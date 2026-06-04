Сверили по форуму

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) традиционно служит площадкой для анонса крупнейших инвестпроектов в Черноземье, но не все подписанные соглашения быстро претворяются в жизнь. Часть инициатив уже реализованы или близки к завершению, чаще всего — в агропромышленном секторе и пищевой переработке. Другие, несмотря на масштабные инвестиционные планы, либо исчезли из публичной повестки, либо заморожены. Наиболее сложная ситуация у капиталоемких металлургических и промышленных комплексов. «Ъ-Черноземье» обновил статус ключевых объектов, заявленных на ПМЭФ в макрорегионе за последние несколько лет.

Лаборатория запущенного в 2024 году завода кормов для животных в Липецкои? области

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фактически введены

Среди соглашений ПМЭФ последних лет быстрее всего до стадии реального запуска дошли проекты в агропроме и пищевой переработке. Так, в Липецкой области с 2024 года работает завод по производству кормов для домашних животных «Петэксперт», соглашение о строительстве которого подписано на ПМЭФ-2022. Изначально объем инвестиций оценивался в 1,1 млрд руб., однако в ходе реализации вложения выросли до 3 млрд руб. Предприятие разместилось на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк», общая площадь составила 1,8 га. В рамках импортозамещения первая очередь включала выпуск 20 тыс. т сухих кормов премиум- и супер-премиум-класса в год. Если на этапе подписания власти рассчитывали на создание 50 рабочих мест, то после запуска их число выросло до 82.

Это не единственный реализованный проект из заявленных на форуме в 2022 году. Так, в том же регионе группа «Агроинвест» (ранее — «Волго-Донсельхозинвест») фактически вложила 2,8 млрд руб. в свои будущие активы. Из них 1,4 млрд руб. направлено на возведение молочного животноводческого комплекса в Лев-Толстовском районе, еще столько же — на модернизацию зерновой инфраструктуры в Данковском и Усманском районах. К настоящему времени основной объект введен — животноводческий комплекс ООО «Милк-агроинвест» рассчитан на 1,8 тыс. коров и обеспечивает 100 рабочих мест.

Еще один пример реализованного импортозамещающего проекта в регионе по соглашению ПМЭФ-2022 — селекционно-семеноводческий центр ООО «Агротекпромцентр» в Елецком районе. Компания ввела объект в эксплуатацию в сентябре 2025 года, завершив первую очередь строительства производственного комплекса. При первоначально заявленных 1,5 млрд руб. инвестиции выросли до 2 млрд руб. Проектная мощность центра составляет 30 тыс. т семян в год, рабочие места — 80. Предприятие выпускает гибридные семена, элитные и репродукционные сорта и обеспечивает полный цикл — от селекции до готовой продукции. На ПМЭФ-2025 обсуждалась возможность расширения во второй очереди.

В Воронежской области до стадии запуска дошел и проект ООО «ТК "Воронеж-агро"» (бывшая «Эко-культура агро»), соглашение по которому подписали на ПМЭФ-2023. Компания построила в Бобровском районе тепличный комплекс по выращиванию огурцов мощностью 61,1 тыс. т овощей в год за 22 млрд руб. Обещано создать 900 новых рабочих мест. Финансирование обеспечивал Россельхозбанк. Первую очередь запустили в августе 2025 года, ввод второй ожидается до конца этого года.

В 2021 году на форуме заключено соглашение с ООО «Рубетек Русс» по локализации в Орловской области производства электроники за 6 млрд руб. Исходя из сведений о компании, опубликованных на портале правительства региона, о победе в конкурсе на лучший инновационный продукт в 2024 году, можно сделать вывод, что строительство завершилось без задержек. Обещали создать 400 новых рабочих мест.

Менее известной является судьба проекта ООО «Битполимер» в Орловской области, заявленного в тот же год. Возведение в поселке Хотынец битумного терминала оценивалось в 1,5 млрд руб. с мощностью единовременного хранения до 40 тыс. кубометров. По итогам 2022 года в объект вложено меньше — 800 млн руб. Орловские власти сообщали, что первый этап должны были ввести в 2023 году, однако точная дата запуска неизвестна.

Высокая стадия готовности

Некоторые из замыслов перешли в стадию активного строительства и близки к запуску. В основном это новые промышленные производства, ориентированные либо на импортозамещение, либо на создание экспортных мощностей. Готовится к открытию в 2027 году складской комплекс объединенной компании Wildberries и Russ в Курской области с 5 тыс. новых рабочих мест. В прошлом году его параметры уточнялись: его стоимость увеличилась с 7 до 8 млрд руб., а площадь уже приобретенного участка под будущий логоцентр составила 103 тыс. кв. м. Компания приступила к набору персонала на hh.ru. Проект заявили на питерском форуме в 2022 году.

