Итоги прироста

В 2025 году ключевыми направлениями инвестиций в макрорегионе стали логистическая инфраструктура федеральных ритейлеров, глубокая переработка сырья китайскими компаниями и масштабное обновление мощностей металлургов. При этом ряд проектов сменил прописку, переехав из одной области в другую, а инвесторы в приграничных зонах столкнулись с трудностями из-за высокой ключевой ставки и оттока кадров. Тем не менее общий тренд ясен: макрорегион остается стратегически важной площадкой для крупного бизнеса, рассчитывающего на перспективы.

Ситуация в отдельных отраслях Черноземья и в 2025 году осталась благоприятной для планов инвесторов, заявивших ряд крупных проектов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2025 году в Черноземье наблюдался настоящий бум строительства логистических центров — от небольших частных инициатив до реализации проектов федеральными игроками. Наиболее масштабную экспансию в Черноземье проводит Объединенная компания Wildberries и Russ, которая заявила в ушедшем году о строительстве нового логоцентра в Курской области стоимостью около 8 млрд руб., а также ввела в эксплуатацию воронежский (за 11 млрд руб.) и тамбовский (за 6,8 млрд руб.). Впрочем, компания упустила земельный участок в Орловской области, где власти расторгли договор аренды из-за отсутствия хозяйственной деятельности.

Таким образом, общий объем инвестиций Wildberries на реализованные и анонсированные центры за последние три года в макрорегионе составил 25,8 млрд руб.

Эксперты поясняют эту активность стремлением иметь товарные запасы как можно ближе к потребителю, что является элементом устойчивой стратегии, а не избыточностью.

Проект логоцентра также заявила X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»), которая построит центр в Воронежской области для сети «Чижик» за 2 млрд руб. В этом году ритейлер запустил первую очередь логоцентра в тамбовском ИП «Котовск», инвестиции в него составят не менее 3 млрд руб. (из них 1 млрд руб. направлен только в 2025 году).

Немало инвестиций вкладывают в черноземные производства и металлургические компании. Яковлевский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Яковлевском округе Белгородской области (входит в «Северсталь») инвестировал в этом году 2,6 млрд руб. в техническое перевооружение для увеличения объемов добычи железной руды до 4 млн т в 2026 году. В том же регионе АО «Комбинат КМАруда» (структура группы «Промышленно-металлургический холдинг» семьи Зубицких) планирует направить 5 млрд руб. в новый дробильный комплекс мощностью 3,5 млн т, чтобы заместить устаревшее оборудование и нарастить добычу руды с нового горизонта шахты имени Губкина с 5 до 7 млн т в год. Ранее, в 2022–2023 годах, компания уже ввела новые шахтные стволы в рамках модернизации за 24 млрд руб.

Новый проект лишь часть масштабного инвестиционного портфеля компании в регионе, оцениваемого в 57 млрд руб. до 2034 года.

Эксперты полагают, что стратегия нацелена в первую очередь на обеспечение сырьем собственных металлургов холдинга ПМХ, однако расчет сделан и на будущее — на возобновление спроса со стороны Европы в среднесрочной перспективе.

Липецкий кузнечный завод (входит в Чебоксарский завод силовых агрегатов основателя и бывшего руководителя концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина) заявил о создании кузнечно-литейного комплекса мощностью до 40 тыс. т литейных и кузнечных заготовок в год стоимостью 3,5 млрд руб. При этом компании придется выходить на конкурентный рынок машино- и станкостроения, где Китай занял 25–35%.

Примечательно, что Поднебесная тоже активно проявляет интерес к макрорегиону — корпорация Angel Yeast (один из двух крупных мировых игроков, фактически контролирующих российский рынок), инвестирует 11,1 млрд руб. в строительство третьей очереди завода в Липецкой области, чтобы нарастить выпуск сухих дрожжей на 40% — до 55 тыс. т в год.

Первая очередь завода мощностью 20 тыс. т в год открылась в 2019 году за 7 млрд руб.

