Вопросы промышленного масштаба

В воронежском Доме журналистов 28 августа прошла пресс-конференция министра промышленности и транспорта региона Сергея Хлызова, посвященная положению дел в курируемых ведомством отраслях. В частности, обсуждалась ситуация на стратегически важных для региона предприятиях: АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА), АО «Турбонасос», ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» (ОКБМ) и ОАО «Тяжмехпресс». Корреспондент «Ъ-Черноземье» попытался выяснить, насколько критична ситуация и какие антикризисные меры предлагают власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов на пресс-конференции в Областном Доме журналистов Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 6 Министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов на пресс-конференции в Областном Доме журналистов Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проблемы АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА), АО «Турбонасос» и ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» (ОКБМ) связаны с задержками госзаказов, рассказал на пресс-конференции господин Хлызов. Отдельно он остановился на ОАО «Тяжмехпресс» (ТМП), которое перешло на четырехдневную рабочую неделю. «Непростая там ситуация в целом. Но она контролируема»,— сказал министр. По его словам, региональные власти не могут напрямую влиять на федеральные корпорации, но выстраивают с ними диалог для оказания поддержки. «У нас налажено тесное взаимодействие и с „Роскосмосом“, и с Минпромторгом России, и, в частности, с ОАК, чтобы предприятия получили поддержку»,— отметил он.

АО «Турбонасос» и АО КБХА, входящие в «Роскосмос», имеют схожие проблемы. «Не видим риска того, что предприятия будут чувствовать себя плохо. Сейчас есть определенные сложности, но они прежде всего связаны с внутренними вопросами „Роскосмоса“. Как только они разрешатся, ситуация наладится»,— сказал министр.

По его словам, сложности на «Турбонасосе» связаны с выполнением заказов для «Росатома», по которым также было приостановлено финансирование. «Предприятие также выполняет заказы „Росатома“. Как и у других компаний с государственным участием, отдельные проекты были приостановлены либо было сокращено их финансирование, поэтому сейчас возникла небольшая задержка расчетов по имеющимся договорам»,— пояснил господин Хлызов.

ОКБМ — частное предприятие, не входящее в структуру какой-либо корпорации. Говоря о ситуации на нем, министр назвал предприятие стратегически важным. По его словам, оно выпускает узлы, которые используются в современных отечественных гражданских самолетах Sukhoi Superjet и МС-21.

Причиной финансовых трудностей, по словам главы министерства, стал сдвиг сроков реализации комплексной программы развития авиационной отрасли РФ до 2030 года, из-за чего задержались расчеты по уже поставленной продукции. «По имеющейся у нас информации, программа утверждена. В ближайшее время начнутся расчеты с компанией по выполненным договорам»,— заявил министр. Он выразил уверенность, что предприятие стабилизирует свое положение до конца года. «А в следующем году уже с высокой степенью уверенности можно сказать, что предприятие будет работать стабильно и без проблем»,— отметил господин Хлызов.

Отдельно министр остановился на заводе ТМП — предприятии с уникальными компетенциями, чья продукция ранее на 70% уходила на экспорт, в том числе для Bentley и Ford. Сейчас, по его словам, завод нашел новых потребителей внутри страны и ищет их в Беларуси: «Мы не дадим потерять эти компетенции. Предприятие действительно уникальное. Сейчас ситуация близка к разрешению: нашли точки соприкосновения с автопредприятиями РФ, ищем партнеров в Беларуси».

«Кроме того, мы выступили с инициативами по недопущению обхода требований постановления Правительства РФ № 719 о российской промышленной продукции, чтобы китайские аналоги оборудования не попадали в госзакупки. Надеюсь, это будет учтено федеральными коллегами, и предприятие будет загружено заказами на несколько лет вперед»,— заявил господин Хлызов.

Директор по производству воронежского ООО «Некст Трейд» Сергей Давыдов, представляющий реальный сектор, отметил, что ситуация в промышленности требует не столько усилий регионального правительства, сколько системных решений на федеральном уровне. При этом он положительно оценил работу местных чиновников.

«У нас проходят регулярные совещания по видеоконференцсвязи (ВКС). Недавно мы провели встречу с заместителем министра промышленности Тульской области, получили каталог предприятий для кооперации. Следующее совещание — с Самарской областью. Также была встреча с депутатом Госдумы и заместителем губернатора Воронежской области Дмитрием Масловым, на которой мы обозначили проблемы бизнеса. Наш запрос оформили для рассмотрения на федеральном уровне»,— рассказал господин Давыдов.

По его словам, из мер поддержки, стимулирующих спрос, можно отметить субсидирование разницы между себестоимостью и финальной ценой в цепочке продаж сырья.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев обратил внимание, что трудности КБХА, «Турбонасоса», ОКБМ и других предприятий — это не временное падение спроса, а следствие специфики долгосрочного государственного заказа. «Для предприятий ракетно-космического и двигателестроительного профиля, а также уникальных машиностроительных производств перенос сроков исполнения контрактов, задержка авансов и окончательных расчетов особенно болезненны. Производственный цикл длителен и требует постоянных расходов на испытательные стенды, энергоресурсы и персонал. Частный рынок не способен быстро заместить такой объем. Государственные заказчики сами не могут планировать расходы на годы вперед из-за динамики цен. Задолженность для отрасли — обычное явление, но она не должна приводить к искам и сокращениям»,— пояснил эксперт.

Эксперт полагает, что выходом может стать не разовый пакет помощи, а понятная федеральная программа оздоровления: «В идеале — подтвержденный на несколько лет портфель заказов с графиком платежей и авансированием. Но в реальности заказчик не имеет такого горизонта планирования. При этом поддержку нельзя сводить лишь к вливанию денег».

Анна Швечикова