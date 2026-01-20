Клинкер на паузе

Группа «Цемрос» (бывший «Евроцемент групп») продлила приостановку завода в Белгороде и перевела аналогичное предприятие в Липецке на «ограниченный режим». Производства, по данным «Ъ-Черноземье», могут остаться на паузе ближайшие пять-шесть месяцев — как минимум до начала лета. Приостановку объясняют снижением спроса на цемент и усилением конкуренции с импортом. В «Цемросе» подтвердили, что на черноземных предприятиях произойдут «высвобождения» сотрудников, но точные цифры не раскрывают. Эксперты отмечают, что себестоимость производства на заводах в Белгороде и Липецке на 30% выше, чем на более современных площадках.

На рынке цемента в Черноземье углубляется кризис в связи с сокращением потребления

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала 2026 года ГК «Цемрос» продлила консервацию АО «Белгородский цемент» (в простое с июня 2025-го), а также прекратила выпуск клинкера (промежуточный продукт, необходимый в производственной цепочке) на аналогичном предприятии в Липецкой области (филиал АО «Цемрос»), сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе ГК. Липецкий завод не остановлен полностью: там продолжится помол цемента, упаковка готовой продукции и работа лаборатории. В «Цемросе» сказали «Ъ-Черноземье», что горизонт планирования по возможному выводу заводов из кризиса оценивается сейчас в «пять–шесть месяцев», но «напрямую зависит от восстановления спроса и улучшения рыночной ситуации».

В ГК заверили, что «сохраняют готовность к возобновлению производства и рассматривают принятые меры как вынужденные, которые не окажут критического влияния ни на финансовые показатели группы, ни на обеспеченность внутреннего рынка цементом». В Черноземье также работают аналогичные предприятия в Старом Осколе и Подгоренском районе Воронежской области (филиалы АО «Цемрос» без статуса самостоятельных юрлиц). Они продолжают деятельность без изменений.

В ГК подтверждают, что приостановка одного завода и ограничение работы другого приведут к увольнениям, но их масштабы не раскрываются. «Совместно с региональной службой занятости прорабатываются варианты трудоустройства высвобождаемых работников, возможности их релокации, а также форматы удаленной работы для отдельных категорий специалистов»,— сказали «Ъ-Черноземье» в «Цемросе».

«Причиной приостановки работы заводов является отсутствие спроса на их продукцию в регионах при параллельном неконтролируемом росте импорта»,— прокомментировал директор департамента маркетинга и стратегического анализа «Цемроса» Денис Усольцев.

По его словам, принятое решение является вынужденной, но взвешенной мерой, направленной на сохранение устойчивости бизнеса в условиях рыночной нестабильности.

В условиях, когда в страну ежегодно завозится около 4 млн т импортного цемента (преимущественно из Беларуси и Ирана), экономическая целесообразность загрузки мощностей, а в ряде случаев и самой работы отдельных предприятий, отсутствует, заключил господин Усольцев. В «Цемросе» отмечают влияние и кризиса в строительной отрасли. По предварительным оценкам холдинга, по итогам 2025 года спрос на цемент в России снизился примерно на 9%.

«Цемрос» объединяет 18 цементных заводов в 13 регионах РФ, в том числе Белгородской, Воронежской и Липецкой областях. Совокупная мощность предприятий — более 30 млн т продукции в год. Также в ГК свыше 30 карьеров для добычи нерудных материалов. По собственным данным, доля «Цемроса» на цементном рынке РФ составляет порядка 33%. Акционеры АО «Цемрос», по данным Rusprofile, не раскрываются. Известно лишь, что в июне 2021 года Михайловский комбинат стройматериалов, входивший на тот момент в группу «Смиком», связанную, как считалось, с родственником Олега Дерипаски Павлом Езубовым, выкупил у Сбербанка активы холдинга (тогда еще носившего название «Евроцемент») за 161 млрд руб.

В отраслевом объединении «Союзцемент» отмечают, что для профильного рынка РФ сейчас «характерно охлаждение, в периоды которого консервация мощностей становится стандартной мерой». По прогнозу аналитической компании «СМ про», подготовленному для союза, потребление цемента в РФ в 2025 году составило 58–62 млн т, что означает снижение на 5,7–12,3% к 2024-му. В 2026 году потребление может колебаться в диапазоне 55–63 млн т (от –5,6 до +1,2% к уровню 2025-го), в 2027 году — в диапазоне 52–66 млн т (от –4,4 до +8,2% к уровню 2026 года).

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов поясняет, что каждые дополнительные 2–3% падения спроса приводят к остановке мощностей:

«В кризис 2014–2018 годов из хозяйственного оборота было выведено не менее шести заводов и около 30 млн т мощностей. Нынешняя ситуация во многом схожа».

По словам эксперта, производители идут на оптимизации, но при этом сохраняют готовность к быстрому восстановлению, что свидетельствует скорее о реструктуризации отрасли, чем о ее сворачивании.

Независимый эксперт Роман Куприн (в 2016–2022 годах курировал производство стройматериалов в Минпромторге) полагает, что причиной консервации может быть не только рыночная конъюнктура, но и различия себестоимости на заводах «Цемроса» в соседних регионах. По его словам, предприятия сухого способа производства цемента, потребляющие меньше энергоресурсов, имеют примерно на 30% более низкие издержки и, как правило, загружены полностью. А предприятия мокрого способа в этих условиях «оказываются неконкурентоспособными и чаще всего простаивают». В Черноземье на «Белгородском цементе» и в липецком филиале, а также на предприятии в Старом Осколе используют именно мокрый способ. Сухой — в воронежском филиале в Подгоренском.

Текущую долю «Цемроса» на рынке господин Куприн оценил в 16–25%.

Анна Швечикова