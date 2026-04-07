Будет не аминакисло

Как стало известно «Ъ-Черноземье», петербургское ООО «Агритек Био» и китайская компания Eppen Investments Group планируют вложить 110,4 млрд руб. в завод по глубокой переработке кукурузы и производству аминокислот в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Центр» под Воронежем. Также к проекту могут присоединиться «Татнефть» и один из крупных российских финансовых институтов. На заводе планируют производить по 200 тыс. т треонина и лизина в год. Эксперты отмечают чрезвычайно амбициозный характер проекта и обращают внимание на технологические и логистические риски, а также вероятные сложности из-за нехватки сырья и ограниченной емкости рынка.

Петербургский дистрибьютор кормовых аминокислот ООО «Агритек Био» Ольги Татарской и их ведущий китайский производитель — компания Eppen Investments Group — планируют создать в ОЭЗ «Центр» в Воронежской области завод по глубокой переработке зерна и производству лизина и треонина. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Сапронов.

Как рассказал источник «Ъ-Черноземье», близкий к инициаторам проекта, вложения оцениваются в 110,4 млрд руб., из которых 20% составят собственные средства инвесторов, а еще 80% — заемные.

Планируется, что в год предприятие будет перерабатывать 250 тыс. т кукурузы, выпуская аминокислоты — 200 тыс. т треонина и 200 тыс. т лизина (используются как добавки в комбикорма для животных).

Для размещения предприятия потребуется земельный участок площадью не менее 100 га. На производстве предусмотрено 614 рабочих мест.

«Проект объединяет китайский опыт в производстве треонина и лизина, российские ресурсы и выгодное географическое положение. Реализация проекта позволит России стать самодостаточной на рынке треонина и лизина, а также создать существенные рыночные преимущества на зарубежных рынках по треонину, лизину и прочим аминокислотам»,— добавил собеседник «Ъ-Черноземье».

Ранее сообщалось, что к проекту может присоединиться одна из крупнейших в России компаний по добыче и переработке нефти — ПАО «Татнефть».

В компании на запрос «Ъ-Черноземье» ответили, что «прорабатывают различные варианты реализации проекта по глубокой переработке зерна, включая анализ технологических и партнерских моделей». «Решение будет принято после выполнения всех необходимых расчетов, комплексной оценки экономических параметров и определения оптимального и эффективного варианта для дальнейшей реализации»,— заявили в «Татнефти».

Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти добавил, что к проекту может подключиться «один из крупных финансовых институтов». Издание «Абирег» сообщало, что «Татнефть» якобы вышла из переговоров по поводу строительства завода аминокислот и что проект перехватила структура Сбера — «Сбербанк капитал». В самом Сбере «Ъ-Черноземье» опровергли свое участие в проекте.

В «Агритек Био» и Eppen Investments Group не ответили на вопросы «Ъ-Черноземье».

По собственным данным, ООО «Агритек Био» является крупным поставщиком аминокислот для российских компаний. Сотрудничает с ведущими производителями в кормовой индустрии Китая, Малайзии, Индонезии, Бразилии, Франции, Белоруссии и Южной Кореи. По данным Rusprofile, ООО зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2021 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных. Уставный капитал — 10 млн руб. Владеет компанией Ольга Татарская. В 2024 году выручка общества составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 44 млн руб. Гендиректор — Елена Трещева.

Ningxia Eppen Investments Group — китайская компания, специализирующаяся на производстве биологических препаратов, международной торговле кормовыми добавками, продуктами сельского хозяйства, масложировыми продуктами и продуктами заморозки. Занимает второе место в мире по объему производимых ферментных аминокислот (имеет четыре завода). Собственник — Янь Сяопин.

В Черноземье уже работает крупное предприятие по переработке зерновых и производству лизина — ЗАО «Завод премиксов №1» в Шебекинском районе Белгородской области. ЗАО входит в птицеводческую ГК «Приосколье» (с осени 2025 года является частью АО фирма «Агрокомплекс» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева). Телефоны завода, по которым «Ъ-Черноземье» пытался дозвониться, чтобы узнать, продолжает ли предприятие работу в условиях интенсивных обстрелов, не отвечали. В пресс-службе «Агрокомплекса» также не ответили на запрос «Ъ-Черноземье».

В июне 2023-го сообщалось, что Завод премиксов №1 пострадал от атак ВСУ и не сможет запуститься в «ближайшее время». При этом руководство завода не называло конкретных сроков возобновления работы.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов сомневается, что проект в ОЭЗ «Центр» может быть реализован: «Банковские ставки и стоимость заемных денег продолжают оставаться высокими. Потенциальные кредиторы и инвесторы могут с тревогой воспринять кейс похожего проекта компании "Донбиотех" в Ростовской области, на который потрачено большое количество денег и который до сих пор не запущен. При этом потребности российского рынка по лизину в значительной степени закрыты, по другим аминокислотам доля импорта остается высокой».

«В то же время регион выбран удачно, так как в Воронежской области производится много кукурузы и рядом есть крупные клиенты — животноводы и производители кормов»,— сказал господин Сизов.

Доцент Воронежского госуниверситета инженерных технологий, кандидат технических наук Андрей Рязанов скептически отозвался о перспективах столь масштабного проекта. «Попыток создать завод по глубокой переработке зерна предпринималось уже много, но лишь некоторые — например, использующее технологии и оборудование из Китая предприятие в Тюменской области (завод «Аминосиб» агрохолдинга «Юбилейный».— «Ъ-Черноземье») — можно считать успешными. Во-первых, это сложно технологически. Во-вторых, это очень большой логистический проект: перемещение десятков тысяч тонн грузов — на переработку и на продажу»,— рассказал эксперт.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова, напротив, не видит рисков с точки зрения организации производства. «С технологической стороны китайская Eppen предлагает решение под ключ. Собственные штаммы, ферментеры на 400–600 кубов, классическую цепочку "ионообмен — кристаллизация — сушка". Процесс обкатан в Китае»,— пояснила эксперт.

В то же время заявленные объемы производства эксперт оценивает как чересчур амбициозные. «Лизина в стране ежегодно потребляется около 270 тыс. т, треонина — 90 тыс. При этом предложение на 80–95% формируется за счет импорта. Даже если завод ограничится реалистичными 55 тыс. т лизина и 30 тыс. т треонина, он закроет четверть отечественного дефицита. Но для окупаемости комплекса стоимостью более миллиарда долларов нужно отправлять минимум половину продукции на экспорт, причем куда угодно, но не в Китай, где рынок перенасыщен предложением. А в условиях санкций значительная часть рынков недоступна»,— добавила госпожа Владимирова.

Директор института аграрных исследований НИУ ВШЭ Надежда Орлова отмечает, что инвесторам стоит провести тщательный анализ рынка с точки зрения потребительского спроса на каждый продукт проекта отдельно. «Исходя из заявленного портфеля, треонин обладает наибольшим потенциалом, так как Россия сохраняет зависимость от импорта по нему, а также по валину, триптофану, витаминам и ферментам, достигающую по отдельным позициям 100%»,— пояснила госпожа Орлова.

Егор Якимов, Юрий Голубь