Расширение закономерно, ведь Черноземье привлекает иностранных инвесторов мощной сырьевой базой — здесь находится самая дешевая в мире меласса. При этом российские компании пока не могут составить конкуренцию таким гигантам, поскольку производство дрожжей остается высокотехнологичной и наукоемкой сферой, где не хватает отечественных разработок. Еще одна китайская компания Shandong Wanshengyuan Biotechnology Group планирует построить в Воронежской области предприятие для переработки до 100 т отходов животноводства в сутки, инвестировав 1,4 млрд руб. Местные власти рассчитывают, что проект снизит экологическую нагрузку и принесет в бюджет не менее 600 млн руб. налогов за пять лет.

В приграничных регионах создание свободных экономических зон (СЭЗ) позволило также стимулировать инвестиционную деятельность — в Белгородской области участники уже реализуют 23 инвестиционных проекта общей стоимостью 3 млрд руб., а курские власти направили в федеральный центр перечень из 40 потенциальных инвестпроектов на 295 млрд руб. При этом в регионе произошел запуск третьей очереди маслозавода компании «Содружество» за 18 млрд руб., которая сделала комплекс крупнейшим в мире предприятием по переработке масличных культур с мощностью 3 млн т в год.

Общий объем вложений группы в три очереди завода достиг 59 млрд руб., при этом «Содружество» также планирует развивать в регионе свой транспортно-логистический бизнес, инвестировав в него дополнительно около 7 млрд руб.

Впрочем, другие инвесторы, включая Курский электроаппаратный завод, поставивший на паузу проект автоматизированного логоцентра за 3 млрд, заявляют, что высокая ключевая ставка и отток кадров на фоне атак ВСУ приводят к серьезным трудностям при реализации проектов.

Несмотря на частичное завершение льготных ипотечных программ и временный спад покупательского спроса, в Черноземье продолжается активное жилищное строительство.

Появились и новые игроки — 10,3 млрд руб. направит московское ООО «СЗ "Арт квартал"» (работает под брендом Author Development) в строительство ЖК «Ботаника»

Этот жилой комплексе комфорт-класса в Липецке планируется в районе Опытной станции. Концепция подразумевает создание «10-минутного города» с необходимой инфраструктурой на первых этажах. Комплекс включает 19 корпусов в девять–десять этажей площадью 147,8 тыс. кв. м.

Еще один крупный проект в том же городе — возведение 13 кварталов из 23 таунхаусов в рамках комплексного развития территории (КРТ) на северо-западной окраине. Проект реализует ООО «СЗ "Ремстройсервис Романово"» (входит в ГК «Ремстройсервис» Павла Тучкова) за 13 млрд руб. Несколько проектов КРТ анонсировано и в Коминтерновском районе Воронежа — на территории закрывшегося в 2009 году экскаваторного завода до 2036 года жилье возведет «Арт сити», близкий «Мегиону» Бориса Нестерова. В аукционе по праву на КРТ соседнего участка также поучаствует «Выбор» Александра Цыбаня. А ветхие кварталы в районе 9 Января уже в следующем году планирует расселить и начать застраивать освободившуюся территорию в 6,28 га ООО Предприятие «ИП К.И.Т.» Ивана Куликова.

Общий объем инвестиций в проект составит порядка 10 млрд руб.

У нескольких крупных проектов произошло изменение локации — завод по глубокой переработке молока за 6,5 млрд руб. «Молвеста» Аркадия Пономарева «переехал» недалеко — из Воронежа в Калач — в связи с наличием там готовых ресурсов. При этом параметры проекта — инвестиции 6,5 млрд руб., мощность 1,2 тыс. т сырья в сутки и срок реализации 2–2,5 года — остаются без изменений. А компания «Щелково агрохим» приняла решение перенести строительство завода амилозного крахмала из Орловской области в Липецкую, заключив новое инвестиционное соглашение с местными властями после длительных переговоров.

Этот проект, изначально анонсированный в Орле с бюджетом 8 млрд руб., теперь оценивается в 8,5 млрд руб.

Завод мощностью 30 тыс. т продукции в год планируется запустить в Липецке в 2028 году, хотя ранее в Орловской области его рассчитывали построить уже к 2027 году.

Ульяна Ларионова