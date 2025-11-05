Труба позже позовет

Как стало известно «Ъ-Черноземье», компания «В-пласт», долей в которой владеет сын экс-спикера гордумы Воронежа Владимира Ходырева, планировавшая в 2025-м построить в ОЭЗ «Центр» завод полиэтиленовых труб, не успевает реализовать проект в намеченные сроки и задумывается об изменении его параметров. К строительству компания так и не приступила. Там заявляют, что пока речь не идет о полном отказе от создания предприятия стоимостью 2,6 млрд руб., а только об изменении сроков из-за недоступного финансирования в условиях высокой ключевой ставки. Но новые сроки не называются. Эксперты отмечают падение рынка полимерных труб в РФ.

На пути инвесторов завода пластиковых труб в ОЭЗ «Центр» встретились незапланированные трудности

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ООО «В-пласт», планировавшее в 2024-2025 годах построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Центр» в Новоусманском районе Воронежской области производственный комплекс по изготовлению гладких и гофрированных полиэтиленовых труб, пересмотрит параметры проекта, в том числе сроки его реализации. Об этом в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» сообщили в министерстве экономического развития региона. Там отметили, что причиной для пересмотра стало «изменение рыночных условий», а именно «значительное повышение ключевой ставки».

Управляющий «В-Пласта» Алексей Степанов сказал «Ъ-Черноземье», что руководство компании «взвешивает все внешние факторы» и решение о том, будет ли приостановлен проект или же реализован в более поздние сроки, пока не принято.

По словам господина Степанова, компания начинала проектирование комплекса и «рассматривала вопросы финансирования проекта», однако к строительству так и не приступила.

Совладелец «В-Пласта» Антон Ходырев отметил в беседе с «Ъ-Черноземье», что речь пока не идет о полном отказе от проекта: «Ситуация на рынке пластиковых труб такая, что ясности по проекту у нас нет. Все это обусловлено высокой ставкой. Однако полный отказ мы пока не рассматривали, потому что ситуация со ставкой постепенно улучшается. Мы рассматриваем только сдвиг по срокам. Как только рынок стабилизируется и ставка упадет, в целом готовы вернуться к проекту». Господин Ходырев добавил, что «только положительно» оценивает деятельность минэкономразвития региона в части содействия в реализации проекта.

О том, что в ОЭЗ «Центр» может появиться завод полиэтиленовых труб компании «Воронеж-Пласт», облправительство сообщило в апреле 2024 года.

Объем инвестиций в проект на тот момент оценивался в 2,18 млрд руб. В дальнейшем он вырос до 2,6 млрд руб.

Мощность завода должна была составить 1,7 тыс. т продукции в месяц, или 20,4 тыс. т в год.

Планировалось, что на предприятии будут изготавливаться полиэтиленовые трубы диаметром 16–1200 мм и комплектующие. Также в компании рассчитывали наладить выпуск полиэтиленовых напорных труб и фитингов для наружных систем газо-, водоснабжения, водоотведения и кабелезащиты, колодцев и фитингов для безнапорных систем водоотведения.

Проект предусматривает строительство четырех производственных цехов, склада сырья и здания административно-бытового комплекса общей площадью 10 тыс. кв. м.

По данным Rusprofile, ООО «В-пласт» зарегистрировано в Новоусманском районе Воронежской области в 2024 году. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Компанией владеют в равных долях ООО «Северторг» Антона (Владимировича) Ходырева и Владимир Воронин. В 2024 году общество сработало с нулевой выручкой при чистом убытке в 1,3 млн руб. Управляющий — Алексей Степанов.

Изначально выступавшее инициатором проекта ЗАО «Воронеж-пласт» было зарегистрировано в Воронеже в 2000 году. Уставный капитал — 111,9 млн руб. Основной вид деятельности — производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Учредители не раскрываются. По итогам 2024 года выручка общества составила 651 млн руб., чистый убыток— 29 млн руб. Годом ранее выручка составляла 835,7 млн руб., а чистая прибыль — 790 тыс. руб. Управляющий — Алексей Степанов.

Гендиректор ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко поясняет, что ситуация на рынке полимерных труб в Черноземье и стране в целом «достаточно негативная». «Наблюдается огромное количество сдвигов по срокам строительства и ввода в эксплуатацию коммунальных объектов. Сильно урезан федеральный бюджет. На проекты не выделяется достаточно денег, поскольку бюджетные средства по большей части направляются на оборону. Многие компании банкротятся. Если говорить о проекте "В-пласт", то он мог бы покрывать достаточно большой объем рынка — локальный рынок он точно бы обеспечивал»,— сказал господин Ткаченко.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев считает, что текущую конъюнктуру рынка «сложно назвать подходящей для реализации крупных инвестпроектов»: «Рынок еще в прошлом году перешел в фазу спада из-за перенасыщения предложением и сокращения спроса. В этом году падение объемов рынка полимерных труб может превысить 10% в натуральном выражении, хотя в денежном рост сохранится из-за инфляции».

«Актуальность проекта "В-пласта" за последние два года снизилась. Текущий спад и высокая стоимость финансирования ставят под сомнение сроки и экономическую эффективность реализации»,— отмечает эксперт.

Господин Тедеев добавил, что в такой экономической ситуации «целесообразно пересмотреть параметры проекта, сроки, масштаб или номенклатуру продукции»: «Вероятность отказа под давлением указанных факторов отрицать нельзя, но пересмотр его параметров при условии, что в ОЭЗ предоставляются льготы и иные меры поддержки, может помочь ему реализоваться».

Директор ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин, впрочем, отмечает «растущую инвестиционную привлекательность» воронежской ОЭЗ «Центр», несмотря на задержки с реализацией отдельных проектов: «Экономзона в регионе демонстрирует уверенную динамику развития, находясь на ключевом этапе наращивания операционных мощностей. По данным Минэкономразвития РФ, за последний год число резидентов ОЭЗ увеличилось более чем на 50%. При этом портфель реализуемых в зоне инвестпроектов почти вдвое превышает первоначально запланированные показатели. Параллельно наблюдается устойчивая положительная тенденция ежегодного роста объемов инвестиций, направляемых на развитие инфраструктуры».

Егор Якимов