«Электроприбор» указал на Тамбов

Госкорпорация «Ростех», тамбовский завод «Электроприбор» и правительство Тамбовской области подписали на ПМЭФ-2026 соглашение о строительстве нового корпуса предприятия. На нем должны наладить серийный выпуск навигационных систем для российских гражданских самолетов МС-21, SJ-100 и других. Производство площадью более 12 тыс. кв. м оценено в 2,5 млрд руб. Запланирован выпуск «бесплатформенных инерциальных систем на лазерных гироскопах». Эксперты относительно рынка сбыта не волнуются: Россия остается зависимой от импортной элементной базы, а объем производства гражданских самолетов оценивается примерно в 500 машин.

В Тамбове планируют наладить выпуск навигации для Sukhoi Superjet 100

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Завод «Электроприбор» (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» — КРЭТ, который является частью госкорпорации «Ростех») и правительство Тамбовской области подписали соглашение о реализации в регионе инвестиционного проекта.

Оно предусматривает строительство нового корпуса площадью 12,2 тыс. кв. м, в котором развернут производство «современных бесплатформенных навигационных систем для российских гражданских самолетов».

Документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о расширении и модернизации действующего производства в Тамбове.

Соглашение подписали губернатор Евгений Первышов, гендиректор КРЭТ Александр Пан и гендиректор «Электроприбора» Алексей Слугин. Как пояснили «Ъ-Черноземье» в «Ростехе», на предприятии развернут серийное производство «бесплатформенных инерциальных навигационных систем на базе лазерных гироскопов» (БИНС) для российских самолетов МС-21, SJ-100, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96.

«Реализация проекта позволит установить 200 единиц высокотехнологичного оборудования и создать порядка 500 рабочих мест»,— сообщили в «Ростехе». Инвестиции в проект составят порядка 2,5 млрд руб.

«Цех позволит существенно нарастить мощности и увеличить выпуск навигационных систем для современных отечественных авиалайнеров»,— подчеркнул господин Пан.

На «Электроприборе» уже трудятся 4,5 тыс. тамбовчан, подчеркнул господин Первышов: «Строительство корпуса даст возможность не только нарастить выпуск навигационного оборудования для отечественного авиапрома, но и создать дополнительные рабочие места с конкурентными заработными платами, что позволит сократить отток высококвалифицированных кадров».

Тамбовская область на ПМЭФ за первые два дня форума ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня. Первый день для Тамбовской области, как сообщал господин Первышов, проходил в формате «без галстуков» — и без соглашений. К вечеру 4 июня был подписан договор с «Ростехом», а также еще один — со столичной компанией «Триа девелопмент» о строительстве придорожной гостиницы на 45 номеров в облцентре за 250 млн руб. Кроме того, сообщалось о договоренностях со Сбербанком о развитии IT-направления в образовании, а также с национальным центром «Россия» и компанией «Котовские неваляшки» о создании в Котовске туристического комплекса.

Господин Слугин на подписании сказал, что отечественное машиностроение продолжает развиваться «и предлагает собственные решения, не уступающие зарубежным аналогам», а подписание договора «именно на полях ПМЭФ» говорит о «самых серьезных намерениях».

ПАО «Тамбовский завод "Электроприбор"» зарегистрировано в Тамбове в 1992 году. Основной вид деятельности — производство навигационных, метеорологических, геодезических и геофизических приборов. Уставный капитал — 126,9 тыс. руб. Данные об учредителях не раскрываются. Гендиректор — Алексей Слугин. Выручка ПАО за 2025 год составила 18,56 млрд руб., чистая прибыль — 3,03 млрд руб.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отметил, что рынок авианавигационных систем в РФ расширяется. «Ориентир по производству гражданских самолетов на ближайшие 10-12 лет — порядка 500 машин. Если темпы по гражданской программе будут отставать, унификация оборудования позволит подняться на других направлениях»,— сказал эксперт.

По значительному количеству позиций производство в РФ уже освоено (печатные платы, монтажные элементы). Однако микроэлектронику и микросхемы зачастую по-прежнему приходится закупать за рубежом, хотя работает и "серый импорт": «Спрос на перевозки воздушным транспортом сохраняется, потребность в нем никуда не уходит, ну а вероятность того, что американцы и европейцы вернутся на российский рынок, прямо скажем, далеко не 100%».

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев считает, что производство систем для гражданской авиации, которое собираются наладить в Тамбове, «объективно востребовано»: «РФ остается зависимой от импортной элементной базы, а в инвестпроекте ставка делается на заказы перспективных российских лайнеров. БИНС — "ядро" бортовой навигации: без них ни МС-21, ни SJ-100, ни Ту-214, ни Ил-96 не могут выполнять полеты, особенно на международных рейсах и в сложных метеоусловиях. Новый комплекс в Тамбове будет прямо ориентирован под эти серийные российские лайнеры. То есть под тот сегмент авиастроения, который государство сейчас форсированно наращивает».

«Глобальный рынок в этой связи оценивать не имеет смысла, поскольку очевидно, что на экспорт эти компоненты могут пойти только в том случае, если на экспорт будут поставляться сами лайнеры, а это маловероятно»,— заключил эксперт.

Анна Швечикова