Гибридная война

Как стало известно «Ъ-Черноземье», завод электромобилей и гибридов российско-китайских марок Evolute и Voyah в Липецкой области АО «Эвиа» выиграл суд с таможней, грозивший удвоением пошлин за машинокомплекты из Китая, из которых делают авто российской сборки. Арбитраж признал незаконной попытку ведомства на бумаге «разобрать» сборочные узлы для гибридных электромобилей ради для повышения пошлин. Фискальную службу смущало, что в один комплект входит сразу и электромотор, и ДВС — но именно так устроен гибрид. Позиция таможни грозила «Эвиа» увеличением пошлин с 5 до 11% от цены товара, но суды поддержали протест завода. Эксперты считают, что у ведомства остаются небольшие шансы на пересмотр.

Суды не убедили доводы таможни против липецкого завода электромобилей (на фото — сборочная линия предприятия, декабрь 2025 года)

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Коллегия Девятого апелляционного суда (9 ААС) в Москве под председательством судьи Татьяны Марковой 22 июня вынесла решение по занявшему почти год спору между основным производственным юрлицом завода электромобилей и гибридов российско-китайских марок Evolute и Voyah в Липецкой области АО «Эвиа» (работает в связке с дистрибьютором брендов ООО «Моторинвест») и Центральной электронной таможней (ЦЭТ). 9 ААС встал на сторону компании в разбирательстве (дело А40-217811/2025) о правилах растаможивания произведенных в Китае крупных узлов, из которых потом в РФ собирают автомобили.

9 ААС засилил решение Арбитражного суда (АС) Москвы от 18 марта. Тогда первая инстанция полностью удовлетворила иск против таможни от «Эвиа», в рамках которого компания требовала признать незаконными девять решений таможенного органа о переклассификации ввозимых деталей: «сборочных узлов переднего и заднего мостов» для автомобилей.

По материалам дела, таможня в июне–июле 2025 года решила на бумаге «разделить» узлы на отдельные компоненты (ДВС, генераторы, электромоторы различной мощности), чтобы взимать более высокие пошлины с каждого вида запчастей по отдельности. К примеру, ставка на целые сборочные узлы составляет 5%, но на «универсальный электродвигатель» — 11%, на двигатель внутреннего сгорания (ДВС) — 10%, генератор — 7,5%. При этом пошлина на многофазный электродвигатель мощностью более 37 кВт, но не более 75 кВт и такой же, но мощнее 75 кВт,— 0%, то есть декларировать их по отдельности даже выгоднее. Но оспаривались все решения таможни в совокупности в рамках одной декларации.

Позиция таможни, по материалам, строилась на том, что каждый компонент внутри узла должен «классифицироваться самостоятельно, согласно своим техническим характеристикам и функциям». По мнению таможенного ведомства, наличие в одном узле одновременно ДВС, электромотора и генератора не позволяет рассматривать его как «единую часть одного транспортного средства».

Но суды первой, а затем и апелляционной инстанций признали подход таможни неверным, а ее решения — незаконными, независимо от того, повысили они пошлину или понизили.

Суды согласились с позицией «Эвиа», что китайский заводской комплект представляет собой не разрозненные детали, а полностью собранные, герметичные и не подлежащие разборке машинокомплекты, предназначенные для финальной сборки в РФ. В сборе единым узлом на завод под Липецком приходят сразу: стабилизаторы, стойки, подрамник, электромотор и генератор переменного тока, электронный блок управления, ДВС, жгуты проводов, кронштейны, трубки и шланги (узел переднего моста); балка, рычаги подвески, стабилизаторы, стойки, подрамник, электродвигатель, жгуты, кронштейны, трубки и шланги (узел заднего моста).

Комплекты, считают в «Эвиа», являются «единым неразборным элементом», их разбор на компоненты «противоречит конструктивной реальности» и связан с рисками нарушения герметичности систем, тепловых контуров, электрических цепей, заводских параметров безопасности. А наличие в сборочных узлах для электромобилей еще и ДВС не является основанием для переклассификации.

