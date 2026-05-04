Послание машин

Среди областей Черноземья ни одна не вошла в десятку российских субъектов по уровню роботизации предприятий, следует из рейтинга компании Technored. Только Воронежская область попала в двадцатку со статусом «догоняющей». Курскую, Белгородскую и Липецкую области в сфере обеспеченности роботами аналитики охарактеризовали как «развивающиеся». При этом Тамбовская и Орловская области находятся на начальной стадии автоматизации своих производств. Эксперты считают, что на малую обеспеченность предприятий роботами повлияли санкции, и указывают на необходимость развития компаний-интеграторов в регионах.

Бизнес и власти в регионах Черноземья только начинают путь к роботизации промышленности

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из регионов Черноземья только Воронежская область вошла в двадцатку субъектов РФ по уровню роботизации производств, заняв 17-е место в стране. Региону был присвоен статус «догоняющего». Об этом сообщается в исследовании производителя роботов Technored, которым с «Ъ-Черноземье» поделились в компании. Плотность роботизации в Воронежской области составляет 23,8 машины на 10 тыс. работников, а парк роботов, по данным на 2024 год, насчитывал 360 единиц техники, что почти втрое больше, чем годом ранее. Охват (число замещенных рабочих мест в обследуемых компаниях к общей занятости в промышленности региона) составил 6,5%.

При этом в число «развивающихся» субъектов и в топ-40 рейтинга вошли сразу три области из макрорегиона. Курская область заняла 31-е место в списке. Плотность роботизации в регионе составляет 16 машин, парк роботов включает в себя 117 единиц техники. За год он вырос на 95%. Охват составил 42,1%.

Следом на 32-м месте расположилась Белгородская область, где плотность роботизации и численность парка роботов оказались чуть выше — 16,2 машины и 195 единиц техники соответственно (+86% год к году). Охват на белгородских предприятиях, напротив, ниже, чем на курских — 40%.

Липецкая область заняла 36-ю строчку списка. Плотность роботизации в регионе составила 18,1 машины. Парк роботов насчитывает 184 единицы техники, что вдвое больше, чем в 2023-м. Охват на производствах региона составил 38,1%.

Орловская область оказалась на 41-м месте в рейтинге. Регион отнесли к числу субъектов с «начальной стадией» уровня развития роботизации. Ее плотность здесь составляет 20,2 машины, а парк роботов насчитывает 98 единиц техники (почти втрое больше, чем в 2023-м). Охват составил 36,5%.

Ниже всех в Черноземье в списке расположилась Тамбовская область — на 47-м месте. Плотность роботизации в регионе составляет 7,8 машины, а в парке роботов насчитывается 52 единицы техники (+73% за год). Охват — 44,4%.

Рейтинг охватывает 54 региона России и построен на композитном индексе с использованием ИИ, который объединяет два ключевых параметра: фактический уровень роботизации и зафиксированный спрос со стороны предприятий. Показатель плотности роботизации рассчитывается как число роботов на 10 тыс. занятых в обрабатывающей промышленности региона на основе данных Росстата. Охват выборки Росстата считается как отношение замещенных рабочих мест в обследуемых компаниях к общей занятости в обрабатывающей промышленности региона.

Лидером рейтинга Technored стала Калужская область, где плотность роботизации составляет 103,4 машины, а парк роботов насчитывает 1303 единицы техники. На втором месте — Самарская область (плотность 55,5 роботов, всего — 1713 машин). Третье место у Московской области с показателем плотности 29,7 и парком роботов в 1904 единицы.

В целом в стране плотность роботизации в 2024 году составила 29 роботов на 10 тыс. занятых в промышленности, что на 53% больше, чем в 2023-м. Парк роботов в России насчитывает 20,8 тыс. единиц техники. При этом, по данным Международной федерации робототехники, среднемировая плотность составляет 132 робота, а у стран-лидеров — от 446 (Япония) до 1,2 тыс. (Южная Корея). К 2030 году Россия, по поручению президента Владимира Путина, должна войти в топ-25 стран по плотности роботизации. По подсчетам Минпромторга, в РФ показатель должен достигнуть 145 роботов на 10 тыс. работников.

Исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) Ольга Мудрова считает, что на малую обеспеченность российских предприятий роботами повлияли западные санкции. «Мы не были готовы к тому, чтобы все наши отрасли промышленности стали работать с использованием роботов. Также мы кратно отстаем от средней производительности труда по миру, помимо робототехники. Кроме того, в России фиксируется дефицит высококвалифицированных кадров, которых можно было бы привлекать к использованию роботов»,— отмечала госпожа Мудрова на профильной конференции «Академия промышленности» 24 апреля в Воронеже.

Гендиректор российского представительства немецкого производителя роботов Kuka Петр Смоленцев тогда же пояснял, что для предприятий в России «важнее не покупка роботов, а их внедрение». «Купить роботов можно до сих пор, несмотря на санкции, в том же Китае, а вот технологии по их внедрению никто не продает. Поэтому задача регионов сейчас — развивать школу интеграторов. Если эти компании будут появляться, будут и внедряться роботы. В той же Венгрии сейчас 1,2 тыс. интеграторов, в то время как в РФ — всего 120».

Егор Якимов