Вопреки спаду

Региональные органы Росстата опубликовали данные об индустриальной динамике в регионах Черноземья. Самый низкий индекс промышленного производства (ИПП), выражающий отношение объема продукции в январе-октябре к показателю за аналогичный период прошлого года,— 92,3% — отмечен в Курской области. В Орловской — чуть выше: 95,6%. В Липецкой (99,2%), Воронежской (99,7%), Белгородской (101,4%) и Тамбовской (104,8%) областях ситуация немного лучше, хотя на протяжении года отмечались значительные локальные спады. Одновременно в регионах Черноземья было заявлено несколько значимых инвестпроектов, но, по мнению экспертов, для полноценного роста экономики необходимы мирное урегулирование и низкая ключевая ставка.

В перспективе улучшить положение может рост производительности труда

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В зоне скромности

Самый низкий индекс промышленного производства за десять месяцев отмечен в Курской области — 92,3%. Показатель хуже итогов первого полугодия (96,1%). Водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов здесь сократились до 94%, однако ключевым фактором ослабления остаются обрабатывающие отрасли: 89,5% — один из худших показателей по макрорегиону. При этом добыча полезных ископаемых (100,7%) удерживается на стабильном уровне, что частично компенсирует общий спад. Ситуация в энергоснабжении (92,5%) также укладывается в общую тенденцию.

Орловская область завершила октябрь с ИПП в 95,6%, практически повторив показатель по итогам полугодия (96%). Водоснабжение и утилизация отходов просели до 72,7% — это один из самых глубоких спадов в Черноземье. Снижение фиксируется и в других группах отраслей — добыче полезных ископаемых (96,2%), обрабатывающих производствах (95,6%), поставках электрической энергии, газа и пара, кондиционировании воздуха (97,6%).

В Липецкой области ИПП за январь-октябрь составил 99,2%. Формально за последние несколько месяцев регион повысил свое промпроизводство (с 98,8% по итогам первого полугодия), однако отраслевой разрыв усиливается. Водоснабжение и утилизация отходов (86%) — традиционно слабая позиция региона — продолжили снижение. Обрабатывающие отрасли (99,1%) и добыча полезных ископаемых (101,8%) в целом удерживают показатели на уровне лета. Энергоснабжение немного подросло за несколько месяцев (до 95,9%), но все еще находится в зоне снижения.

Воронежская область за десять месяцев показала средние значения — 99,7%, не покинув за несколько месяцев зону снижения, в которой оказалась летом (98,3%). Рост обеспечен обрабатывающими отраслями (99,7%) и энергоснабжением (102,6%), тогда как добыча полезных ископаемых заметно просела — до 85,5%. Сектор водоснабжения (95,9%) также показывает отрицательную динамику, однако влияние на итоговый ИПП остается ограниченным.

Белгородская область продолжила наращивать промышленный потенциал: ИПП составил 101,4%. За последние четыре месяца показатель вырос почти на полтора процентных пункта (по итогам полугодия было 100,3%). Рекордную динамику демонстрируют отрасли водоснабжения и утилизации отходов — 118%, что во многом объясняется модернизацией коммунальной инфраструктуры и расширением мощностей по переработке мусора. Добыча полезных ископаемых (103,7%) также остается одним из драйверов роста. Энергоснабжение (100,7) и обрабатывающие производства (100,3%) в целом так же демонстрируют увеличение объемов.

Тамбовская область по итогам полугодия показывает самый стабильный рост — 104,8%. Показатель в обрабатывающих отраслях составил 105,8%, в добыче полезных ископаемых — 91,8%, в энергоснабжении — 96,1%. Снижение в водоснабжении (90,2%) не оказывает критического влияния на итоговые показатели.

Динамика ИПП демонстрирует, что макрорегион разделился на три группы областей: со стабильным ростом (Белгородская, Тамбовская), отраслевой волатильностью (Воронежская, Липецкая) и устойчивым спадом (Курская, Орловская), отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая: «Итоги ежемесячного исследования S&P Global в отношении деловой активности в обрабатывающей промышленности России (PMI Manufacturing) показали продолжающееся шестой месяц подряд ухудшение операционных условий. При этом сокращение деловой активности замедлилось по мере замедления спада новых заказов, увеличения найма работников и некоторого оптимизма бизнеса. Однако темпы падения объемов производства в ноябре стали самыми резкими с апреля 2022 года».

Сохраняя оптимизм

Тем не менее во второй половине 2025 года в Черноземье проявилась инвестиционная активность: на фоне промышленного спада продолжают заявляться крупные проекты в сельском хозяйстве, переработке и логистике. Одним из крупнейших стал сентябрьский анонс компании «Биотех» о строительстве завода по глубокой переработке пшеницы в индустриальном парке «Масловский» в Воронежской области. Инвестиции составят 29 млрд руб., мощность — 250 тыс. т зерна в год. Производство станет частью второй очереди индустриального парка, где планируют разместить 27 резидентов с суммарными вложениями не менее 70 млрд руб. Завод «Биотеха» рассматривается как ключевой элемент импортозамещения в сегменте биоразлагаемых пластиков и крахмалов.

