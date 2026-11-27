Минтранс доработает соглашение с Китаем о пересечении границы на личных авто
Минтранс дорабатывает проект соглашения с Китаем о пересечении границы на личных автомобилях. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр транспорта Дмитрий Ядров. По его словам, документ корректируется с учетом замечаний профильных ведомств и приграничных регионов.
В перечень территорий, чьи предложения учитываются при доработке, вошли Приморский, Забайкальский и Хабаровский края, а также Амурская область. Министр уточнил, что соглашение охватит легковые автомобили вместимостью до восьми посадочных мест и будет действовать через несколько пунктов пропуска.
В Минтрансе ранее отмечали, что запуск такого механизма упростит поездки граждан между двумя странами. Ожидается, что после завершения межведомственных согласований документ будет вынесен на подписание. Точные сроки вступления соглашения в силу пока не называются.