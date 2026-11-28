CNN: шести членов администрации Трампа переехали на охраняемые военные объекты
Шесть высокопоставленных сотрудников американской администрации перебрались на охраняемые военные объекты из-за опасений за собственную безопасность, сообщает CNN. Телеканал называет это «исторически высоким показателем»: при предшественниках Дональда Трампа чиновники редко жили на военных базах.
Среди переехавших — министр финансов Скотт Бессент, министр юстиции Тодд Бланш, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер, госсекретарь Марко Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет. По данным CNN, чиновники опасаются угроз из-за рубежа и внутреннего насилия на политической почве.
Ранее телеканал сообщал, что порядка полудюжины членов администрации Трампа сейчас живут в военном жилом фонде Вашингтона. В качестве причин указывались опасения в связи с «политическим насилием» в США и зарубежные угрозы.