23 ноября один из крупнейших производителей яиц в Черноземье — птицефабрика «Третьяковская» — объявил о строительстве второй производственной площадки в Воронежской области. Новый корпус мощностью 1 млн яиц в сутки и стоимостью 2 млрд руб. планируется завершить к концу 2026 года. Несмотря на перенасыщенность российского рынка, аналитики допускают возможность роста экспорта, что делает проект стратегически выверенным.

Заметную активность в октябре проявили инвесторы из КНР. Так, китайская компания Shandong Wanshengyuan Biotechnology Group намерена построить в Хохольском районе Воронежской области предприятие по экологической переработке отходов животноводства. Инвестиции оцениваются в 1,4 млрд руб., мощность — в 100 т сырья в сутки. Власти региона рассчитывают на снижение экологической нагрузки, а эксперты указывают, что выпуск продукции может уменьшить зависимость российского АПК от импорта кормовых компонентов.

9 июля частный индустриальный парк «Перспектива» в Воронежской области заявил об увеличении бюджета расширения с 3 до 10 млрд руб. В этот же день стало известно о проекте ООО «Деко Минералс СНГ», которое вложит 951,3 млн руб. в увеличение производства на территории «Перспективы».

Но не все из ранее заявленных проектов переходят к реализации. Так, 5 ноября производитель полиэтиленовых труб «В-пласт» сообщил о трудностях проекта стоимостью 2,6 млрд руб. в местной ОЭЗ «Центр». Инвестор обосновывает корректировку сроков и объемов строительства высокой ключевой ставкой.

В Липецкой области китайская Angel Yeast объявила о планах инвестировать 11,1 млрд руб. в расширение производства сухих дрожжей. До 2027 года мощности могут вырасти на 40%, до 55 тыс. т, а выпуск жидких удобрений — до 152 тыс. т в год. Рост интереса китайских производителей к региону эксперты связывают с сильной сырьевой базой и дефицитом отечественных технологий в отрасли.

В августе стало известно, что «Щелково агрохим» вложит 8,5 млрд руб. в строительство завода амилозного крахмала в ОЭЗ «Липецк» — до этого компания рассматривала площадку в Орловской области. Мощность будущего предприятия составит 30 тыс. т в год.

А в середине октября ГК «Агротек» Николая Грушко уточнила параметры второго этапа производства в ОЭЗ «Липецк». Инвестпроект стоимостью 2,5 млрд руб. предусматривает расширение селекционно-семеноводческого центра до многофункционального агропромышленного комплекса, включающего несколько операционных хабов.

Тамбовская область выделяется не масштабом, а количеством проектов. Например, в августе «Тамбовские литейные технологии» сообщили о расширении производства стоимостью 52 млн руб., из которых 41 млн руб. предоставил региональный Фонд развития промышленности. Проект позволил освоить выпуск чугунных изделий для РЖД. Небольшие по объему, такие проекты формируют устойчивость отраслей, ориентированных на внутренний спрос.

В регионе также корректируются параметры проектов. Так, с 452 до 542 млн руб. были пересчитаны инвестиции в новый элеватор ООО «Агрофирма “Октябрьская”».

В Орловской области в сентябре объявили о двух новых проектах в индустриальном парке «Регион 57». Подробности инвесторы пока не раскрывают, но факт появления новых инициатив на фоне замедления промпроизводства в регионе показывает, что власти ищут точки роста через диверсификацию индустриальной базы.

Также до конца года должен состояться запуск первой очереди зернового линейного терминала ООО «Орловский зерновой терминал» стоимостью 2 млрд руб.

В конце августа власти Белгородской области сообщили, что резиденты свободной экономической зоны вложили в развитие своих производств 222,5 млн руб. при заявленном объеме в 3 млрд.

Также летом были раскрыты параметры строительства двух мусороперерабатывающих комплексов: в Алексеевском округе МПК будет перерабатывать 60 тыс. т отходов в год, а более крупный объект рядом с Белгородом — 200 тыс. т. Эксперты оценивают стоимость комплексов в 1,5 млрд и 5 млрд руб. соответственно.

Заказы на паузе

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, со ссылкой на работу S&P Global отмечает, что спад спроса в промышленности сохраняется — финансовые проблемы клиентов ведут к сокращению заказов.

«Есть и проблемы со стороны предложения — дефицит сырья и задержки в логистике. Стратегии компаний выглядят неоднозначно. С одной стороны, бизнес увеличил наем работников — незначительно, но самыми быстрыми темпами с июля 2024 года. Некоторое улучшение настроений подкрепляется планами инвестиций в новые продукты и технологии, а также надеждами на усиление спроса. Также растут отпускные цены: можно предположить, что и бизнес, и потребители готовятся к предстоящему повышению НДС»,— отмечает эксперт.

«Переломить ситуацию может постепенное снижение ключевой ставки и связанное с этим оживление в инвестициях, а также мирное урегулирование военного конфликта России и Украины, ослабление санкций, инвестиции в восстановление инфраструктуры. В перспективе — повышение производительности труда»,— заключает госпожа Беленькая.

Анна Швечикова