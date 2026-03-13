Ставка на снижение

В 2025 году на фоне постепенного снижения ключевой ставки в Черноземье продолжило сокращаться потребительское кредитование, а также замедлились выдачи корпоративных кредитов, следует из данных Банка России. Автодилеры отмечают повышение доступности покупок новых машин, в то время как промышленники констатируют невозможность приобретения оборудования клиентами. Девелоперы и представители общепита позитивно оценивают снижение ставки и ожидают продолжения этой динамики.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

После рекордно высокого уровня ключевой ставки в 21%, установленного в октябре 2024 года, в июне 2025-го Банк России перешел к ее планомерному снижению. Так, на протяжении прошлого года она снижалась пять раз: в июне с 21 до 20%, в июле — до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5%, в декабре — до 16%. В конце февраля 2026 года ЦБ понизил ставку еще на половину процентного пункта — до 15,5%. «Ъ-Review. Черноземье» на основе данных, предоставленных воронежским отделением Центробанка, выяснил, как на фоне роста ключевой ставки менялась динамика кредитования в Черноземье.

«У людей появилась надежда»

Выдачи потребительских кредитов в макрорегионе в 2025 году продолжили снижаться. Их объем за год сократился на 18% — до 771 млрд руб. Как объясняют в ЦБ, на динамику повлияли высокие ставки и «более жесткие стандарты выдачи». Наиболее заметно сокращение кредитования граждан фиксируется в Тамбовской и Курской областях — на 20%, до 84,1 млрд и 100 млрд руб. соответственно. Выдачи в Липецкой и Орловской областях сократились на 18% — до 115,7 млрд и 72 млрд руб. В Воронежской области — на 17,2% (до 243,8 млрд руб.), а в Белгородской — на 15% (до 154 млрд руб.). Задолженность жителей Черноземья за прошлый год снизилась на 4,5% — до 652,2 млрд руб. По этому показателю наибольшая динамика отмечается в Курской области, где кредитный портфель населения сократился на 6,9% — до 86,8 млрд руб. В Тамбовской области задолженность жителей снизилась на 5,4% до 76,3 млрд руб. В Липецкой — на 4,7% до 96,2 млрд руб., в Орловской и Белгородской — на 4,4% до 60,9 млрд руб. и 131,3 млрд руб. соответственно. Меньше всего кредитный портфель сократился у воронежцев — на 2,9% до 200,7 млрд руб. На сколько жители Черноземья увеличили сбережения за 2025 год «Период высоких ставок в экономике необходим, чтобы вернуть годовую инфляцию к уровню вблизи 4%. Именно на это нацелена политика Банка России. По мере того как замедляется рост цен, а также инфляционные ожидания граждан и бизнеса, снижаются и ставки по кредитам»,— пояснила заместитель управляющего воронежским отделением Банка России Анна Сухова. Гендиректор ООО «Аврораавто» Тимур Бекаури (официальный партнер отвечающего за российские активы Mercedes-Benz АО «МБ Рус» и официальный дилер Avatr в Воронеже) отметил, что снижение ключевой ставки ЦБ в прошлом году повысило доступность автокредитования: «Мы увидели рост спроса на автомобили, так как более низкие процентные ставки сделали покупку машины более доступной для широкого круга потребителей». «Кроме этого, начали снижаться проценты по вкладам, поэтому хранить деньги стало не так выгодно, и это тоже послужило благоприятным импульсом для совершения покупок»,— добавил господин Бекаури. Глава воронежской строительной ГК «Бик» Дмитрий Большаков считает, что текущая динамика ключевой ставки положительно сказывается на бизнесе. «У людей появилась надежда. Хотя мы прекрасно понимаем, что ставка повышается для обуздания инфляции. Нам тоже очень важно, чтобы цены не росли. При этом строительный рынок все же тормозится при остающейся высокой ставке. Считаю, что люди будут реагировать на ипотеку только при ставке 12% и ниже»,— заключил девелопер. С ним солидарен Дмитрий Тарасевич, управляющий партнер ГК «Таркос» (включает пивзавод и различные заведения общепита в Воронежской области), отмечающий, что «оптимальный для бизнеса» уровень ключевой ставки — 12%.

