяся рассмотрения судебных дел, «находится в открытом доступе». В «Роскосмосе» не смогли оперативно ответить на запрос «Ъ-Черноземье».

По данным Rusprofile, АО «Турбонасос» действует в составе «Роскосмоса». Предприятие создано в ноябре 1992 года на базе научно-производственного комплекса Конструкторского бюро химавтоматики, специализировавшегося на разработке насосного оборудования. Основные направления деятельности — производство насосов и турбин, а также инжиниринговые услуги в сфере насосостроения. Гендиректор — Виталий Сериков. Последняя опубликованная финансовая отчетность относится к 2018 году. Тогда выручка компании сократилась на 48,9%, до 909,7 млн руб., а прибыль — на 48,8%, до 36,6 млн руб. При этом предприятие имеет собственную кафедру и аспирантуру на базе Воронежского государственного технического университета.

Сами по себе сообщения о намерении не означают, что процедура будет запущена, отмечает генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. По ее словам, публикация такого сообщения нередко используется как мера давления на должника: «Но данный случай достаточно сложно назвать рядовым. Дело в том, что по общему правилу должник отвечает перед кредиторами всем своим имуществом. Однако если предприятие выполняет работы по оборонному заказу, это вносит существенные коррективы в перспективы кредиторов получить по завершении процедуры реализации его имущества хоть что-то»,— отмечает госпожа Барабаш.

По ее словам, средства, поступившие должнику в рамках гособоронзаказа и находящиеся на специальных счетах, обладают иммунитетом и не включаются в конкурсную массу.

Поэтому, если основным источником дохода предприятия являются платежи в рамках оборонки, банкротство может оказаться экономически невыгодным для кредиторов.

А стратегический статус и контроль со стороны госкорпорации еще сильнее снижают вероятность перехода к конкурсному производству.

«Собственно, в конкретном случае 23 июля арбитражный суд отказал во введении процедуры наблюдения по заявлению АТЭМ»,— добавляет эксперт. При этом общая сумма требований к «Турбонасосу» в активных арбитражных делах приближается к четверти миллиарда рублей.

Формирование задолженности для предприятий, связанных с авиакосмической отраслью, в целом не является необычным, считает госпожа Барабаш. Такие компании работают по длительным контрактам, сроки исполнения которых могут исчисляться годами, и существенно зависят от авансового финансирования.

«Подобные долги и попытки кредиторов добиться их погашения — скорее норма, нежели исключение»,— резюмирует юрист.

Адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов также считает, что два уведомления о намерении обратиться с заявлениями о банкротстве и наличие арбитражных споров сами по себе еще не свидетельствуют о системном финансовом кризисе предприятия: «Принципиальное значение имеют характер задолженности, срок ее просрочки и реальная способность компании исполнять обязательства, в том числе за счет будущих поступлений. Зачастую кредиторы используют публикацию о намерении подать заявление о банкротстве, чтобы простимулировать должника исполнить обязательство»,— отмечает господин Фролов.

Адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев обращает внимание, что публикация кредитором сообщения о намерении обратиться с заявлением о банкротстве не означает, что такое заявление обязательно будет подано. По общему правилу она свидетельствует о наличии просроченной на три месяца задолженности, подтвержденной решением суда. При этом для стратегических предприятий действуют специальные условия обращения кредитора в суд. «Должник, в свою очередь, может погасить задолженность по данному требованию. В этом случае кредитор не сможет добиться введения процедуры банкротства по имеющейся задолженности»,— говорит господин Шалаев.

По его словам, ранее должники могли злоупотреблять этой возможностью, снижая размер долга до суммы ниже порогового значения для возбуждения дела о банкротстве. Но сейчас такая практика пресечена Верховным судом.

Анна Швечикова