Хорватия отказалась выдавать ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
Высший уголовный суд Хорватии отменил решение о передаче Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого по делу о подрыве «Северных потоков». Об этом сообщила украинская юрфирма «Катеринчук, Моор и партнеры», представляющая его интересы. Дело направлено на повторное рассмотрение.
Адвокат Николай Катеринчук заявил, что суду необходимо учесть прежнее решение польского суда, отказавшего Германии в экстрадиции господина Журавлева. «Мы очень близки к тому, чтобы поставить вопрос экстрадиции под большое сомнение», — сказал он в эфире «Суспільне». В юрфирме назвали отмену решения «процессуальной победой защиты».
Владимира Журавлева задержали в Хорватии в августе 2026 года по европейскому ордеру Германии. В сентябре суд Пулы разрешил экстрадицию, после чего украинец попросил политубежища. В октябре 2025 года суд в Польше отказался выдавать его Германии и постановил освободить.