Машинорасстроение

Инвестор передумал строить завод за 1,3 млрд рублей в воронежской ОЭЗ

Как стало известно «Ъ-Черноземье», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» — ООО «Воронежский завод промышленного оборудования» Романа Сафронова — приостановил реализацию инвестиционного проекта по строительству машиностроительного предприятия за 1,3 млрд руб. В компании мотивировали решение дорогими кредитами и нехваткой кадров. Теперь минэкономразвития области пытается расторгнуть соглашение с инвестором через суд и оштрафовать его за изменение планов на 5 млн руб. Эксперты считают, что отказ от проекта может ударить по технологической независимости региона.

Импортозамещающий инвестпроект в ОЭЗ «Центр» столкнулся со сложной конъюнктурой спустя три года после анонса

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ООО «Воронежский завод промышленного оборудования» Романа Сафронова приостановило реализацию проекта машиностроительного предприятия по выпуску мотор-редукторов, шестеренчатых насосов и комплектующих для них в ОЭЗ «Центр». Об этом в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» сообщили в министерстве экономического развития Воронежской области.

Компания приняла такое решение из-за текущей экономической ситуации, в том числе удорожания кредитных средств, а также недостатка квалифицированных кадров, способных обеспечить строительство и успешное функционирование высокотехнологичного производственного предприятия.

Минэкономразвития региона, в свою очередь, направило иск в Арбитражный суд Воронежской области к компании. В заявлении речь идет о расторжении соглашения, заключенного с инвестором в апреле 2023 года, и взыскании с фирмы штрафа в 5 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. Суд оставил иск без движения, так как при его подаче министерство допустило ряд нарушений: к нему не были приложены документы, подтверждающие, что резидента ОЭЗ уведомили о расторжении соглашения и необходимости уплатить штраф. Нарушения предложено устранить до 10 апреля. Подробности иска в картотеке арбитража не раскрываются.

С какими параметрами впервые заявлялся инвестпроект

В минэкономразвития пояснили «Ъ-Черноземье», что обращение в суд стало вынужденной мерой, которая была принята в связи с исчерпанием мер досудебного урегулирования. «Министерство предпримет все необходимые меры для соблюдения прав и законных интересов региона в пределах своих полномочий»,— добавили в министерстве.

Гендиректор и владелец Воронежского завода промышленного оборудования Роман Сафронов не стал комментировать отказ от проекта и иск минэкономразвития «Ъ-Черноземье».

По данным Rusprofile, ООО «Воронежский завод промышленного оборудования» зарегистрировано в Новоусманском районе Воронежской области в 2023 году. Основной вид деятельности — производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2024 году общество сработало с нулевой выручкой и убытком в 653 тыс. руб. По данным инвестиционного портала Воронежской области на 16 марта, ООО «Воронежский завод промышленного оборудования» входит в число резидентов ОЭЗ «Центр».

Весной 2023 года сообщалось, что ООО «Воронежский завод промышленного оборудования» планирует построить предприятие по выпуску мотор-редукторов, шестеренчатых насосов и комплектующих в ОЭЗ «Центр». Для проекта был выбран участок площадью 3,8 га. 5902551 Инвестиции в проект оценивались в 1,3 млрд руб., хотя первоначально инвестор заявлял гораздо большую сумму — 8,4 млрд руб. 5902551

Компания планировала производить 800 насосов и 200 мотор-редукторов в месяц (12 тыс. единиц продукции в год). Власти региона, в свою очередь, рассчитывали получить от предприятия 1,6 млрд руб. налогов за шесть лет (срок реализации инвестпроекта) и создать 98 рабочих мест.

Впервые о проекте «Ъ-Черноземье» сообщал в ноябре 2022 года. На тот момент его инициатором было столичное ООО «Внешпромторг», которым также владеет Роман Сафронов. Первоначально речь шла о том, что инвестор планирует построить завод не в ОЭЗ, а в соседнем с экономзоной индустриальном парке «Масловский». Мощность предприятия — 250 тыс. единиц продукции в год.

Инвестпроект, по данным «Ъ-Черноземье», мог предусматривать локализацию в Воронеже выпуска продукции китайских предприятий с использованием их технологий. Однако сырье и материалы должны были стать преимущественно российскими.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что проект машиностроительного завода был перспективен «с точки зрения развития промышленности Воронежской области и всего Черноземья, равно как и обеспечения действующих предприятий мотор-редукторами и насосами». «В любом случае его функционирование региону точно не помешало бы, позволив повысить занятость квалифицированных кадров и увеличить налоговые отчисления в его бюджет»,— отметил господин Хазанов.

По словам эксперта, спрос на насосы и мотор-редукторы в России сейчас снизился под влиянием процессов, развивающихся в ее экономике:

«Однако это не отменяет необходимости импортозамещения этих групп промышленной продукции и ее замены вместо утративших свои потребительские свойства аналогов. Поэтому можно ожидать перезапуска проекта, предпосылки к которому формируются уже сейчас».

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова полагает, что отказ от проекта может ударить по технологической независимости Черноземья. «Квалифицированные рабочие места и налоговые поступления могли бы ежегодно приносить в бюджеты до 160 млн руб. Промышленникам вновь придется повышать степень зависимости от поставок из Китая, а простой оборудования в сезон или на горно-обогатительном комбинате стоит куда дороже. К тому же сорванная локализация снижает привлекательность ОЭЗ, поскольку проект вполне мог стать якорным»,— отмечает эксперт.

Почему инвестор решил сократить вложения в предприятие

Госпожа Владимирова добавила, что до 2022 года предложение на рынке редукторного оборудования формировали европейские бренды. Затем отрасль перешла на «быстрый, но сырой китайский импорт, дефицитный по сервису»: «При этом, очевидно, импортозависимость никуда не ушла, просто теперь это зависимость от других поставщиков».

Егор Якимов