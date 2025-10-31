Газа проводы

«Ъ-Черноземье» стали известны подробности решения холдинга «Куйбышевазот» об отказе от планов строительства комплекса по выпуску минеральных удобрений в Курске. Вместо крупного предприятия в областном центре теперь планируют построить сравнительно небольшой логистический центр, не имеющий собственного химического производства. По оценке источников «Ъ-Черноземье», регион в результате может потерять около 100 млрд руб. инвестиций, которые бы способствовали восстановлению после украинского вторжения. На уже подготовленной промышленной площадке холдинг планирует возвести логистический центр. От самих намерений по строительству завода «Куйбышевазот» не отказывается, но теперь рассматривает площадки в других регионах ЦФО. Впервые проект предприятия был представлен курскими властями в 2019 году и тогда вызвал протест местных жителей. Эксперты отмечают, что первоначально он был направлен на экспорт, поэтому предполагают, что на решение инвестора могли повлиять и «политические риски».

Инвестиции большой химии в этот раз обойдут Курск

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ПАО «Куйбышевазот» больше не рассматривает площадку дочернего ООО «Курскхимволокно» в Курске для строительства комплекса по производству минеральных удобрений, сообщили в холдинге, пояснив, что решение было принято «после дополнительного изучения инвестиционных, налоговых и иных рисков, а также консультаций с губернатором Курской области» (сейчас этот пост занимает Александр Хинштейн) .«С учетом необходимости выполнить поставленные президентом РФ задачи по повышению урожайности в сельском хозяйстве, увеличению экспортного потенциала и созданию высокооплачиваемых рабочих мест продолжается проработка других вариантов для размещения комплекса как на территории Курской области, так и в соседних регионах ЦФО»,— сказано в сообщении на сайте «Куйбышевазота».

В правительстве области никак офиициально не комментировали ситуацию. Как пояснил «Ъ-Черноземье» источник, детально знакомый с проектом, от строительства завода в Курске отказались как из-за близости жилых кварталов и недовольства горожан, так и из-за сложностей ведения бизнеса в приграничном регионе, где «возникают собые риски для работы крупных химических предприятий». На подготовленной площадке «Курскхимволокна» со всей необходимой инфраструктурой — железной дорогой, автотрассой, водопроводом, газовыми и электросетями — планируется возвести логистический центр. Предполагается, что в конечном итоге его работа окупит уже сделанные вложения «Куйбышевазота», в частности, в снос пришедших в негодность советских корпусов. Впрочем, планы по строительству еще могут корректироваться.

По данным собеседника «Ъ-Черноземье», инвестор сейчас ведет в ЦФО поиски новой площадки для завода, но ни в Курске, ни в соседних с областным центром районах его строить точно не будут. Кроме того, не рассматривается в качестве приоритетной и Воронежская область, где уже есть крупное предприятие той же отрасли АО «Минудобрения». Решающее значение для выбора места играет близость к магистральным газопроводам, доступность воды и электроэнергии.

По оценке источника, с переносом проекта в другой регион Курская область потеряет около 100 млрд руб. инвестиций, которые могли бы сыграть роль в восстановлении пострадавшего от украинского вторжения региона. Дело в том, что компания планировала серьезные социальные вложения в ремонт дорог, школ, парков. Кроме того, область лишается нескольких сотен потенциальных рабочих мест на заводе и нескольких тысяч — на этапе его строительства, а также в смежных сферах — логистике и транспорте.

Проект «Куйбышевазота» по строительству в Курской области крупного химзавода был анонсирован властями региона еще в 2019 году. Мощность комплекса могла составить 200 тыс. т аммиака, 800 тыс. т карбамида и 365 тыс. т карбамидно-аммиачной смеси в год. Первоначально был заявлен объем инвестиций в 75 млрд руб. Ожидалось создание порядка 200 рабочих мест. В августе 2022 года «Куйбышевазот» зарегистрировал местное юрлицо под проект — ООО «Курсказот» — в Силикатном проезде, 12а, в Сеймском округе Курска. Юрлицо продолжает деятельность.

Протесты местных жителей против проекта начались после того, как в феврале 2023-го городское собрание передало участок под проект из границ Курска в Ворошневский сельсовет Курского района. Решение мотивировалось тем, что для поставок сырья на планируемый химзавод нужно построить магистральный газопровод, прокладка которого «по территории населенных пунктов не допускается». Граждане выступали против проекта в сети и на улицах, а также пытались оспорить позицию властей в суде. На фоне протестов в облправительстве власти начали опровергать планы по строительству завода.

Тогдашний губернатор Роман Старовойт заявлял, что будет «стоять на защите экологии», а «вопрос строительства производства удобрений в Курске, Курском районе, Курской области сегодня не рассматривается». В результате в сентябре 2023 года городские депутаты изменили собственное решение. В дальнейшем, вплоть до октября 2025-го, о судьбе пронета не сообщалось.

Директор по развитию ООО «Агролига центр селекции растений» Сергей Гончаров полагает, что говорить об упущенном шансе для агропромышленного комплекса региона в этой ситуации не приходится, поскольку производство минеральных удобрений ориентировано прежде всего на экспорт. «Россия сегодня производит до 60 млн т минеральных удобрений в год, а на внутренний рынок поступает около 10 млн т, и это гораздо меньше, чем нужно отечественному сельскому хозяйству,— отмечает он.— При этом высокие внутренние цены объясняются необходимостью компенсировать потери на внешнем рынке».

Директор Центра межрегиональных исследований ВГУ Дмитрий Ломсадзе также обращает внимание на экспортную направленность первоначального проекта предприятия и отмечает, что в сложной социально-политической обстановке вопрос о необходимости его строительства в Курске не сводится к сумме инвестиций и количеству рабочих мест. «Есть все возможности для того, чтобы даже в условиях санкций наращивать экспорт минеральных удобрений в самые разные страны. Но не всегда интересы бизнеса и населения совпадают. Создание дополнительных рабочих мест не то, что больше всего интересует курян. Потеря инвестиций — серьезный аргумент, но сегодня не самый лучший период для строительства подобных производств в таких сложных регионах. Вероятно, руководство компании учитывало не только недовольство населения, но и военно-политические риски, которые невозможно предсказывать»,— предположил эксперт.

Юрий Голубь