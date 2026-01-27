В приграничье устроят бойню

«Ъ-Черноземье» стали известны параметры первого крупного инвестпроекта, который хотят реализовать в свободной экономической зоне (СЭЗ), созданной в 2025 году для восстановления приграничья Курской области. АО «Надежда» из Суджи планирует вложить 2,5 млрд руб. в строительство мясоперерабатывающего комплекса по убою свиней мощностью 466 тыс. голов в год. Компания потеряла большую часть активов после вторжения ВСУ, частично получила компенсацию. Сейчас она рассчитывает строиться за счет кредитов Россельхозбанка. По мнению экспертов, СЭЗ подходит именно для местных, а не внешних инвесторов, поскольку дает преференции, но не защищает от специфических рисков приграничья.

Пострадавшее от вторжения ВСУ в Курскую область предприятие инвестирует в восстановление производства

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

АО «Надежда» планирует запустить предприятие в селе Любимовка Большесолдатского района Курской области до конца 2026 года, сообщил «Ъ-Черноземье» его директор Александр Нестерук. Об инвестпроекте по строительству комплекса мощностью 466 тыс. голов в год и стоимостью 2,5 млрд руб. 12 января на заседании облправительства упоминала министр сельского хозяйства региона Наталья Гончарова.

Господин Нестерук подтвердил эти параметры. По его словам, земельный участок компания получила в аренду на льготных условиях — без торгов. Площадь производства должна составить 13 тыс. кв. м. В настоящее время на месте будущего комплекса ведется подготовка к строительству. Проект предполагается реализовать за счет кредитных средств — компания ведет переговоры с Россельхозбанком. Планируется создать не менее 300 рабочих мест. Сроки окупаемости господин Нестерук назвать затруднился.

По словам руководителя компании, инвестор планирует оформить право на льготы в рамках СЭЗ, в состав которой полностью входит Большесолдатский район. Особый режим предусматривает следующие преференции:

налог на прибыль: федеральная часть — 0% на десять лет; региональная часть — 0% в первые пять лет, 5% с шестого по десятый год;

0% земельного налога на три года;

0% налога на имущество на десять лет;

страховые взносы — 7,6% вместо 30% на первые пять лет при сохранении штатной численности и средней заработной платы;

возможность создания свободной таможенной зоны.

«Надежда» может стать первым относительно крупным резидентом СЭЗ в Курской области. По состоянию на декабрь 2025 года в ней был только один небольшой участник — ООО «Псельское», планирующее инвестпроект по реконструкции и модернизации мясокомбината в Беловском районе стоимостью 120 млн руб., сообщали в курском минэкономразвития.

По данным Rusprofile, АО «Надежда» зарегистрировано в Судже Курской области в 2006 году и специализируется на разведении свиней. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Директор — Александр Нестерук, информация о собственниках не раскрывается. Выручка компании за 2024 год составила 3,7 млрд руб., чистая прибыль — 457 млн руб.

По собственным данным, до 2024 года, когда произошло вторжение ВСУ в Курскую область, «Надежда» вела свиноводческий бизнес в Большесолдатском районе и владела перерабатывающими мощностями в Судже, которые выпускали охлажденную свинину и колбасные изделия. Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в ходе вторжения мясокомбинат в Судже был разрушен, а в соседнем муниципалитете погибло 107 тыс. свиней. Компания получила компенсацию в размере 75% балансовой стоимости поголовья, теперь она восстанавливает сохранившуюся площадку в Большесолдатском районе.

Эксперты отмечают, что режим СЭЗ предоставляет предприятиям свиноводческой и перерабатывающей отраслей значительные налоговые и финансовые преимущества, которые, однако, не устраняют ключевые риски реализации проектов в приграничье. «По сути, государство компенсирует бизнесу значительную часть капитальных затрат за счет налоговых и иных льгот. Однако регулярные обстрелы создают риски для безопасности и непрерывности производства. Любой простой продолжительностью два-три месяца способен нивелировать эффект налоговой экономии за год. Кроме того, эпизоотия африканской чумы свиней, для которой регион традиционно уязвим, может оставить предприятие без сырья. Для местного игрока, которому в любом случае необходимо восстанавливать разрушенную инфраструктуру, такой пакет льгот остается одним из немногих доступных инструментов поддержки»,— отметил управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский согласен, что налоговые льготы «способны улучшить финансовую модель проекта», но не защищают от рисков простоя и разрушений.

«Для убойного комплекса критичны наличие достаточного поголовья, ветеринарные ограничения и устойчивость холодильной логистики в условиях возможных перебоев с энергоснабжением. Поэтому преференции оказались актуальными для компании, которая уже ведет бизнес в регионе, но для внешних инвесторов одних льгот, как правило, будет недостаточно: они повышают окупаемость, но не заменяют меры безопасности и страхования»,— резюмировал эксперт.

Юрий Голубь