Владимира Журавлева задержали в Хорватии в августе 2026 года по европейскому ордеру Германии. В сентябре суд Пулы разрешил экстрадицию, после чего украинец попросил политубежища. В октябре 2025 года суд в Польше отказался выдавать его Германии и постановил освободить.