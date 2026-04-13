Сталь уходит в минус

Металлургическое производство в Черноземье по итогам двух первых месяцев 2026 года сократилось в среднем на 7,2%, следует из данных территориальных органов Росстата. Рост сохранился только в Липецкой области (+2,9%), где располагается основная производственная площадка одного из крупнейших производителей стали в стране ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Эксперты связывают падение с потерей европейских рынков сбыта, а также со стагнацией в строительной отрасли и автопроме и не исключают продолжения спада до конца года.

Эксперты отмечают влияние на металлургов сокращения экспорта и стагнации в строительстве и машиностроении

В январе–феврале 2026 года индекс производства металлургической продукции в шести регионах Черноземья в среднем сократился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Наиболее существенное падение зафиксировано в Воронежской (–20,6%) и Орловской (–19,1%) областях.

В Белгородской области снижение составило 3,6%, в Курской — 1,8%, в Тамбовской — 1,1%. Рост металлургического производства отмечен только в Липецкой области (+2,9%).

При этом некоторые металлургические компании макрорегиона, опубликовавшие финансовую отчетность за прошлый год, демонстрируют неоднозначную тенденцию — АО «Стойленский ГОК» (Старый Оскол), входящее в группу НЛМК, отчиталось о снижении выручки на 16% (с 165,5 млрд руб. до 140,5 млрд руб.) и чистой прибыли на 24% (с 86,2 млрд руб. до 65,7 млрд руб.). При этом головная структура холдинга — ПАО «НЛМК» — увеличила чистую прибыль на 65,5% (с 52 млрд до 86,7 млрд руб.) при снижении выручки на 17,7% (с 737,5 млрд до 606,5 млрд руб.).

Входящее в Объединенную металлургическую компанию АО «Оскольский завод металлургического машиностроения» также снизило выручку по итогам года почти в три раза (с 2,28 млрд до 814,7 млн руб.), а убыток компании вырос в 4,5 раза с 420,8 млн до 1,96 млрд руб. При этом ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», входящее в тот же холдинг, напротив, увеличило чистую прибыль на 49% (с 5,8 млрд до 8,7 млрд руб.), а выручку — на 17,8% с 31,05 млрд до 36,59 млрд руб. Другие крупные металлургические компании макрорегиона не публикуют финансовую отчетность последние годы.

Крупнейшие металлургические компании Черноземья:

белгородское ООО «Яковлевский ГОК» (добыча железной руды) и орловское ООО «Оспаз» (производство метизов), входящие в холдинг «Северсталь»;

липецкое ООО «ЛТК "Свободный Сокол"» (литье чугуна);

орловское ОАО «Мценский литейный завод» (литье чугуна);

белгородское АО «Комбинат Кмаруда» (добыча железной руды, входит в ПАО «Кокс»).

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова связала снижение производства в металлургическом секторе Черноземья с потерей традиционных внешних рынков сбыта и переориентацией на экспорт в менее маржинальные направления.

«Причины достаточно банальны. В Черноземье сосредоточены прежде всего сырьевые и полуфабрикатные производства. Им нужны рынки сбыта, и долгое время значительная часть продукции уходила в страны ЕС для последующей обработки. Но уже несколько лет европейский рынок для российских предприятий де-факто закрыт, США реализуют протекционистскую политику, вводя заградительные пошлины»,— пояснила госпожа Владимирова и отметила, что перенаправление экспорта в Турцию, Китай и на Ближний Восток сопряжено с более длинной логистикой и большими дисконтами.

Влияние снизившегося экспорта на отрасль подтвердил и промышленный эксперт Леонид Хазанов, объяснивший разнонаправленную динамику у металлургов Черноземья структурой производства и состоянием спроса со стороны ключевых потребителей.

«В Липецкой области рост мог сохраниться за счет производства плоского проката для машиностроения. А в случае Орловской области, где в основном выпускаются метизы, использующиеся в строительном секторе, наблюдается стагнация»,— пояснил эксперт, указав также на растущую конкуренцию с поставщиками из Азии. Среди общих факторов, влияющих на сегмент, господин Хазанов назвал падение производства в автопроме — планы АвтоВАЗа и других предприятий по выпуску машин в этом году снизились.

«В этом году падение в металлургическом производстве может продолжиться, подъем можно ожидать ближе к концу 2026-го — началу 2027 года. Пока не чувствуется эффект от снижения ключевой ставки и перезагрузки экономики»,— резюмировал эксперт.

Ульяна Ларионова