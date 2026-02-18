Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Мы свою карму не ухудшаем»

Koblik Group открыл завод тракторных прицепов под Воронежем за 1,7 млрд рублей

Завод холдинга Koblik Group по производству тракторных прицепов был запущен 17 февраля в индустриальном парке «Масловский» в Новоусманском районе Воронежской области. Инвестиции в проект составили 1,7 млрд руб. В открытии предприятия, совмещенном с празднованием Масленицы, поучаствовал воронежский губернатор Александр Гусев. За ходом запуска наблюдал корреспондент «Ъ-Черноземье» Егор Якимов.

Глава Koblik Group Егор Коблик и губернатор Воронежской области Александр Гусев на открытии завода в ИП «Масловский»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

У входа на завод тракторных прицепов Koblik Group в индустриальном парке «Масловский» в воздухе разливался аромат свежеиспеченных блинов. Запуск предприятия в компании решили совместить с празднованием Масленицы, поэтому гостей встречали сотрудницы в кокошниках и аниматоры в шутовских костюмах под ремикс казачьей песни «Ойся, ты ойся». Также всем пришедшим было предложено сыграть в национальные игры с мячом и угоститься блинами.

Впрочем, приехавшие на открытие губернатор Воронежской области Александр Гусев, зампреды облправительства и региональные министры в играх и угощениях замечены не были. Делегации провел экскурсию по предприятию председатель совета директоров компании Егор Коблик. Он сходу начал рассказывать главе региона о преимуществах завода.

Глава Koblik Group Егор Коблик

Глава Koblik Group Егор Коблик

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Наряду с тракторными прицепами начали производить ирригационные установки — первыми не только в Воронеже, но и во всей европейской части России»,— отметил господин Коблик.


Он также поделился с воронежским губернатором, что завод проектировали таким образом, чтобы на нем можно было производить прицепы не только для сельского хозяйства: «Мы умеем делать прицепы, но планируем выпускать их и для асфальтных машин». Также Егор Коблик пожаловался главе региона на то, что «не может доказать Минпромторгу русскость своего производства»: «Станки есть, люди есть, а нам все равно говорят, мол не соответствуете нашим пожеланиям». Каким именно, господин Коблик не уточнил.

Как заявлялся проект завода тракторных прицепов «Воронежсельмаша»

Зампред облправительства Артем Верховцев поинтересовался у производителя, каков у предприятия процент обеспеченности отечественными материалами. «Обеспечены на 80%, но все равно никогда не будем делать все. Фары, электрика, гидравлика, усилители — огромное количество изделий у нас зарубежные. Но Минпромторг нас все равно стимулирует находить отечественных поставщиков»,— пояснил бизнесмен.

Губернатор после осмотра цеха сборки задался вопросом, что приводит в движение ирригационные установки. Господин Коблик пояснил: «На каждой паре колес есть электромотор. За счет него машина двигается с небольшой скоростью». Он также представил главе региона новую разработку компании — алюминиевый прицеп, предназначенный для перевозки зерновых и овощных культур. По словам Егора Коблика, на машину уже есть несколько заказов от крупных компаний. «Идея в том, что они везут отсюда на юг зерно. В обратную сторону загружают щебень и песок и везут сюда. Машина весит всего три тонны»,— рассказал бизнесмен.

Когда делегация вернулась в главный зал на церемонию открытия, первый зампред облправительства Данил Кустов заверил губернатора, что на предприятии «высокий уровень оплаты труда», а средняя зарплата составляет порядка 100 тыс. руб.

Господин Коблик же вспомнил, что летом после расширения компания планирует запустить завод в Семилукском районе: «Правда, есть проблема. В Ендовищах разобрали мост, и мы очень сильно притормозили не то, что строительство новое, но и производство: не можем привезти грузы». На это представители облправительства ответили, что мост ремонтируют.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Затем Александр Гусев поднялся на импровизированную сцену и поздравил присутствующих с наступлением Нового года по лунному календарю. «Надеюсь, работая сегодня мы свою карму не ухудшаем»,— пошутил губернатор.


Он вспомнил открытие в 2013 году новой площадки «Воронежсельмаша» и назвал это «смелым решением», а также отметил роль господдержки в работе предприятия. А Егор Коблик подчеркнул, что завод был построен в том числе за счет промышленной ипотеки от Сбербанка: «Осталось десять лет рабства, чтобы отдать долги».

Запуск предприятия ознаменовало нажатие расположенной на сцене символической кнопки губернатором и господином Кобликом. После этого гостям показали один из первых произведенных прицепов, сдернув с него большое синее покрывало. К машине была прикреплена табличка, на которой господин Гусев и бизнесмен оставили памятные подписи: губернатор пожелал предприятию «успехов и процветания», а Егор Коблик подписал просто «на память в честь открытия».

Сколько Koblik Group вкладывает в производство ирригационных установок под Воронежем

Читать далее