Кровяной интерес

Строительство предприятия по экологической обработке и утилизации отходов животноводства и птицеводства в Воронежской области запланировала китайская Shandong Wanshengyuan Biotechnology Group. Инвестиционный проект стоимостью около 1,4 млрд руб. намерены реализовать в Хохольском районе, его мощность может достигать до 100 т сырья в сутки. Местные власти рассчитывают на снижение экологической нагрузки и налоговые поступления не менее 600 млн руб. за пять лет. По оценке экспертов, продукция завода снизит зависимость российского АПК от импортных кормовых компонентов.

Китайских инвесторов привлек объем отходов животноводства, накопленный в Воронежской области

Как сообщил вчера в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, в регионе планируется построить предприятие, которое займется переработкой отходов скотоводства, птицеводства и свиноводства. Проектом занимается инвестор из Китая — Shandong Wanshengyuan Biotechnology Group. Из сырья в виде отходов собираются производить мясокостную, кровяную и перьевую муку, животный жир и другую продукцию. Правительство Воронежской области подобрало и на льготной основе предоставилоинвестору участок в Хохольском районе площадью 2 га с возможностью расширения до пяти. Планируемая мощность переработки — до 100 т отходов в сутки (около 40 тыс. т в год).

Объем инвестиций — 1,4 млрд руб. Планируется создать 50 рабочих мест. Налоговые поступления за пять лет должны составить 600 млн руб.

Предприятие, по мнению господина Гусева, «прекрасно вписывается в стратегию развития регионального АПК». Кроме того, он уверен, что «завод будет соответствовать всем экологическим нормам», так как китайская компания, которая займется реализацией, имеет большой опыт возведения таких предприятий и управления ими.

По данным «Ъ-Черноземье», реализацией проекта непосредственно в регионе может заняться ООО «Шаньдун Ваншэнюань Биотехнологии», однако пока, по информации «СПАРК-Интерфакс», такое юрлицо не зарегистрировано. Срок реализации проекта заявлен до 2030 года, но фактически запустить завод могут уже в 2026-м. Срок окупаемости инвестпроекта оценивают в семь лет.

На этапе реализации проект китайских инвесторов, по информации «Ъ-Черноземье», может быть признан «особо значимым» для Воронежской области. Этот статус позволяет рассчитывать дополнительные на меры господдержки, льготы по налогам и обязательным платежам.

Согласно данным с официального сайта, штаб-квартира Shandong Wanshengyuan Biotechnology Group расположена в китайском городе Вэйфан. Компания основана в 2004 году. Ее предприятия выпускают продукцию в сфере биотехнологий, новых материалов, строительных и сельскохозяйственных технологий, а также занимаются логистикой и международной торговлей. В группе работают около 3 тыс. человек, годовой объем производства — 6 млрд юаней.

О переговорах с китайской стороной накануне также сообщил вице-спикер Госдумы РФ, бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Он отметил, что строительство планируется «в рамках российско-китайского сотрудничества». Согласно представленным им данным, срок реализации оценивается в пять лет.

Господин Гордеев также рассказал, что, по сведениям регионального минсельхоза, ежедневно в Воронежской области образуется около 137 т отходов животноводства, при этом существующих мощностей для их переработки «недостаточно». Завод, по ожиданиям властей, должен стать решением этой проблемы

Аналогичные проекты уже реализованы в других регионах Черноземья. Так, в Липецкой области в 2022 году компания «АСК» завершила строительство предприятия по производству мясокостной муки стоимостью 1,2 млрд руб. В Белгородской области предприятие СК «Короча» агрохолдинга «Мираторг» производит из отходов мясокостную и кровяную муку, а также кормовой жир. В Курской области аналогичные мощности работают на свинокомплексе группы «Агропромкомплектация».

Партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Станислав Мудров считает, что конкуренция на рынке, на который нацелились инвесторы, достаточно высока: «В России действует более 20 заводов по производству мясной и мясокостной муки. Среди крупнейших — АО "Абиогрупп", а также вертикально интегрированные агрохолдинги, которые обеспечивают собственные нужды. Новому предприятию предстоит конкурировать как с независимыми производителями, так и с внутренними ресурсами крупных групп».

Господин Мудров добавил, что китайские инвесторы активно участвуют в агропромышленных проектах РФ, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке — в Амурской области, Приморье, Бурятии и Забайкалье. «Главный риск — обеспечение стабильных поставок сырья. Любые перебои в работе крупных животноводческих комплексов, случаи АЧС или банкротства могут снизить загрузку мощностей»,— заключает эксперт.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов соглашается, что новому предприятию предстоит поискать «собственную нишу на рынке», где уже работают крупные игроки, включая «Черкизово» и «Мираторг». «Возможен ряд рисков — например, опасения местного населения по поводу экологической безопасности завода. Но с учетом жестких требований российского законодательства и возможностей современных технологий его производство должно быть полностью безотходным».

Анна Швечикова