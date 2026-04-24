«Львиная доля роботов сейчас иностранные»

На пленарной сессии конференции «Академия промышленности» 23 апреля в Воронеже производители роботов рассказали представителям облправительства, что сталкиваются с несовершенством законодательства в данной сфере и отсутствием мер господдержки, из-за чего проигрывают иностранным конкурентам в борьбе за покупателей. Власти же обратили внимание на то, что российские компании сами нередко привозят готовые технологии из-за рубежа. При этом чиновники выразили готовность усиливать поддержку бизнеса. За дискуссией наблюдал корреспондент «Ъ-Черноземье» Егор Якимов.

Пленарная сессия конференции «Академия промышленности» в отеле Marriot в Воронеже началась с церемонии вручения кубка «Столица изобретательства России 2026» — такой статус был присвоен Воронежской области по итогам всероссийского конкурса. Регион представил зампред облправительства Артем Верховцев, которому организаторы и вручили кубок. Господин Верховцев заметил, что в данном случае «выступает как витрина» и лично не претендует на приз.

«Говорить пламенные речи с броневика о том, зачем нужны роботы, бессмысленно. Любая автоматизация — процесс непростой, небыстрый и дорогой. И он не всегда приносит желаемые результаты. Робот в основном эффективен там, где есть большая серия»,— пояснил после церемониальной части Артем Верховцев.

Затем он привел пример компании «Воронежстальмост», которой отсутствие серийного производства не помешало добавить автоматизацию на собственное предприятие и создать центр компетенций для предоставления услуг по внедрению роботов на других производствах. По словам чиновника, несмотря на рост темпов роботизации в регионе, показатель остается весьма скромным на фоне других развитых стран — 1,6 робота на 10 тыс. занятых в промышленности работников. В целом по стране — 29 роботов на 10 тыс. человек (для сравнения: в Южной Корее показатель составляет 1 тыс. единиц).

«Абсолютное значение ничтожно. С учетом числа роботов в странах-лидерах задача войти к 2030 году в топ-25 государств по плотности роботизации весьма амбициозна»,— отметил господин Верховцев. При этом зампред заключил, что сегодня внедрение роботов на предприятиях — «вопрос выживания», так как, по его оценкам, проблемы с кадрами будут усиливаться.

Министр экономического развития региона Людмила Запорожцева рассказала, что в Воронежской области разрабатывается закон по поддержке роботизированных предприятий, чтобы «предупредить кадровый дефицит». По ее словам, предполагаемый разрыв между числом сотрудников предпенсионного возраста и готовых их заместить соискателей сегодня составляет 14 тыс. человек. «Молодежи нет»,— констатировала госпожа Запорожцева и добавила, что планирующийся закон предполагает поддержку малых предприятий, задействовавших хотя бы одного робота.

Далее организаторы предложили поднять руки тем присутствующим в зале бизнесменам, которые имеют на своем производстве роботов. По наблюдениям корреспондента «Ъ-Черноземье», из около двухсот участников руки подняли не более десяти предпринимателей.

Гендиректор производителя роботов ГК «Интехрос» Сергей Коновалюк выразил мнение, что одним из препятствий для автоматизации российских производств является «отсутствие нормативно-правовой базы». Как отметил господин Коновалюк, сегодня в законодательстве, к примеру, отсутствует понятие сервисных роботов (задействуются для работ, связанных с рисками для жизни человека, и на опасных производствах.— «Ъ-Черноземье»). «Мы не раз поднимали эту тему, но пока она буксует пятый год между министерствами»,— сказал бизнесмен.

Еще одной проблемой Сергей Коновалюк назвал «незащищенность отечественных разработчиков при выходе на конкурсы». «Система, сформированная для определения победителя государственного конкурса, не отличает российского разработчика от импортного, поэтому львиная доля роботов сейчас иностранные. Хорошо, что санкции ввели. Иначе бы у отечественного роботостроения не было бы никаких шансов»,— заверил господин Коновалюк.

Гендиректор российского представительства немецкого производителя роботов Kuka Петр Смоленцев, в свою очередь, пожаловался на то, что по закону интеграторы (компании, предоставляющие услуги по настройке роботизированных систем.— «Ъ-Черноземье») не признаны производителями. В связи с этим бизнесмен предложил создать в регионе так называемый реестр интеграторов, который бы предоставлял преимущества российским компаниям.

«Мы страдаем от тех стран, в которых меры поддержки интеграторов очень классные, как в Китае, например. Получается, что готовое технологическое решение оттуда дешевле, чем у нас. И промышленник пойдет туда, где дешевле»,— отметил представитель Kuka.

Артем Верховцев же обратил внимание бизнесмена на те случаи, когда сами интеграторы «привозят иностранные технологические решения из Китая и тем самым себя дискредитируют». Господин Смоленцев попытался возразить чиновнику, но тот довел свою мысль до конца: «Когда создается любое производство, его делает проектировщик, который выбирает из каталога бошевские насосы и все остальное. А потом мы удивляемся, почему у нас импортозамещение не получается?»

Людмила Запорожцева же посоветовала бизнесу «участвовать в проектах и не бояться принимать федеральный и региональный центры компетенций». «Эти люди помогают найти резервы для повышения производительности труда без использования финансовых источников, а также предлагать решения в части роботизации»,— добавила министр экономразвития, не уточнив, о каких именно проектах речь.

Господин Верховцев резюмировал, что акцент на роботизации будет усиливаться и что органы власти «готовы к диалогу» с производителями. «Мы понимаем, что текущие меры поддержки неидеальны, и готовы адаптировать их вместе с рынком»,— сказал чиновник.