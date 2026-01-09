Вложения на паузе

Ряд инвесторов в 2025 году приняли решение отказаться от реализации нескольких громких проектов в Черноземье. Приостановка планов в макрорегионе в этом году была связана не только с дорогими кредитами, которые еще в конце 2024-го вызывали опасения экспертов. Иногда причинами становились личные обстоятельства основателей или специфические региональные риски. Так, подорожание заемных средств остановило модернизацию «Бормаша» и строительство завода пропиленовых труб под Воронежем, протесты жителей и приграничные риски — строительство завода «Куйбышевазота» в Курске, а личная трагедия — проект горнолыжного курорта в Тамбовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале года машиностроительная группа «Бормаш» заморозила инвестиционную программу по модернизации двух своих заводов в Воронежской области — Грибановского машиностроительного завода и предприятия в селе Пески Поворинского района. Ранее компания намеревалась вложить в их перевооружение 1,3 млрд руб., а завершить программу к 2027 году. В итоге компания была вынуждена отложить эти планы из-за резкого удорожания кредитов на фоне высокой ключевой ставки ЦБ.

В компании отмечали, что при таких процентах развитие «просто нереально», а эксперты ожидали, что если даже компании, работающие с госсектором, оказались в тупике, то тенденция к заморозке проектов может стать массовой.

Не только планы «Бормаша» оказались под угрозой из-за дорогих кредитов: «В-пласт», связанный с сыном экс-спикера воронежской гордумы, столкнулся с трудностями при реализации проекта завода полиэтиленовых труб в особой экономической зоне «Центр» под Воронежем. Проект стоимостью 2,6 млрд рублей и планируемой мощностью 20,4 тыс. тонн труб в год, анонсированный в 2024 году, не успевает в намеченные сроки. К строительству так и не приступили, и теперь инвестор рассматривает перенос сроков из-за «изменения рыночных условий» — высокой ключевой ставки, сделавшей финансирование недоступным, и общего спада на рынке полимерных труб в стране. В компании пока не говорят об отказе, надеясь вернуться к проекту после стабилизации ситуации, но новые сроки не называются.

Причиной для отказов от планов становилась не только высокая ставка, но и «особые риски» для проектов в приграничных регионах. Именно это стало одной из причин для холдинга «Куйбышевазот», который отказался от строительства в Курске завода минеральных удобрений. Впрочем, на решение повлияли и многолетние протесты местных жителей против этого строительства вблизи жилья. Проект, представленный еще в 2019 году с инвестициями до 100 млрд руб., был окончательно свернут — вместо завода на подготовленной площадке теперь планируют лишь логистический центр.

В результате Курская область теряет не только колоссальные вложения, но и сотни рабочих мест, которые могли бы помочь в восстановлении после боевых действий.

В апреле стало известно, что «Синоквант» (входит в ГК «Квант») окончательно отказался от проекта строительства завода по производству ЖК-телевизоров в особой экономической зоне «Центр» под Воронежем. Объем инвестиций за время планирования вырос с 600 млн до 1,8 млрд руб., однако проект так и не был реализован. В тот же период действующие производства ГК «Квант» в Воронеже и Зеленограде прекратили выпуск телевизоров бренда Irbis. По мнению экспертов, компания, бывшая единственным отечественным производителем телевизоров в реестре Минпромторга, столкнулась с коллапсом: уход ключевых партнеров лишил ее и заказов, и доступа к комплектующим, оставив в зависимости от госзакупок. Позже на компанию посыпались иски от контрагентов, к концу года арбитражный суд Москвы встал на сторону столичного ООО «Треолан» (продавец программного обеспечения) и солидарно взыскал с ООО «Квант» и ООО «Квант-сервис» $870 тыс. долга, неустоек и пени (почти 67 млн руб. по курсу ЦБ на момент публикации). С июня в том же суде рассматривается банкротный иск от ООО «ДНС ритейл» к ООО «Квант».

Пока в Тамбовской области «Трансутилизация» планирует построить за 1 млрд руб. биогазовую электростанцию мощностью 3 МВт для переработки органических отходов в электроэнергию, в Белгородской «Альтэнерго» (входит в холдинг «Агро-Белогорье» группы «Русагро») отказалось от грандиозного плана по строительству 154 таких станций. Реализовать проект, чья стоимость сегодня оценивается в 250 млрд руб. (ранее 64,8 млрд руб.), оказалось невозможно: после введения санкций оборудование подорожало в разы, а высокие ставки по кредитам и отсутствие господдержки для ВИЭ окончательно похоронили идею. В итоге была построена лишь одна пилотная станция, которая, впрочем, стала крупнейшей в России. Параллельно компания сворачивает и другие «зеленые» проекты — солнечный парк и ветрогенерацию, которые стали убыточными.

Эксперты констатируют, что богатый сырьевой потенциал региона в сфере биоэнергетики не реализован из-за законодательных барьеров, отсутствия субсидий и сложностей со сбытом альтернативной энергии в сеть.

Заморозка биогазовых станций оказалась не единственным «зеленым» проектом, который так и не состоялся в Черноземье. «Росатом» окончательно свернул амбициозный план по строительству крупной ветроэлектростанции в Воронежской области, которую он планировал реализовать через свою структуру «Росатом возобновляемая энергия». Проект мощностью 220 МВт и стоимостью 26,5 млрд руб. был анонсирован еще в 2020 году, но так и не продвинулся дальше подготовительных работ. Официальная причина отказа — «избыток энергии в регионе», где уже работает Нововоронежская АЭС. Эксперты добавляют, что для Воронежской области с ее низкой среднегодовой скоростью ветра и сложной логистикой для гигантских лопастей ветрогенерация изначально была сомнительна в плане рентабельности. В планах «Росатома» до 2030 года остаются проекты в других регионах, а Черноземье, по всей видимости, останется зоной атомной, а не ветряной энергии.

В Черноземье заморозке подверглась и сугубо личная инициатива. Агропромышленная группа АСБ окончательно отказалась от строительства горнолыжного комплекса «Город солнца» в деревне Вячка Тамбовской области. Проект, заявленный еще в 2017 году, а в 2021-м оцененный уже в 5 млрд руб., был личной мечтой и страстью владельца ГК Юрия Хохлова — заядлого горнолыжника. После его убийства в 2022 году наследники, сконцентрировавшись на основном агробизнесе, проект свернули, хотя земляные работы уже начались, и планируют продать участок. Впрочем, сомнительно, что для этого объекта найдется новый инвестор: удаленность от крупных городов, короткий сезон, дорогое оборудование и высокая стоимость искусственного снега делают такие проекты в регионе крайне сложными для окупаемости без серьезной государственной поддержки.

Ульяна Ларионова