В Липецкой области к строительству приступило АО «Национальная энергетическая компания», подписавшее на ПМЭФ-2025 соглашение о создании завода по производству высоковольтного оборудования на площадке ОЭЗ «Липецк». Инвестиции в проект оцениваются в 3,5 млрд руб. (200 новых рабочих мест). Реализацией занимается специально созданное ООО «Липецкий завод высоковольтного оборудования», которому предоставили участок площадью 6 га.

Завершение планируется до конца 2027 года. Предприятие будет выпускать комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией для напряжений от 110 до 500 кВ — оборудование, которое до последнего времени в значительной степени поставлялось из-за рубежа. Проект предусматривает создание двух производственных линий и высоковольтной испытательной лаборатории. Власти рассчитывают, что запуск завода даст около 200 рабочих мест.

На высокой стадии реализации находится еще один из крупнейших пищевых проектов Черноземья — завод по переработке картофеля ООО «Гранд фрайз» в особой экономической зоне «Орел». Соглашение о его строительстве стоимостью 19,5 млрд руб. было подписано на ПМЭФ-2022. Проект реализуют структуры «Мираторга» совместно с сетью «Вкусно — и точка». После запуска предприятие будет выпускать до 135 тыс. т картофеля фри и хашбрауна в год, число созданных рабочих мест составит 300. Завершение строительства запланировано на вторую половину 2026 года. О готовности к запуску косвенно свидетельствует начало кадрового набора: этой весной появились вакансии для сотрудников завода на hh.ru.

В Воронежской области близится к завершению еще один проект, получивший поддержку на ПМЭФ-2023. АО «Лискинский завод монтажных заготовок» («Лискимонтажконструкция») возводит производство промышленных высокопрочных прямошовных электросварных труб большого диаметра. Объем инвестиций заявлен на уровне 4,5 млрд руб. Под новый производственный комплекс строится цех площадью 22 тыс. кв. м.

Согласно данным региональной торгово-промышленной палаты, окончить строительство планируется в июле этого года. Предприятие также на данный момент ведет набор сотрудников на портале hh.ru.

Ничего не слышно

Не все проекты, заявленные на ПМЭФ, реализованы настолько оперативно. По ряду соглашений обновления в публичном пространестве отсутствуют. Так, агропромышленный холдинг «Мираторг» в 2021 году договорился о вложении 1,9 млрд руб. в модернизацию своих площадок в Белгородской области. Спустя три года, на ПМЭФ-2024, компания и региональные власти подписали еще соглашение — уже на 11,8 млрд руб. Инвестиции должны быть направлены на развитие активов крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия АПХ — ЗАО «Свинокомплекс Короча». В перечень заявленных проектов вошли запуск новой линии по производству котлет для сети «Вкусно — и точка», строительство завода по производству кормов для аквакультуры, а также модернизация и увеличение мощности свинокомплекса. Ни региональные власти, ни инвестор не сообщали о ходе реализации этих проектов.

Схожая ситуация складывается с инвестиционной программой группы «Черкизово» в Липецкой области, заявленной на ПМЭФ-2021. Соглашение предусматривало строительство шести птицеводческих комплексов, четырех свинокомплексов, комбикормового завода и второй очереди зернохранилища. Общий объем инвестиций — 22,5 млрд руб. Сейчас данных на сайте производителя и облправительства недостаточно, чтобы отследить статус реализации.

Также был заявлен машиностроительный комплекс группы «Новотранс» в ОЭЗ «Липецк». Соглашение на 31,7 млрд руб. подписано с властями на ПМЭФ-2021. Компания планировала организовать производство цельнокатаных железнодорожных колес мощностью 400 тыс. единиц в год, позиционируя проект как пример «зеленой металлургии». Рабочие места — 1 тыс. Осенью 2021 года проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы, что формально позволяло перейти к строительству. Но с тех пор ни региональные власти, ни инвестор не сообщали о ходе проекта.

На паузе

На тот момент губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что реализовать инвестпроект в белгородской особой экономзоне «Зеленая сталь» в Старом Осколе в том виде, в котором он был запланирован, невозможно. Его заявили на ПМЭФ-2021, сейчас он остается «приостановленным».

Основным и единственным официальным резидентом ОЭЗ должен был стать Новолипецкий меткомбинат Владимира Лисина, расширив производство на Стойленском ГОКе за 250 млрд руб. Проект предполагал масштабирование действующего карьера СГОКа с увеличением объемов добычи руды с 43 млн т до 67 млн т в год, строительство мощностей по обогащению общей мощностью 10 млн т концентрата, фабрики окомкования мощностью 9 млн т окатышей и цеха по производству горячебрикетированного железа мощностью 2,5 млн т. Число рабочих мест оценивалось в 1,5 тыс. Сама экономзона была призвана помочь удвоению ВРП за десять лет до 2 трлн руб., анонсированного господином Гладковым в том же 2021 году.

Анна Швечикова