Bloomberg: отношения Италии и Украины испортились после удара ВСУ по порту Бенгази
Отношения Италии и Украины охладели после удара ВСУ по судам в ливийском порту Бенгази, который не был согласован с западными союзниками Киева. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Как отмечает Bloomberg, атака превратила некогда теплые отношения между Украиной и Италией в холодные. Вице-премьер Маттео Сальвини выразил обеспокоенность, что применение беспилотников может поставить под угрозу свободу судоходства в Средиземном море.
27 ноября премьер-министр Италии Джорджи Мелони провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний в ходе беседы признал, что удар не был согласован с западными союзниками. Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что украинский лидер принес за это извинения.