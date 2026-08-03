Пекарни задонатили Воронежу

Как стало известно «Ъ-Черноземье», компания «Пекарни Черноземья» (бренд Don Donut) перенесла проект завода пончиков за порядка 370 млн руб. из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» на собственную площадку в Воронеже. Вместо планировавшегося предприятия площадью 2,8 тыс. кв. м было открыто и действует производство на 4,5 тыс. кв. м. Изменения в компании объясняют отказом итальянского поставщика работать с РФ, сложностями с обслуживанием китайского оборудования и переходом на российские ингредиенты. За расторжение соглашения с ОЭЗ компания заплатила предусмотренный договором штраф. Эксперты называют это стандартной практикой.

Несмотря на отказ от размещения в ОЭЗ, инвестор все же смог реализовать кондитерский проект

Фото: Иван Расторгуев

Совладелец и генеральный директор «Пекарен Черноземья» Сергей Бронников сообщил «Ъ-Черноземье», что его компания полностью пересмотрела концепцию и перенесла производство из ОЭЗ, где его планировалось построить, на основную площадку на улице Острогожской.

Напомним, наблюдательный совет ОЭЗ «Центр» одобрил строительство предприятия по выпуску пончиков в конце 2022 года. Компания планировала вложить 370 млн руб., создать 70 рабочих мест и в 2024 году запустить производство мощностью 4 млн пончиков в месяц.

Под проект в ОЭЗ в ноябре 2022 года было зарегистрировано ООО «Пекарни Черноземья 36» в селе Новая Усмань Воронежской области (это формальное требование для получения статуса резидента ОЭЗ — юрадрес в муниципалитете). Собственниками общества являются Сергей Бронников (39%), Станислав Механчук (39%), Лариса Бронникова (12%) и Марина Зенина (10%). По итогам 2025 года общество не получило выручки, его чистый убыток составил 3,8 млн руб. В июле 2026 года компания начала процедуру ликвидации по собственной инициативе.

По данным источника «Ъ-Черноземье» в региональной власти, отведенный под проект участок площадью 1 га освободили еще в 2025 году.

По словам господина Бронникова, производство слоеных изделий переехало с улицы Базовой на Острогожскую. Площадь новой производственной площадки составляет 4,5 тыс. кв. м против 2,8 тыс. кв. м, запланированных в ОЭЗ. На ней размещены линия по производству пончиков и дополнительная линия слоеных изделий.

Предприниматель утверждает, что по числу рабочих мест, налоговым отчислениям и другим параметрам производство превышает показатели, предусмотренные соглашением с ОЭЗ.

Причиной изменения проекта стали перемены на рынке оборудования. Изначально компания рассчитывала закупить итальянскую производственную линию стоимостью около 220 млн руб. «Когда итальянские партнеры отказались работать с Россией, экономика проекта изменилась»,— пояснил предприниматель.

В качестве альтернативы для производства пончиков рассматривалось китайское оборудование, но компания сочла этот вариант слишком рискованным. «Мы не захотели вкладывать такие деньги в оборудование, которое никто в России не обслуживает. Именно в нашем сегменте это серьезная проблема»,— отметил господин Бронников. В результате «Пекарни Черноземья» закупили китайскую линию только для выпуска слоеных изделий, а производство пончиков модернизировали совместно с российскими инженерами.

Кроме того, изначально проект рассчитывался на использование импортных ингредиентов. «Сейчас мы полностью работаем на российских аналогах, поэтому прежняя экономическая логика исчезла»,— пояснил господин Бронников, добавив, что выход из ОЭЗ оказался сложным процессом.

«Пришлось расторгнуть соглашение и заплатить предусмотренный договором штраф, значительно превышающий 1 млн руб.»,— рассказал предприниматель, отказавшись уточнить сумму. «Ъ-Черноземье» обращался к гендиректору управляющей компании ОЭЗ «Центр» АО «ВИнКо» Максиму Трофименко, он отказался от комментариев, попросив направить официальный запрос в облправительство. «Ъ-Черноземье» направил его.

По данным Rusprofile, ООО «Пекарни Черноземья» зарегистрировано в Воронеже в 2014 году. Общество производит хлебобулочные и мучные кондитерские изделия. Владельцами в равных долях являются Сергей Бронников и Станислав Механчук. По итогам 2025 года выручка общества составила 317,8 млн руб., чистая прибыль — 3,4 млн руб. По собственным данным, компания начинала с доставки пончиков, затем приобрела бренд Don Donut и перешла к промышленному производству. Продукция поставляется в X5 Group, «Магнит» и «Дикси», а также экспортируется в Белоруссию.

Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что выход резидента из ОЭЗ обычно сопровождается расторжением соглашения и финансовыми последствиями. «Типовые соглашения предусматривают штрафы за неисполнение обязательств или отказ от реализации проекта. Кроме того, компания может лишиться ранее полученных льгот, если успела ими воспользоваться»,— пояснила эксперт. По ее словам, при выходе резидента прекращается договор аренды участка, который возвращается управляющей компании. Если инвестор успел начать работы на территории ОЭЗ, расходы на восстановление участка, как правило, также ложатся на него.

«Принципиальное значение имеет не само изменение бизнес-модели, а то, успел ли резидент согласовать выход из ОЭЗ до возникновения существенных нарушений соглашения»,— говорит управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников. По его словам, универсальной «цены выхода» не существует: размер штрафа и возможность его взыскания зависят от условий конкретного соглашения, оснований расторжения и поведения инвестора.

В качестве примера эксперт привел спор с резидентом ОЭЗ «Липецк» ООО «Триотт Липецк». Суд расторг соглашение и взыскал с общества около 29,9 млн руб. штрафа. По словам господина Валежникова, резидент несколько лет не вел производство, а помещения на территории ОЭЗ сдавал в аренду, что было признано существенным нарушением инвестиционных обязательств.

Господин Валежников отметил, что при изменении проекта инвестору необходимо заранее согласовать условия расторжения соглашения и обосновать наличие форс-мажорных обстоятельств, если он на них ссылается. По его словам, на практике, в том числе в ОЭЗ «Липецк», согласовать такой выход трудно, однако сам процесс остается «управляемым».

Анна Швечикова