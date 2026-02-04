На совещании ассоциации членов кластера производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области представители региональной власти предупредили местных промышленников, что в сложной конъюнктуре не смогут в полной мере субсидировать всю отрасль, зато призвали применять искусственный интеллект и предложили бизнесу помочь научить сотрудников высокой производительность труда. Аргументы чиновников, на которые не последовало реакции бизнеса, выслушал корреспондент «Ъ-Черноземье» Юрий Голубь.

Мероприятие прошло в среду, 4 февраля, на площадке воронежского предприятия ООО «ФПК "Космос-нефть-газ"». Поприветствовав производителей нефтегазового и химического оборудования, собравшихся в конференц-зале административного корпуса завода, губернатор Александр Гусев отметил, что из всех региональных кластеров их объединение было первым и до сих пор остается одним из наиболее успешных, несмотря на ухудшение внешних условий.

«Тема кластеров себя не исчерпала, но понятно, что сейчас федеральные власти уделяют ей меньше внимания и финансовых ресурсов»,— сказал глава региона и обозначил главный вызов сегодняшнего дня: необходимость увеличить эффективность труда.

«В условиях жесткой миграционной политики государства — а это не компанейщина — нам нужно опираться на коренное население, а значит, высвобождать тех, кто занят на производствах с невысокой эффективностью труда»,— описал ситуацию господин Гусев.

По его словам, местному бизнесу придется опираться, прежде всего, на собственные силы. «Не все, что мы делаем, соответствует вашим ожиданиям — особенно в части материальной поддержки. У нас запустится новая программа, направленная на развитие автоматизации и роботизации. Мы будем эти процессы поддерживать, в том числе и финансово. Пока значительных средств – миллиардов — не обещаем, но сотни миллионов будут»,— рассказал о планах губернатор.

Игорь Лотков призвал повышать ИИ-грамотность

Вице-губернатор Игорь Лотков напомнил собравшимся промышленникам задачу: ежегодно увеличивать производительность труда на 5%. При этом он сравнил масштаб вызова с тем, что стоял перед СССР в 30-е годы прошлого века: «Мы находимся на этапе четвертой промышленной революции, ее можно сравнить с индустриализацией советского периода. Тогда страна столкнулась с потребностью встроиться в новый технологический уклад, было создано больше 1,5 тыс. заводов. И на эти производства должны были прийти специалисты, способные овладеть новыми для того времени технологиями. Начался процесс ликвидации безграмотности. За 20 лет количество грамотных людей в стране увеличилось с 30% до 90%. Перед нами стоит тот же вызов».

«Чтобы мы могли автоматизировать и роботизировать предприятия, нужны квалифицированные специалисты. Нужен цифровой фундамент»,— заявил господин Лотков, призвав бизнесменов увеличивать грамотность сотрудников в сфере искусственного интеллекта, а для этого взаимодействовать с местными вузами. На совещании присутствовал и ректор Воронежского технического госуниверситета Дмитрий Проскурин, который пообещал поддержку в обучении.

Господин Гусев очередь порекомендовал промышленникам услуги Регионального центра компетенций. «Может быть их методики несовершенны, но зато это абсолютно бесплатно. От этого польза точно есть, а беды никакой нет. Военные, коммерческие и бухгалтерские тайны на ваших предприятиях мы выявлять не собираемся. Это только для оптимизации производственных и организационных процессов»,— заверил губернатор.

После этого зампредседателя областного правительства Артем Верховцев подробно обрисовал развитие промышленных кластеров, а также перечислил доступные индустрии федеральные гранты и субсидии. В частности, рассказал, что в этом году планируется привлечь на финансирование технопарка «Космос-нефть-газа» не меньше 100 млн руб. федеральных субсидий. Руководитель предприятия Иван Лачугин поблагодарил региональные власти за то, что они «не только не мешают, как раньше, но уже начали помогать».

Глава компании ООО «Корифей» (промышленное строительство) Алексей Беленов попросил губернатора рассказать, какие новые предприятия нужны в регионе

Глава занимающегося промышленным строительством ООО «Корифей» Алексей Беленов попросил губернатора рассказать, какие именно новые предприятия нужны в регионе. Александр Гусев затруднился ответить конкретно, но сказал, что точно не хотел бы видеть «грязные производства», приведя в качестве примера анонсированный более десяти лет назад, но так и не реализованный в связи с экологическими рисками проект УГМК по добыче никеля в Новохоперском районе (предприятие предполагало высокую нагрузку на окружающую среду).

В основном же промышленники на совещании воздержались от ответов и реплик на рекомендации чиновников. Проблемные вопросы они заранее подробно описали в материалах, прилагавшихся к повестке дня — например, попросили посодействовать, чтобы в федеральном законодательстве появилась норма о 50%-м авансировании платежей для договоров стоимостью от 1 млн руб.

Господин Гусев пообещал, что постарается продвинуть все вопросы, которые не касаются «живых денег»: «Единственное, с предоплатой в 50% тоже сложно. Обычно государственные структуры ограничиваются 30%-ми авансами. Дай бог, чтобы хотя бы 30% было, а то сейчас и копейки не найти». «Нам 60% платят»,— заметил господин Лачугин. «Ну, вы уникальные, монополисты, руки выкручиваете»,— ответил губернатор.