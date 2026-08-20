Поставили на зеленое

В 2025-м предприятия в половине регионов Черноземья нарастили вложения в экологию. Лидером по абсолютному приросту стала Липецкая область, занявшая по этому показателю второе место в РФ. Меньше всего средств на экологические проекты направили воронежские предприятия. В остальных областях макрорегиона инвестиции сократились. Крупнейший в регионе-лидере по этому показателю Новолипецкий металлургический комбинат рассказывает «Ъ-Черноземье», что вложил в экологию в прошлом году 20 млрд руб. Эксперты объясняют высокие показатели Липецкой и Белгородской областей концентрацией крупных металлургических предприятий, вынужденных модернизировать производство на фоне ужесточения природоохранных требований.

Металлурги Черноземья вынужденно увеличили траты на природу

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

За 2025 год предприятия в половине областей Черноземья увеличили объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Это следует из данных аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza. Лидером по приросту вложений в денежном выражении в макрорегионе стала Липецкая область, также занявшая второе место в РФ по этому показателю. Регион увеличил инвестиции на 9,4 млрд руб., или на 75,4% по сравнению с предыдущим годом,— до рекордных 22 млрд руб. с 12,5 млрд руб. По объему вложений в экологию область занимает пятое место в стране.

Гораздо скромнее выглядит прирост инвестиций в охрану окружающей среды у предприятий Курской области — на 343,8 млн руб. Общий объем вложений в регионе составил 3,9 млрд руб. (+9,8%, с 3,6 млрд руб. годом ранее). Компании Воронежской области инвестировали в экологию меньше всего в макрорегионе — 105 млн руб. При этом данная сумма за год выросла почти втрое — на 67,5 млн руб., с 37,3 млн руб.

Предприятия в остальных областях Черноземья в прошлом году, напротив, сократили «зеленые вложения».

Наиболее значительное снижение в денежном выражении зафиксировано в Белгородской области — на 2,8 млрд руб., или на 18%, с 15,8 млрд руб. Совокупно местные производства инвестировали в экологию 13 млрд руб., что обеспечило Белгородской области десятое место по этому показателю в РФ.

Компании в Тамбовской области вложили в охрану окружающей среды на 193,1 млн руб., или на 21,7% меньше, чем в 2024-м. Всего — 698,5 млн руб. Предприятия Орловской области сократили инвестиции в экологию на 92,2 млн руб., или на 42%,— до 127,3 млн руб. Это наибольшее относительное снижение среди регионов Черноземья.

В пресс-службе крупнейшего предприятия лидирующей в рейтинге Липецкой области — Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) — в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» рассказали, что инвестировали в 2025 году в экологию 20 млрд руб. «В том числе был реализован ряд масштабных проектов, часть из которых не имеет аналогов в российской металлургии. Например, переход на замкнутый водооборотный цикл — комбинат первым в России полностью прекратил сброс очищенных стоков, в том числе хозяйственно-бытовых, в реку Воронеж и использует их повторно»,— пояснили на комбинате.

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» на НЛМК в 2025-м внедрили технологию безводного охлаждения доменного щебня и исключили запах сероводорода в Липецке от источников комбината. Также на коксохимическом производстве в прошлом году построили новую аспирационную систему (оборудование для очистки воздуха от пыли). В 2026 году планируется завершить проект по очистке газов агломерационного производства.

«Все основные агрегаты НЛМК оснащены автоматическими системами контроля: датчики передают данные напрямую в Росприроднадзор каждые 30 минут»,— добавили в пресс-службе НЛМК.

Расчеты выполнены на основе данных Росстата, собранных из отчетов самих предприятий. В статистику входят расходы на строительство и модернизацию природоохранных объектов, в том числе очистных сооружений, газоочистного и пылеулавливающего оборудования, комплексов по переработке и утилизации отходов, а также проекты по защите земельных, водных, лесных и минеральных ресурсов и сохранению биоразнообразия. Текущие затраты предприятий на природоохранную деятельность в эти показатели не включаются.

В России в целом предприятия направили 408,9 млрд руб. капитальных вложений в экологию, что на 8,9%, или на 33,6 млрд руб. больше, чем годом ранее. Среди направлений капитальных вложений наибольшие объемы в 2025 году пришлись на охрану атмосферного воздуха (42%), сбор и очистку сточных вод (36%) и обращение с отходами (14%).

Кандидат экономических наук, экс-председатель горсовета Липецка и бывший вице-премьер Орловской области Игорь Тиньков объясняет лидерство Липецкой и Белгородской областей по вложениям в экологию наличием в этих регионах крупных металлургических предприятий, в том числе НЛМК. «Такого предприятия в Черноземье больше нет. На Белгородчине также развит металлургический кластер. Требования к экологии ужесточаются, и эти металлургические магнаты реагируют на них, вкладывают большие средства»,— отметил господин Тиньков.

Врио ректора Воронежского государственного агроуниверситета имени Петра I (ВГАУ), эколог Анна Воронина считает, что отставание предприятий Воронежской области по «зеленым инвестициям» от соседей по Черноземью обусловлено спецификой местных производств:

«В Воронежской области сосредоточены по большей части агропромышленные и перерабатывающие производства, которые сами по себе создают мало выбросов загрязняющих веществ».

«В отличие от Липецкой области, где большую долю регионального ВРП занимают металлургические производства и предприятия, выпускающие бытовую технику»,— пояснила врио ректора.

Госпожа Воронина добавила, что оценивает текущее состояние окружающей среды в Воронежской области как «негативное и ухудшающееся»: «Это, к сожалению, мировой тренд. И основным фактором ухудшения является антропогенный — то есть деятельность человека, включая вырубку лесов под точечную застройку, перегруженность дорог строительной техникой, сбросы неочищенных сточных вод в реки. И, конечно, здесь имеется в виду деятельность предприятий, организаций в первую очередь».

Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким замечает, что «зеленые вложения» предприятий в Черноземье «не являются благотворительностью, а связаны с необходимостью».

«Липецкая область занимает четвертое место в России по интенсивности выбросов на единицу площади — 13,4 т на кв. км, что более чем в 11 раз выше среднего по России. Высокая экологическая нагрузка в условиях ужесточающихся требований вынуждает предприятия масштабно вкладываться в очистное оборудование и сооружения. При этом совокупный объем выбросов в регионах Черноземья в 2025 году снизился на 5,9%, до 896,1 тыс. т, что лучше общероссийской динамики»,— заключил господин Аким.

Егор Якимов