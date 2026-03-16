Машинорасстроение

Как стало известно «Ъ-Черноземье», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» — ООО «Воронежский завод промышленного оборудования» Романа Сафронова — приостановил реализацию инвестиционного проекта по строительству машиностроительного предприятия за 1,3 млрд руб. В компании мотивировали решение дорогими кредитами и нехваткой кадров. Теперь минэкономразвития области пытается расторгнуть соглашение с инвестором через суд и оштрафовать его за изменение планов на 5 млн руб. Эксперты считают, что отказ от проекта может ударить по технологической независимости региона.

Импортозамещающий инвестпроект в ОЭЗ «Центр» столкнулся со сложной конъюнктурой спустя три года после анонса

ООО «Воронежский завод промышленного оборудования» Романа Сафронова приостановило реализацию проекта машиностроительного предприятия по выпуску мотор-редукторов, шестеренчатых насосов и комплектующих для них в ОЭЗ «Центр». Об этом в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» сообщили в министерстве экономического развития Воронежской области.

Компания приняла такое решение из-за текущей экономической ситуации, в том числе удорожания кредитных средств, а также недостатка квалифицированных кадров, способных обеспечить строительство и успешное функционирование высокотехнологичного производственного предприятия.

Минэкономразвития региона, в свою очередь, направило иск в Арбитражный суд Воронежской области к компании. В заявлении речь идет о расторжении соглашения, заключенного с инвестором в апреле 2023 года, и взыскании с фирмы штрафа в 5 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. Суд оставил иск без движения, так как при его подаче министерство допустило ряд нарушений: к нему не были приложены документы, подтверждающие, что резидента ОЭЗ уведомили о расторжении соглашения и необходимости уплатить штраф. Нарушения предложено устранить до 10 апреля. Подробности иска в картотеке арбитража не раскрываются.

В минэкономразвития пояснили «Ъ-Черноземье», что обращение в суд стало вынужденной мерой, которая была принята в связи с исчерпанием мер досудебного урегулирования. «Министерство предпримет все необходимые меры для соблюдения прав и законных интересов региона в пределах своих полномочий»,— добавили в министерстве.

Гендиректор и владелец Воронежского завода промышленного оборудования Роман Сафронов не стал комментировать отказ от проекта и иск минэкономразвития «Ъ-Черноземье».

По данным Rusprofile, ООО «Воронежский завод промышленного оборудования» зарегистрировано в Новоусманском районе Воронежской области в 2023 году. Основной вид деятельности — производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2024 году общество сработало с нулевой выручкой и убытком в 653 тыс. руб. По данным инвестиционного портала Воронежской области на 16 марта, ООО «Воронежский завод промышленного оборудования» входит в число резидентов ОЭЗ «Центр».

Весной 2023 года сообщалось, что ООО «Воронежский завод промышленного оборудования» планирует построить предприятие по выпуску мотор-редукторов, шестеренчатых насосов и комплектующих в ОЭЗ «Центр». Для проекта был выбран участок площадью 3,8 га. 5902551 Инвестиции в проект оценивались в 1,3 млрд руб., хотя первоначально инвестор заявлял гораздо большую сумму — 8,4 млрд руб. 5902551

Компания планировала производить 800 насосов и 200 мотор-редукторов в месяц (12 тыс. единиц продукции в год). Власти региона, в свою очередь, рассчитывали получить от предприятия 1,6 млрд руб. налогов за шесть лет (срок реализации инвестпроекта) и создать 98 рабочих мест.

Впервые о проекте «Ъ-Черноземье» сообщал в ноябре 2022 года. На тот момент его инициатором было столичное ООО «Внешпромторг», которым также владеет Роман Сафронов. Первоначально речь шла о том, что инвестор планирует построить завод не в ОЭЗ, а в соседнем с экономзоной индустриальном парке «Масловский». Мощность предприятия — 250 тыс. единиц продукции в год.

Инвестпроект, по данным «Ъ-Черноземье», мог предусматривать локализацию в Воронеже выпуска продукции китайских предприятий с использованием их технологий. Однако сырье и материалы должны были стать преимущественно российскими.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что проект машиностроительного завода был перспективен «с точки зрения развития промышленности Воронежской области и всего Черноземья, равно как и обеспечения действующих предприятий мотор-редукторами и насосами». «В любом случае его функционирование региону точно не помешало бы, позволив повысить занятость квалифицированных кадров и увеличить налоговые отчисления в его бюджет»,— отметил господин Хазанов.

По словам эксперта, спрос на насосы и мотор-редукторы в России сейчас снизился под влиянием процессов, развивающихся в ее экономике:

«Однако это не отменяет необходимости импортозамещения этих групп промышленной продукции и ее замены вместо утративших свои потребительские свойства аналогов. Поэтому можно ожидать перезапуска проекта, предпосылки к которому формируются уже сейчас».

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова полагает, что отказ от проекта может ударить по технологической независимости Черноземья. «Квалифицированные рабочие места и налоговые поступления могли бы ежегодно приносить в бюджеты до 160 млн руб. Промышленникам вновь придется повышать степень зависимости от поставок из Китая, а простой оборудования в сезон или на горно-обогатительном комбинате стоит куда дороже. К тому же сорванная локализация снижает привлекательность ОЭЗ, поскольку проект вполне мог стать якорным»,— отмечает эксперт.

Госпожа Владимирова добавила, что до 2022 года предложение на рынке редукторного оборудования формировали европейские бренды. Затем отрасль перешла на «быстрый, но сырой китайский импорт, дефицитный по сервису»: «При этом, очевидно, импортозависимость никуда не ушла, просто теперь это зависимость от других поставщиков».

Егор Якимов