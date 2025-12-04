Задача с дробями

«Ъ-Черноземье» стали известны подробности инвестпроекта АО «Комбинат КМАруда», структуры группы «Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ, контролируется семьей Зубицких) по расширению добычи руды в Губкине Белгородской области. Предприятие инвестирует 5 млрд руб. в строительство нового дробильного комплекса, чтобы увеличить годовую выработку с 5 до 7 млн т. Эксперты считают, что проект направлен на внутреннее потребление ПМХ и называют его актуальным в «среднесрочной перспективе» — после открытия для РФ европейского рынка.

Губкинский «Комбинат КМАруда» рассчитывает на 40-процентный рост производства по итогам инвестпрограммы

О параметрах инвестпроекта «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе «КМАруды». Предприятие инвестирует 5 млрд руб. в строительство поверхностного и подземного комплекса дробления в Губкине Белгородской области. Проект, старт которого намечен на 2026 год, является частью программы по увеличению годовой добычи руды с 5 до 7 млн т.

Как пояснили в пресс-службе, новый дробильный комплекс мощностью переработки 3,5 млн т необходим для замещения части устаревшего оборудования и переработки возросших объемов железистых кварцитов, которые поступают на обогатительную фабрику комбината с нового горизонта — 250 м шахты имени Губкина. В «КМАруде» рассказали, что освоение нового горизонта уже позволило за девять месяцев 2025-го нарастить добычу железистых кварцитов на 37% до 4,2 млн т и увеличить производство железорудного концентрата (обогащенное сырье, полученное в результате переработки добытой руды и предназначенное для дальнейшего использования в металлургии) на 32% до 1,7 млн т. В октябре 2025 года предприятие вышло на исторический максимум, добыв 548,5 тыс. т кварцитов. По итогам 2026 года «КМАруда» планирует добыть более 6 млн т кварцитов, сообщили в пресс-службе.

Строительство дробильного комплекса продолжит инвестпрограмму «КМАруды»: ранее, в 2022–2023 годах, в рамках общей программы модернизации стоимостью 24 млрд руб. на предприятии в Губкине уже были введены новые клетевой (обычно используется для подъема или спуска людей и оборудования) и скиповой (для подъема руды) шахтные стволы.

Вероятно, инвестпроект реализуется с использованием заемных средств: на предприятии указали, что сдерживающим фактором для реализации остаются высокие процентные ставки.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Комбинат КМАруда» зарегистрировано в Белгородской области в 1996 году. Основной вид деятельности — добыча железных руд подземным способом. Управляющая компания АО — ООО УК «ПМХ». На 2024 год 100% акций АО принадлежали кемеровскому ПАО «Кокс», также структуре ПМХ, где 36,62% ценных бумаг на II квартал 2023 года принадлежали Евгению Зубицкому. Актуальные финпоказатели АО не раскрываются. По последним доступным данным, в 2021 году выручка составила 16,31 млрд руб., прибыль — 6,69 млрд руб.

По данным «Ъ-Черноземье», проект «КМАруды» не станет резидентом свободной экономической зоны (СЭЗ), созданной в Белгородской области в 2024 году. В пресс-службе предприятия «Ъ-Черноземье» пояснили, что крупные горнорудные компании не подходят под критерии СЭЗ: программа ориентирована на малый, средний бизнес и пострадавшие районы приграничья. Вместо этого, пояснили на предприятии, роль господдержки играет понижающий коэффициент к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), действующий до 2034 года.

Проект в Губкине является частью крупного инвестиционного портфеля «КМАруды» в регионе, насчитывающего четыре проекта общей стоимостью 57 млрд руб. до 2034 года. В целом инвестиционный портфель Белгородской области превышает 173 проекта на сумму почти 348,9 млрд руб. с планами создания более 1 тыс. новых рабочих мест.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что инвестпроект предназначен для удовлетворения внутреннего спроса прежде всего самого ПМХ. «Этот проект важен с точки зрения обеспечения железной рудой принадлежащего холдингу комбината,— говорит господин Хазанов.— Какие-то объемы, возможно, будут поставляться на рынок, но в силу стагнации спроса на сталь они будут незначительными. То есть инвестиции направлены именно на обеспечение внутренних потребностей».

Господин Хазанов также отметил, что льготы по НДПИ «бесспорно, повлияли на решение об инвестициях», поскольку господдержка сокращает затраты и уменьшает срок окупаемости.

Бизнес-эксперт Игорь Тиньков считает, что инвестиции АО «Комбинат КМАруда» в новый дробильный комплекс являются высокорискованным, но стратегически оправданным шагом. «Металлургия сегодня находится не в самых радужных цветах. Инвестиции в сырьевую добычу — высокорискованная вещь, но, видимо, инвесторы смотрят глубоко в среднесрочную перспективу»,— отметил господин Тиньков. По его мнению, такая стратегия связана с ситуацией в Европе, где металлургическая отрасль оказалась в кризисе из-за проблем с энергетикой: «Остановить металлургию легко, но запустить ее крайне сложно. Люди, которые инвестируют в российскую промышленность сегодня, видят, что европейские предприятия, многие из которых имеют столетнюю историю, банкротятся».

Господин Тиньков прогнозирует, что европейские предприятия в любом случае не смогут быстро восстановить собственное производство и после изменения геополитической ситуации вернутся к работе с российской металлургией, поскольку альтернатива из Америки слишком дорога, а логистика из Китая сложна. «Сейчас все немного замерло, но я думаю, что это перед прыжком. У России здесь, образно говоря, есть три туза, и Европа все равно начнет работать с российским металлом, потому что без него никуда»,— резюмировал эксперт.

Сергей Калашников, Анна Швечикова