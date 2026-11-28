Основатель Telegram Павел Дуров сообщил в соцсети X об угрозе массовых взломах iPhone. По его словам, если iOS хотя бы немного устарела, все данные пользователя находятся под угрозой. Для атаки может быть достаточно простого открытия сайта. Telegram рассылает предупреждение всем пользователям старых версий системы.