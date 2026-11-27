В перечень территорий, чьи предложения учитываются при доработке, вошли Приморский, Забайкальский и Хабаровский края, а также Амурская область. Министр уточнил, что соглашение охватит легковые автомобили вместимостью до восьми посадочных мест и будет действовать через несколько пунктов пропуска.