«Наши клиенты не могут позволить себе покупки» Несмотря на плавное понижение ставки, кредитование бизнеса в Черноземье в 2025-м замедлилось по сравнению с высокими темпами роста в предыдущем году. Общий объем выданных кредитов снизился на 3% и составил 1,9 трлн руб. Крупные компании сохранили уровень привлечения средств: 75% кредитов пришлось на них, а 25% — на малый и средний бизнес. При этом динамика объемов выдач в регионах была неоднородной. В Белгородской области корпоративное кредитование выросло на 22% до 528,2 млрд руб., в Курской области — на 16% до 335 млрд руб., в Тамбовской области — на 13% до 178,1 млрд руб. В остальных регионах оно снизилось: в Воронежской области на 27% до 459,9 млрд руб., в Липецкой области — на 22% до 270,5 млрд руб., в Орловской области — на 18% до 114,3 млрд руб. Корпоративная задолженность в макрорегионе к началу 2026 года уменьшилась на 1% и составила 2 трлн руб. Наибольшая доля задолженности приходится на сельскохозяйственные компании (36%), пищевую промышленность (27%) и торговые организации (10%). Председатель совета директоров производителя сельхозтехники Koblik Group Егор Коблик отмечает, что высокая ключевая ставка ЦБ «увеличивает разрыв между низкой субсидируемой ставкой и рыночной, что ведет к увеличению нагрузки на бюджет страны». «Рыночная стоимость денег сейчас выше 20% годовых. Нам, как производственникам, неизвестна ни одна сфера, которая бы могла окупать текущие банковские ставки»,— констатирует господин Коблик. По его мнению, в период действия высокого ключа мы увидели сокращение спроса со стороны средних и мелких хозяйств на 50-60%, так как возможный рост доходов от расширения не перекрывает затраты на проекты: «Сокращение спроса со стороны крупных агрохолдингов — до 30%, у них сохраняется доступ к дешевым субсидируемым деньгам». Бизнесмен поясняет, что для предприятий важен не столько оптимальный уровень ставки Центробанка, сколько доходность клиентов, которая бы окупала банковскую ставку: «Если у тебя доходность 30% годовых, то ты можешь себе позволить платить ставку и 20%. Но средняя доходность сейчас по рынку 10% годовых, а у сельхозклиента — около 15% годовых. Если хороший удачный год, то и 20% годовых. Однако без льготного кредита он не может себе позволить покупку и вложение в развитие».

«Ожидаем продолжения снижения ставки» Динамика задолженности бизнеса в областях Черноземья также менялась по-разному. В Воронежской области показатель снизился на 11% до 558,5 млрд руб., в Курской области — на 8,5% до 398 млрд руб. В остальных регионах она выросла: в Белгородской области на 3% до 445,8 млрд руб., в Липецкой области — на 7% до 343,5 млрд руб., в Орловской области — на 6% до 126,2 млрд руб., в Тамбовской области — на 23% до 200,1 млрд руб. Больше всего кредитов в 2025 году в Черноземье привлекли компании из аграрного сектора. На них приходится 32% от общего объема выдачи, на производителей продуктов питания — 24%, на организации торговли — 9%. В докладе Центробанка «Региональная экономика» отмечается, что устойчивый рост деловой активности сохраняется в производствах, ориентированных на выпуск потребительских товаров, а также в сельском хозяйстве, в том числе за счет стабильного внутреннего и внешнего спроса.

Воронежский бизнесмен Сергей Слабунов (рестораны «1586», «Энсо», компания Big Event) отметил, что снижение ставки «нужно рассматривать вкупе с прочими факторами, влияющими на предпринимательство»: «Чем дешевле стоят деньги, тем больше и проще их привлечь в бизнес и тем проще его развивать. У нас есть сейчас несколько проектов, которыми мы занимаемся с привлеченными деньгами. Нагрузка в этом смысле кажется чрезмерной, местами превышающей экономические возможности бизнеса». Владелец воронежской сети быстрого питания «Робин Сдобин» Александр Губарев рассказал, что воспринимает понижение ключевой ставки ЦБ «как дар Божий». «Очевидно, нам становится легче работать. Но моя мечта — это ставка Центробанка Китая: на уровне 2,5–3%, для производства — ниже. Поэтому ожидаем продолжение снижения ставки»,— заявил бизнесмен. «Желание бизнеса как можно быстрее вновь получить недорогие кредиты объяснимо. Однако до тех пор, пока инфляция не побеждена, необоснованно быстрое смягчение условий кредитования приведет лишь к противоположному результату. Рост цен снова ускорится, и тогда путь к умеренным ставкам станет еще длиннее»,— отмечает заместитель управляющего воронежским отделением ЦБ. По данным Центробанка, более трети предприятий ожидают роста производства в 2026 году. Наиболее оптимистичны представители аграрного сектора и транспорта, менее уверены — в строительстве и торговле. Основными факторами поддержки деловой активности называют расширение рынков сбыта, модернизацию производства и господдержку. В целом по стране кредитная активность в 2025 году соответствовала прогнозам регулятора, но с замедлением по сравнению с предыдущим годом. «Надо понимать, что резкое снижение ключевой ставки не обеспечит автоматически дешевые кредиты. Чтобы они были доступными, нужна устойчиво низкая инфляция. В ином случае банки будут закладывать в процентные ставки не только ожидаемую ключевую ставку, но и свои ожидания по инфляции. Давайте вспомним период 2017–2021 годов. Тогда инфляция находилась вблизи 4%. Благодаря этому длинные корпоративные кредиты тоже можно было взять по доступным ставкам»,— заключила представитель ЦБ. Глава группы компаний Хамина Евгений Хамин экстравагантно сравнил эффект от снижения ключевой ставки с 21 до 16%: «Это как снижение срока лишения свободы с 120 до 80 лет для узника в возрасте 30 лет. Новость приятная, в смысле срок снизили, но не максимально действенная, прошу прощения за крайность сравнения». «Для того, чтобы был эффект действия от снижения был ощутимым, "ключ" должен быть до 9%, а результирующая кредитная ставка должна быть максимум до 12%. При такой ставке есть минимальные шансы выйти на экономически развитую свободу — освободиться от перезакредитованности бизнеса и прогрессивно развивать экономику, а за ней — налогооблагаемую базу, не только за свои развивать, а в том числе за кредитные. Все остальные снижения "ключа" это просто приятные новости».

Егор Якимов