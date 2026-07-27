Времена настали трубные

Как выяснил «Ъ-Черноземье», Объединенная металлургическая компания (ОМК) Анатолия Седых отказалась от анонсированного два года назад тогдашним губернатором Вячеславом Гладковым строительства завода бесшовных нержавеющих труб в Старом Осколе Белгородской области. Запустить производство планировалось в 2027 году, заявлялось, что объем инвестиций может достигнуть 34,6 млрд руб., позже стоимость выросла до 42,2 млрд руб. В качестве причин отказа от одного из крупнейших для региона инвестпроектов в ОМК назвали «охлаждение экономики» РФ, экспортные ограничения и высокую ключевую ставку. Эксперты считают, что повлиять на планы также могла оперативная обстановка в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Охлаждение экономики» РФ называли в ОМК причиной отказа от одного из крупнейших инвестпроектов на Белгородчине

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ «Охлаждение экономики» РФ называли в ОМК причиной отказа от одного из крупнейших инвестпроектов на Белгородчине

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

О фактической остановке проекта «Ъ-Черноземье» сообщил генеральный директор входящего в холдинг АО «Оскольский завод металлургического машиностроения» (ОЗММ) Александр Петренко. Именно на базе этого предприятия компания планировала запустить производство. Пояснять причины решения господин Петренко не стал, сославшись на нехватку времени и предложив оформить официальный запрос.

В пресс-службе ОМК подтвердили информацию «Ъ-Черноземье» и охарактеризовали решение как приостановку проекта: «Российская металлургическая промышленность испытывает сложности как в силу экспортных ограничений, так и вследствие высокой ключевой ставки и связанного с ней охлаждения экономики. Мы приняли решение приостановить инвестиционные проекты на начальной стадии реализации до стабилизации ситуации в отрасли. Что касается оценки стоимости проекта в размере 34,6 млрд рублей, озвученной в 2024 году,— это была предварительная цифра. В ходе последующего этапа предварительного проектирования стоимость была уточнена».

В пресс-службе регионального АО «Корпорация "Развитие"», которое занимается привлечением инвестиций и работой с инвесторами в Белгородской области, не смогли оперативно прокомментировать статус проекта. На официальном сайте он по-прежнему значится как планируемый к реализации. Заявленная стоимость составляет 42,2 млрд руб.

О новом импортозамещающем проекте ОМК в регионе стало известно в конце 2024 года. Тогда сообщалось о планах запустить производство в 2027 году. Реализация проекта должна была сохранить рабочие места для 4 тыс. сотрудников убыточного ОЗММ, выкупленного ОМК в конце 2023 года у белгородского бизнесмена Олега Клюка, а также создать еще 200 рабочих мест.

Источник в региональной власти рассказал «Ъ-Черноземье», что формального решения ОМК об отказе от проекта в облправительство не поступало, однако в настоящее время работы не ведутся. «Если компания изъявит желание продолжить реализацию проекта, ей готовы помочь всеми компетенциями, которые предоставляют в рамках сопровождения инвесторов, включая содействие при одобрении проекта»,— подчеркнул собеседник «Ъ-Черноземье».

По данным Rusprofile, АО «ОЗММ» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 1994 году. Основным видом деятельности является механическая обработка металлических изделий. Уставный капитал составляет 276,5 млн руб. В апреле 2026 года генеральным директором был назначен 8554454 Александр Петренко. Выручка АО за 2025 год составила 814,7 млн руб. против 2,28 млрд руб. годом ранее, убыток — 1,96 млрд руб. против 427,3 млн руб. АО «ОМК» зарегистрировано в Москве в 1992 году. Основным видом деятельности является деятельность головных офисов. Уставный капитал составляет 1,94 млн руб. По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), единственным владельцем является АО «ВМЗ», конечные бенефициары не раскрываются. Генеральный директор — Марина Степанова. Выручка АО за 2021 год составила 188,2 млрд руб., чистая прибыль — 44 млрд руб. Более актуальные финансовые показатели не раскрываются. По собственным данным, ОМК производит более 20 видов продукции, в том числе трубную, машиностроительную и продукцию для топливно-энергетического комплекса. В группу входят шесть металлургических и машиностроительных предприятий, а также сервисная и торговая сети. В Черноземье находятся «Белэнергомаш-БЗЭМ» и ОЗММ.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов связал остановку проекта с финансовыми проблемами ОЗММ, переключением ресурсов на другой объект и оперативной обстановкой в Белгородской области. «Первое — сам завод в прошлом году получил 2 млрд рублей убытка. Вторая причина — у ОМК сейчас основной проект — строительство завода по выпуску железа прямого восстановления в Нижегородской области. Это более дорогостоящий и сложный проект, поэтому все деньги бросают на него, а создание производства труб могли отложить. Третий фактор — ситуация вокруг Белгородской области: могли не захотеть рисковать, пока все не утихнет»,— пояснил господин Хазанов.

Речь идет о проекте «Эколант». В 2020 году подконтрольная Анатолию Седых компания объявила о планах возвести в нижегородской Выксе электросталеплавильный комплекс полного цикла, который сможет выпускать 1,8 млн т жидкой стали в год с использованием окатышей. Тогда заявлялось, что суммарные инвестиции составят около 150 млрд руб.

Схожую оценку ситуации на металлургическом рынке дал управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский: «Главная причина — ухудшение внешней среды. Металлургический рынок находится под давлением: спрос слабее ожиданий, финансирование дорожает, инвестиционные решения все чаще замораживаются до стабилизации конъюнктуры».

«Кроме того, проект технологически сложен: производство бесшовных нержавеющих труб требует стабильных продаж и уверенности в загрузке. Из-за санкций ориентироваться приходится почти исключительно на внутренний рынок, предложение на котором превышает спрос»,— пояснил господин Жарский.

Он заключил, что рост стоимости проекта с первоначальных 34,6 млрд до 42,2 млрд руб. можно объяснить подорожанием оборудования, строительных работ и финансирования, а также повышением требований к безопасности и инфраструктуре.

Ульяна Ларионова