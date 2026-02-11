Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Год в минус

В большинстве областей Черноземья падает промышленное производство

По итогам 2025 года в большинстве областей Черноземья наблюдается промышленный спад, свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом. Наибольших масштабов этот процесс достиг в Курской области, где индекс промышленного производства (ИПП, отношение текущего объема производства в денежном выражении к объему в предыдущем году) составил 92,9%. Немногим лучше ситуация в Орловской области, где ИПП равняется 96,3%. Показатель стремится к нулю в Липецкой (99,1%) и достигает его в Воронежской (100%) области. В Белгородской области — незначительное увеличение (102,2%), и лишь в Тамбовской промпроизводство ощутимо выросло (104%). Опрошенные «Ъ-Черноземье» эксперты связывают трудности не только с высокой ключевой ставкой по кредитам, но и со снижением спроса в экономике в целом. При этом, на их взгляд, государство может изменить ситуацию, выстроив новые производственные цепочки в стратегических отраслях.

Максимальное падение промышленного производства среди регионов Черноземья зафиксировано в Курской области

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Показатели ИПП за 2025 год по отношению 2024-му, опубликованные Росстатом, свидетельствуют о сокращении промышленного производства в большинстве регионов Черноземья.

Самый низкий показатель в Курской области — 92,9%. Год назад ИПП региона был значительно лучше — 102,2%. Хуже всего ситуация в обрабатывающих отраслях — 90,6%. Далее следуют водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (94,3%) и обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (94,4%). Лучше ситуация в добыче полезных ископаемых — 99,2%.

В Орловской области спад меньше — 96,3%. При этом год назад в регионе также наблюдался рост — 109,6%. В 2025 году в водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений показатель составил 72,3%, в обрабатывающих производствах — 96,6%. В добыче полезных ископаемых ИПП равен 97,8%. В обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха также отмечается отрицательная динамика — 99%.

В Липецкой области ИПП за год составил 99,1%, в том числе в водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 90,4%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха — 95,6%, в обрабатывающих производствах — 99%, в добыче полезных ископаемых — 101,7. ИПП региона в 2024 году по сравнению с 2023-м составлял 103,4%.

В Воронежской области показатель равен 100%. Наибольшее снижение ИПП наблюдалось в добыче полезных ископаемых — 83,9%. Индекс в отрасли водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов снизился до 92,9%. При этом обрабатывающие производства выросли на 0,4%, а обеспечение электроэнергией, газом и паром — на 2,2%. ИПП в 2024 году в регионе составлял 102,8%.

Белгородская область показала некоторое увеличение ИПП — до 102,2%, год назад рост был выше и составлял 3,2%. Индекс в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха составил 95,8%, в обрабатывающих производствах — 101,4%, в добыче полезных ископаемых — 104,7%, в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов — 114,2%.

Позитивную динамику демонстрирует Тамбовская область. Здесь по итогам года ИПП равняется 104%. Обрабатывающие производства показали рост на 4,8%. При этом ИПП в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха сократился до 98,1%, в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов — до 90,5%, в добыче полезных ископаемых — до 89,3%. Тем не менее рост ИПП в регионе значительно сократился. Год назад показатель составлял 114,2%.

Директор по производству воронежского ООО «Некст Трейд» (специализируется на разработке и производстве запорной, регулирующей и антипомпажной арматуры) Сергей Давыдов отметил, что в прошлом году выручка компании снизилась.

«Мы заточены под структуры "Газпрома", которые потребляют 90% нашей продукции. Видимо, вводившиеся с 2022 года санкции в итоге докатились и до нас — объем закупок "Газпрома" упал»,— описал ситуацию на предприятии собеседник «Ъ-Черноземье». При этом он считает, что промышленности в целом необходимо не столько снижение ключевой ставки и субсидирование со стороны государства, сколько расширение рынка сбыта.

«Сегодня многие предприятия оказались в ситуации снижения спроса — это свидетельствует о спаде потребления. Нужна возможность участвовать в программах судо-, авиастроения и других стратегических проектах. Если бы предприятия Воронежской области смогли войти в эти кооперационные цепочки, ситуация бы стабилизировалась»,— полагает промышленник.

Кандидат экономических наук, директор Центра межрегиональных исследований ВГУ Дмитрий Ломсадзе также отмечает ключевую роль спроса. «Если падает индекс промышленного производства, это говорит прежде всего о падении потребления. Именно конечный спрос определяет производственный цикл и влияет на инвестиции. Например, застой на рынке жилья влечет снижение спроса на цемент, металлоконструкции и т.д.: вся производственная цепочка останавливается»,— констатирует эксперт.

Юрий Голубь