Конкретные суммы пошлин, потенциальных издержек и возможной экономии компании, недополученных платежей в бюджет в рамках дела не озвучивались. АС Москвы лишь обязал таможню устранить нарушения и взыскал с нее в пользу «Эвиа» 450 тыс. руб. судебных расходов. Данных о подаче кассационной жалобы в картотеке арбитража пока нет.

В ООО «Моторинвест» от лица АО «Эвиа» заявили «Ъ-Черноземье»: «В настоящий момент данный спор еще не завершен, предоставление комментариев преждевременно». В ЦЭТ планируют прокомментировать ситуацию позднее.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Эвиа» зарегистрировано в 2023 году в Краснинском районе Липецкой области, в деревне Гребенкино, где расположен сборочный завод Evolute и Voyah. Основной вид деятельности — производство автотранспортных средств. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Акционеры не раскрываются. Гендиректор — Александр Варнин. Выручка компании в 2025 году составила 34,98 млрд руб. (24,4 млн годом ранее), чистая прибыль — 1,25 млрд (793 тыс. годом ранее).

В материалах не сказано, для каких именно моделей были предназначены узлы. Речь шла о агрегатах для «электромобилей», но как часть «сборочного узла переднего моста» упоминался и ДВС и электродвигатель. Это значит, что автомобиль гибридный.

Среди таких моделей, которые собирают в Липецке: кроссоверы Evolute i-SPACE, Voyah Free EVR, минивэн Voyah Dream EVR, седан Voyah Passion EVR. EVR в названиях комплектаций означает Electric Vehicle Range (электромобиль с увеличенным запасом хода), это маркетинговое обозначение последовательного гибрида, где ДВС используется только как генератор, который заряжает тяговую батарею во время движения, а колеса вращаются только от электромоторов.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», 19 февраля на заводе электромобилей обрушилась кровля цеха сварки на площади 5 тыс. кв. м. Восемь рабочих были госпитализированы, из них четверо — в тяжелом состоянии. Производство после инцидента было остановлено. В правительстве Липецкой области не уточнили «Ъ-Черноземье», восстановил ли к июню завод полностью деятельность после зимнего инцидента. В «Эвиа» на этот же вопрос тоже не ответили.

Эксперты считают, что в деле остаются шансы на пересмотр в кассации, но они невелики. Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев отмечает, что таможня «попыталась "разобрать" узел на составляющие, чтобы применить более высокие пошлины,— и в этом можно усмотреть злоупотребление, но одновременно и «импортер, укрупняя узлы, решает свою задачу: снижение себестоимости».

«Обе стороны действуют в рамках своих интересов, и сказать, кто именно злоупотребляет правом, однозначно нельзя. Главный вопрос, который может быть задан в кассации, конечно, если таможня в нее пойдет,— могут ли компоненты, объединенные в один узел, использоваться по отдельности. Если могут (как двигатель и шасси), ведомство вправе их разделять. Но ответ на этот вопрос требует сложной технической экспертизы, которую на этапе оформления провести невозможно. Поэтому суды в таких спорах чаще становятся на сторону импортеров — просто потому, что у них больше информации о товаре, и их аргументы звучат убедительнее. Это не отменяет проблему злоупотреблений, но в данном случае суд подтвердил сложившийся вектор практики»,— сказал господин Тедеев.

Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш резюмировала, что «шансы таможни оспорить решение гипотетически есть, но с учетом обширной судебной практики по таким делам — они невысоки».

«Обоснованность позиции ведомства вызывает вопросы. Если узел задекларирован как единый и конструктивно является таковым, у таможни нет полномочий по своему усмотрению разделять его на отдельные компоненты. То, что узел можно разобрать на производстве или при техобслуживании, не влияет на порядок оформления. Автомобиль тоже состоит из множества деталей, но импортируется как автомобиль, а не как набор запчастей, — сказала госпожа Барабаш.— Подобные разбирательства не новы. Просто сейчас, по понятным причинам, объемы импорта таких узлов снизились, поэтому история выглядит неординарно».

Сергей Калашников