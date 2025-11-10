Долги расписали на картоне

К банкротству липецкого производителя упаковки «Рент-Кэпитл» присоединились еще несколько крупных кредиторов, в том числе ВТБ, ПСБ банк и Сбербанк. Общая сумма включенных требований в реестр с учетом долга перед Альфа-банком составляет 408,5 млн руб. Свои требования в 417 млн руб. заявили начавший банкротство компании Альфа-банк, а также Совкомбанк и «ВТБ Лизинг». Эксперты считают высокой вероятность банкротства «Рент-Кэпитл» и включения в реестр требований новых кредиторов.

Вокруг активов липецкого производителя собираются кредиторы

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Арбитражный суд Липецкой области вчера отложил заседание по делу местного банкротящегося производителя упаковки ООО «Рент-Кэпитл» на 14 января 2026 года. Накануне суд включил в реестр требований задолженности перед ВТБ, ПСБ Банком, Сбербанком, а также региональным управлением ФНС и московским ООО «Феникс». Совокупный объем требований кредиторов составляет 88 млн руб. Суть их происхождения не раскрывалась. Это следует из картотеки арбитражных дел. Наибольшая часть суммы приходится на долги перед ВТБ и ПСБ банком — 55,8 млн руб. и 31,6 млн руб. соответственно.

В то же время, по данным «Федресурса», инициировавший банкротство упаковщика Альфа-банк с августа пытается включить в реестр задолженность компании в 307,4 млн руб. Суть ее происхождения не раскрывается. Согласно картотеке арбитражных дел, заявление банка пока не принято к рассмотрению. Кроме того, требования к «Рент-Кэпитл» на 82,5 млн руб. заявил Совкомбанк. Еще 28 млн руб. с общества требует «ВТБ-Лизинг». Оба заявления приняты к производству.

Гендиректор «Рент-Кэпитл» Анна Логунова в разговоре с «Ъ-Черноземье» предпочла не комментировать процесс банкротства компании:

«Я не могу рассказывать вам наши мысли, ход этих событий и комментировать их, потому что это коммерческая тайна в настоящий момент».

В пресс-службах ВТБ, ПСБ банка и Сбербанка пообещали прокомментировать «Ъ-Черноземье» свои требования позднее. В Альфа-банке и Совкомбанке не ответили на запросы «Ъ-Черноземье».

С заявлением о признании «Рент-Кэпитл» банкротом в начале года обратился Альфа-банк. В конце июня липецкий арбитраж ввел в отношении компании процедуру наблюдения и включил в реестр требований кредиторов задолженность по кредитам перед банком в 320,5 млн руб., из которых 260 млн руб. составил основной долг, а еще 60,2 млн руб.— неустойка. Временным управляющим была утверждена Мария Патрушева из ассоциации «Содружество».

Согласно документам суда, в основу требований перед банком легли неисполненные обязательства по кредитным договорам, заключенным с 2018 года. Отмечается, что «Рент-Кэпитл» с сентября 2024 года перестал погашать кредиты.

Так, к январю 2025-го у компании сформировалась задолженность в 354,7 млн руб., однако в ходе рассмотрения банкротного иска она ее частично погасила.

По данным Rusprofile, ООО «Рент-Кэпитл» зарегистрировано в Липецке в 2008 году. Уставный капитал — 12 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. Владеет компанией Евгений Викулин. Ему же принадлежат краснодарские ООО «Рент Кэпитл», специализирующееся на производстве гофрированной бумаги и картона, ООО «Адамас (выращивание зерновых), а также липецкие ООО «Рент Авто» (деятельность грузового транспорта) и ООО «Опттранс» (производство безалкогольных напитков). Выручка ООО «Рент-Кэпитл» в 2024 году составила 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 24 млн руб. Гендиректор — Анна Логунова, она же руководит другими компаниями господина Викулина.

По данным портала «Свое фермерство» Россельхозбанка, «Рент-Кэпитл» много лет занимается производством упаковки из гофрокартона и реализацией гофрокартонной тары, уголков, альвеол и всех вспомогательных материалов.

В марте Альфа-банк направил в липецкий арбитраж банкротный иск к владельцу «Рент-Кэпитл» Евгению Викулину из-за долгов по кредитам на 346,3 млн руб. Затем к банкротству присоединились ВТБ, ПСБ банк и Райффайзенбанк. В июле суд признал заявление обоснованным и ввел в отношении предпринимателя процедуру реструктуризации долгов. Финансовым управляющим был утвержден Вадим Базоев из ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих». Заседание по рассмотрению отчета управляющего назначено на 3 декабря.

Ведущий юрисконсульт «Юрэнергоконсалт» Сергей Болдырев поясняет, что вероятность введения конкурсного производства в отношении должника «исключительно высока»: «Новые кредиторы (ВТБ, ПСБ, Сбер, Совком, ВТБ Лизинг) делают вероятность введения конкурсного производства почти абсолютной для банка-заявителя (Альфы). Конечно, было бы лучше, если бы в процедуре не участвовали другие банки с сопоставимыми требованиями, поскольку это снижает его роль при принятии решений на общем собрании, тем не менее в качестве заявителя он сохраняет право предложить кандидатуру арбитражного управляющего».

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков полагает, что подача новых требований кредиторов в процессе наблюдения «часто приводит к удлинению этого этапа». «Требуется провести дополнительные проверки, разрешить возможные споры и включить требования в реестр. Такая практика обеспечивает законность учета всех требований кредиторов, однако также может усложнить и затянуть процесс банкротства. Увеличение количества требований усложняет и замедляет процедуру банкротства организации, а также вызывает необходимость поиска источников для их удовлетворения»,— сказал господин Пермяков.

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников считает достаточно высокой вероятность включения требований новых кредиторов в реестр: «Требования уже заявлены, однако официального подтверждения их включения пока нет. Возможны два сценария: либо собрание кредиторов будет отложено изза неустановленных требований значимых кредиторов, либо оно пройдет в запланированные сроки. Итоговое решение зависит от размера заявленных требований ВТБ и Совкомбанка, их позиции по проведению собрания, а также от действий конкурсного управляющего и позиции суда».

Егор Якимов