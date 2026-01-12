Инвесторов припаркуют в Котовске

К 2027 году в Тамбовской области на участке 26,8 га, примыкающем к существующему государственному индустриальному парку (ИП) «Котовск», планируется создать частный промпарк. Власти готовят соответствующую заявку, рассказал «Ъ-Черноземье» гендиректор Корпорации развития Тамбовской области Максим Сеструхин. На данный момент ведется поиск инвестора. Ранее в регионе так и не удалось создать первый частный ИП «Dega-Тамбов». Эксперты считают, что нынешний проект будет успешным «в случае определения четкой специализации», отличной от действующего ИП «Котовск», который на данный момент становится логистическим хабом для крупных компаний.

Как рассказал «Ъ-Черноземье» господин Сеструхин, суммарные вложения в инфраструктуру частного промпарка, по ожиданиям властей, могут составить порядка 600 млн руб., при этом 180 млн из них должен будет вложить инвестор, остальные — из регионального и федерального бюджета. До конца 2026 года планируется завершить подготовку проекта планировки территории, а в 2027-м — подать заявку на федеральное финансирование. В данный момент ведутся переговоры с более чем 30 компаниями, однако в качестве инвестора может выступить и сама Корпорация развития. После создания частного ИП планируется разместить на территории более 12 резидентов.

«Для инвестора-оператора преимущество частной модели в возможности привлечения значительного федерального и регионального финансирования на инфраструктуру. При этом инвестированные 180 млн руб. будут возвращены через налоговые отчисления»,— пояснил «Ъ-Черноземье» господин Сеструхин.

Он добавил, что также планируется значительное расширение уже существующего парка «Котовск» на 100 га через присоединение земельных участков, которые находятся вне его границ.

Глава Котовска Алексей Плахотников рассказал «Ъ-Черноземье», что на данный момент на данном земельном участке не размещены какие-либо производства или здания. «Ранее мы уже планировали размещение на этой территории небольших местных производств. Такие компании могут реализовать местные товары через логокомплексы Wildberries и X5, которые фактически являются "якорными" инвесторами и позволяют сформировать на территории ИП логистический хаб»,— прокомментировал господин Плахотников и подчеркнул, что большая работа ведется и с расширением территории существующего парка — на данный момент изучаются механизмы для присоединения к его территории еще 14 участков.

Индустриальный парк «Котовск» был создан по инициативе облправительства в 2017 году. По собственным данным, территория ИП составляет 142 га, он находится под управлением ООО УК «Регион 68». На территории парка в данный момент реализуют проекты четыре компании, включая Wildberries, построившую и запустившую логоцентр в мае 2025 года (объем инвестиций — 6,8 млрд руб.), и X5 Group, которая ввела в эксплуатацию свой распределительный центр в конце ноября 2025 года (2,7 млрд руб.).

Всего несколько лет назад, в 2023 году, считалось, что ни один из трех заявленных в Тамбовской области в 2016–2021 годах индустриальных парков «Уварово», «Котовск» и «Dega-Тамбов» так и не заработал в полную силу. Тогда, как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», инвесторы отказались от реализации большинства проектов. Все резиденты парка «Уварово» на тот момент обанкротились, и власти решили не искать новых. Первый запланированный в регионе частный индустриальный парк «Dega-Тамбов» не был создан вовсе, а «Котовск» переориентировался с промышленности на строительство одного крупного логоцентра для Wildberries. Общий объем инвестиций в рамках нереализованных проектов мог бы превысить 25 млрд руб.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев считает, что на сегодняшний день создание частного парка рядом с государственным «имеет экономическую логику»: «Частный оператор более гибок, клиентоориентирован и минимизирует бюрократию, а государство снижает нагрузку на бюджет. Главное — найти четкую специализацию, отличную от госпарка. По самым приблизительным подсчетам, при площади 26,8 га реально создать 800–1500 рабочих мест, привлечь 3–5 млрд руб. инвестиций и достичь ежегодных налоговых отчислений в 150–300 млн руб. от резидентов после выхода их производств на полную мощность. Шансы привлечения властями инвестора высоки, так как есть федеральное софинансирование, готовая инфраструктура, близость к М6 — это достаточно привлекательные аспекты проекта».

Руководитель индустриального парка «Перспектива» Виктор Енин объяснил преимущества формата частного индустриального парка для региона и бизнеса: «Главное отличие частного парка от государственного — это управляемый коммерческий продукт, ориентированный на скорость подключения, сервис и заполняемость. Он позволяет быстрее превратить землю в реальные производства и налоги. Для региона это ускорение инвестиционного цикла: привлечение федерального финансирования снижает нагрузку на бюджет, а частная модель обеспечивает дисциплину реализации. Для бизнеса, особенно малого и среднего, такой формат — это «точка входа» с понятными условиями, готовой инфраструктурой и предсказуемыми сроками, без избыточных процедур. В случае с Котовском действующая промышленная территория и федеральная поддержка инфраструктуры создают базис для экономики проекта, снижая стартовые риски для частного инвестора».

