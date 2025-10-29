Дрожж земли

Китайская корпорация Angel Yeast планирует до 2027 года расширить действующее производство сухих дрожжей в Липецкой области на 40% — до 55 тыс. т в год. Также в 2,5 раза, до 152 тыс. т, может увеличиться выпуск жидких удобрений. Объем инвестиций оценивается в 11,1 млрд руб. Эксперты отмечают закономерность интереса иностранных инвесторов к рынку дрожжей в Черноземье из-за мощной сырьевой базы и нехватку российских научных разработок в этой сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайских инвесторов липецкого предприятия привлекает доступность сырья в РФ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Китайских инвесторов липецкого предприятия привлекает доступность сырья в РФ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Соглашение о реализации проекта было заключено между правительством Липецкой области и корпорацией Angel Yeast в ходе поездки губернатора Игоря Артамонова в Китай. Как сообщил господин Артамонов в своем Telegram-канале, инвестор планирует строительство третьей очереди на действующем предприятии в Данковском районе. Ее мощность должна составить 22 тыс. т сухих дрожжей в год, что позволит увеличить объем производства этой продукции на 40% до 55 тыс. т (как следует из сообщения губернатора, сейчас завод производит 33 тыс. т). Кроме того, новая линия «позволит выпускать 3 тыс. т пищевых ингредиентов и 92 тыс. т жидких органических удобрений или кормов ежегодно», сообщил губернатор. Сейчас, по собственным данным, Angel Yeast производит 60 тыс. т удобрений в год, соответственно, их выпуск в результате реализации инвестпроекта может увеличиться в 2,5 раза — до 152 тыс. т.

Ожидается, что объем инвестиций составит 11,1 млрд руб. Сроки окупаемости не раскрываются. В Angel Yeast не смогли предоставить «Ъ-Черноземье» комментарий.

Первая очередь завода Angel Yeast мощностью 20 тыс. т в год открылась 3896038 в феврале 2019-го, объем инвестиций составил 7 млрд руб. В 2023 году компания анонсировала 5735407 вторую (из двух производственных линий за 4 млрд руб.), позволившую увеличить выпуск до 30 тыс. т.

По данным Rusprofile, ООО «Ангел ист рус» зарегистрировано в Данкове Липецкой области в 2015 году. Основной вид деятельности — выпуск «прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки». Уставный капитал — 2,8 млрд руб. Российское ООО принадлежит китайским ПАО «Ангел ист ко., лтд» (99%) и ООО «Ангел ист (Биньчжоу) ко., лтд» (1%). Генеральный директор «Ангел ист рус» — Цинь Цзяньхуа. Выручка предприятия в 2024 году увеличилась на 19%: с 6,8 до 8,1 млрд руб. Чистая прибыль составила 959 млн руб. (вместо убытка в 485 млрд руб. в 2023-м). По собственным данным, предприятие, помимо сухих дрожжей, производит в год 21 тыс. т прессованных. Продукция экспортируется в Европу, Среднюю Азию и Африку. Помимо липецкого, у Angel Yeast четыре завода в Китае и по одному в Монголии и Египте.

По данным международной консалтинговой компании Mordor Intelligence, Angel Yeast входит в пятерку крупнейших игроков на мировом рынке дрожжей, занимая третью позицию (на первой и второй — Associated British Foods plc и нидерландская DSM, у которых нет активов в России). На четвертой — Lesaffre Yeast Corporation с четырьмя площадками в РФ — в Воронеже, Санкт-Петербурге, Кургане и Тульской области). На пятом месте канадская Lallemand, у которой также нет производств в России.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов отмечает: «В России в последние годы находится самая дешевая в мире меласса, основное сырье для производства дрожжей, что делает бизнес особенно высокомаржинальным. Сахарные заводы заинтересованы в ее быстром вывозе, в некоторых случаях даже готовы доплачивать за это в сезон переработки свеклы». «Рынок РФ фактически контролируют два крупных мировых игрока — Lesaffre и Angel Yeast. Почему российские компании самостоятельно не занимаются подобными производствами? Дело в том, что это высокотехнологичные и наукоемкие биотехнологии, отечественных компетенций пока не хватает»,— сказал эксперт.

Господин Иванов также отмечает, что в РФ интерес хлебопроизводителей как одного из основных потребителей дрожжей «постепенно смещается в пользу их сухой разновидности ввиду удобства логистики и большого срока хранения».

С этим предположением не согласился исполнительный директор Ассоциации пекарей и кондитеров Валентин Максимов: «Производители ремесленного хлеба, а также небольшие пекарни по-прежнему предпочитают прессованные дрожжи».

Именно этот сегмент профильного рынка показывает положительную динамику. По данным аналитической компании BusinesStat, производство хлеба и хлебобулочных изделий в РФ в 2024 году достигло 7,68 млн т, что лишь на 0,1% превышает показатель 2023-го. Аналитики указывают на падение потребительского спроса на хлебобулочную продукцию и снижение прибыльности крупных предприятий. При этом продолжается рост интереса к продукции небольших пекарен.

Профессор кафедры экономики Президентской академии (РАНХиГС) Елена Жиряева отмечает, что рынок дрожжей в России демонстрирует стабильный рост: «Поскольку европейские дрожжи стали менее доступны, происходит переориентация на внутреннее производство, при этом рынок РФ ежегодно демонстрирует прирост на 4–5%. Выпускаемая Angel Yeast продукция — кормовые дрожжи — может использоваться также в птицеводстве и свиноводстве, а также в биотехнологиях и функциональном питании. Таким образом, предприятие ориентировано не только на спрос в Черноземье»,— заключила госпожа Жиряева.

Ульяна Ларионова