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Главные анонсы 25 июня
24/06
Губернатор выступил против высоток на набережной в центре Воронежа
24/06
Комитет по управлению муниципальным имуществом Курска возглавил Михаил Глазунов
24/06
Похитители орловского бизнесмена Сергея Будагова получили от 10 до 12 лет колонии
24/06
«Выбор» не смог вернуть изъятые воронежские яблоневые сады в Верховном суде
24/06
Активы обанкротившегося строителя макаронной фабрики в Воронежской области будут продавать публичным предложением
24/06
12 домов воронежских застройщиков ждут одобрения от банков за неделю до перехода на эскроу-счета
24/06
Замглавы воронежского УЭБиПК вменяют взятки на 9 млн рублей
24/06
Левобережные очистные сооружения Воронежа сменили реагенты после критики губернатора
24/06
В двух районных больницах Воронежской области построят вертолетные площадки
24/06
Арестована бывшая депутат городского собрания Курска
24/06
Продажи смартфонов в Воронеже за весну выросли на 9%
24/06
Воронежский ветеринар получил семь лет колонии строгого режима за коррупцию
24/06
Прокуратура выявила порчу земель в воронежском заказнике «Каменная степь»
24/06
Липецкое ООО «Введено» может модернизировать животноводческий комплекс за 215 млн рублей
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(обновлено: 06.05.2019)
Культурная жизнь Черноземья
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«Маршак» заинтересовался театрами Воронежа
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Open-air этнических исполнителей посетили более 5 тыс. человек
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стартовал в Воронеже
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Прошел фестиваль современной пьесы «Наш кислород»
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33 тыс. воронежцев поучаствовали в шествии на Первомай
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Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия