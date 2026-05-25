Вход в зону комфорта

В Тамбовской области завершают подготовку заявки на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Тамбов». По данным «Ъ-Черноземье», в течение ближайшего месяца документы могут направить на согласование в федеральный центр. Под будущую преференциальную территорию отводят 13 земельных участков общей площадью 448,5 га, на которых уже ведут разработку проектной документации и инженерные изыскания. Местные власти собрали в общей заявке финансовые модели десяти потенциальных резидентов, один из которых — «Металл сервис» Константина Жукова, другой — крупный дата-центр. Эксперты предупреждают, что проект выглядит зависимым от итоговых решений инвесторов-«якорей» и указывают, что лишь малая часть ОЭЗ в РФ оказалась по-настоящему успешной.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Правительство Тамбовской области (на заднем плане) завершает подготовку заявки на создание особой экономической зоны

Власти Тамбовской области завершают этап подготовки территории для особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тамбов», который длился порядка полутора лет. Однако об оформлении всех документов, как уточнили «Ъ-Черноземье» в облправительстве, «говорить пока рано». В министерстве экономической и инвестиционной политики региона пояснили «Ъ-Черноземье», что под ОЭЗ отводят 13 земельных участков общей площадью 448,5 га.

Одиннадцать из них расположены в Тамбовском муниципальном округе в районе поселка Комсомолец и деревни Крутые Выселки, еще два входят в границы областного центра. Для дальнейшего оформления площадки необходимо выполнить инженерные геодезические, геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания. Проект планировки должен определить границы будущих промышленных объектов, складских и иных зданий, необходимых для функционирования ОЭЗ. Соответствующие распоряжения о подготовке документации ранее выпустило региональное министерство градостроительства и архитектуры. Инициатором разработки выступит АО «Корпорация развития Тамбовской области», а финансирование работ будет осуществляться за счет регионального бюджета.

Параллельно власти формируют инженерную инфраструктуру будущей площадки. В январе корпорация развития объявила конкурс на разработку схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств создаваемой ОЭЗ. Начальная стоимость контракта составляла 9,9 млн руб. По итогам торгов цена была максимально снижена московским ООО «Проектбалтэнерго» — до 6,4 млн руб., работы должны завершить 31 июля.

Проектирование разделено на два этапа: на первом анализируются параметры энергосистемы и готовятся несколько вариантов схемы внешнего электроснабжения с выбором оптимального решения. Второй этап предполагает непосредственное проектирование совместно с филиалами АО «СО ЕЭС» «ОДУ Центра» и ПАО «Россети».

Согласно конкурсной документации, инфраструктура рассчитывается с учетом ввода к 2030 году новых потребителей электроэнергии совокупной мощностью 250 МВт и должна «учитывать баланс мощности в энергосистеме региона». Вероятно, это и есть ориентировочный срок ввода первых мощностей ОЭЗ.

Примечательно, что в документации по энергоснабжению фигурировали шесть, а не 13 участков общей площадью около 387, а не 448,5 га, что соответствует более ранним и предварительным параметрам ОЭЗ, которые тамбовские власти озвучивали в начале 2026 года. Еще ранее, а феврале 2025-го, на предварительном этапе проекта, создание экономзоны планировалось и вовсе на площади 126 га в Мичуринском округе, а объем потенциальных вложений оценивался в 20 млрд руб.

Как поясняли «Ъ-Черноземье» в региональном минэкономики, окончательные параметры экономзоны пока не раскрываются, поскольку завершается формирование заявки по всем потенциальным резидентам. В ней прописываются финансовые модели десяти предприятий: в течение месяца пакет документов намеревались направить в федеральный центр, где его рассмотрение, по оценке властей, займет еще несколько месяцев. После этого ОЭЗ рассчитывают официально присвоить статус.

Одним из ключевых резидентов ОЭЗ может стать местное ООО «Металл сервис». По данным облправительства, инвестиции составят до 10 млрд руб. Соответствующие планы недавно подтверждались на встрече президента РФ Владимира Путина с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым, подписавшим соглашение о создании этого промпроизводства на ПМЭФ в 2025 году.

ООО «Металл сервис» — уже известный в регионе крупный металлургический игрок. По собственным данным компании, в 2022 году ей был введен в эксплуатацию терминал для хранения рулонной стали объемом до 40 тыс. т. В 2024 году компания запустила завод круглых и профильных труб большого сечения за 2,5 млрд руб. при первоначально заявленных инвестициях в 1,8 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрированное в регионе ООО «Металл сервис» занимается производством стальных труб, полых профилей и фитингов. Компания учреждена в сентябре 2004 года с уставным капиталом 100 тыс. руб., ее бенефициаром и гендиректором является Константин Жуков. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 17 млрд руб., чистая прибыль — 84 млн руб. Более свежие финансовые показатели не раскрывались. По собственным данным компании, в ее структуру входят 23 подразделения с общей численностью персонала более 1,5 тыс. человек. Основные производственные мощности расположены в Тамбовской области, торговые представительства — в Москве, Тамбове и Пензе.

Еще одним потенциальным проектом на территории будущей ОЭЗ может стать крупный дата-центр, но никакие параметры по нему не раскрываются.

Губернатор Евгений Первышов ранее подчеркивал, что создание ОЭЗ «Тамбов» необходимо для «выравнивания структуры региональной экономики» и увеличения доли промпроизводства в структуре валового регионального продукта (ВРП): сейчас она составляет 18%, тогда как АПК — 23–24%. Как следует из опубликованного на сайте облправительства проекта постановления о внесении изменений в госпрограмму региона «Экономическое развитие и инновационная экономика», с 2026 по 2030 год в экономику региона планируют привлечь более 800 млрд руб. частных инвестиций в основной капитал.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова считает, что ОЭЗ в теми параметрами, которые сейчас раскрывают власти Тамбовской области, больше похожа на «инструмент структурного развития промышленности»: «Наличие анкерного резидента масштаба "Металл сервиса" повышает шанс, что ОЭЗ не окажется разделенным на участки пустырем, а будет динамично осваиваться уже в первые годы за счет связанных с крупным резидентом производств. Для раскрытия их потенциала потребуются внушительные вложения, сопоставимые со стоимостью уже упомянутого проекта "Металл сервиса". Окупятся эти вложения в лучшем случае за шесть-семь лет. Риски связаны с обилием ОЭЗ и чрезмерным увлечением этим форматом региональными властями: 61 особая экономическая зона уже действует, из них менее десятка можно назвать по-настоящему успешными».

Как ранее говорил «Ъ-Черноземье» гендиректор соседней особой экономзоны «Липецк» Александр Базаев, «создание ОЭЗ в каждом регионе — это инвестиционная гигиена»: «Другой вопрос, что получение статуса ОЭЗ — это не финал. Важно подготовить инфраструктуру, территорию для будущих резидентов. Сейчас льготы и преференции, которые дает экономзона с точки зрения федерального закона, не первостепенны при выборе территории для реализации проекта. Важны не только близость и доступность инфраструктуры, но и кадровый потенциал, а также организационные вопросы. В частности, у нас в первую очередь сейчас спрашивают, как быстро смогут построить свой завод», — отметил господин Базаев. По его мнению, если «коллеги-соседи серьезно подойдут к реализации, то у них все получится».

Анна Швечикова