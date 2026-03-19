Фестиваль Дениса Мацуева, гастроли Рязанского театра кукол и кантата «Иоанн Дамаскин»
Куда сходить, что послушать и посмотреть в Воронеже с 20 по 22 марта
Классическая музыка и джаз, мистические кукольные постановки и хулиганская трагикомедия, философское кино и лекции о поп-арте, мастер-классы по созданию 3D-игр и эксперименты с тушью — в столице Черноземья намечается интересная и разнообразная программа на предстоящий весенний уикенд. О том, как в Воронеже провести предпоследние выходные марта, — в традиционной афише «Ъ-Черноземье».
Концерты
В Воронежской филармонии 20 и 21 марта прозвучит кантата «Иоанн Дамаскин» Сергея Танеева для хора и оркестра. Композитор посвятил кантату памяти Николая Рубинштейна. В качестве текста он избрал отрывок из поэмы Алексея Толстого «Иоанн Дамаскин», которая рассказывает об одном из отцов восточной православной церкви, знаменитом богослове.
Произведение исполнят Воронежский академический симфонический оркестр, хор Воронежского театра оперы и балета, мужской хор ART’o’dox и хор кафедры хорового дирижирования ВГИИ. Во втором отделении прозвучат Симфонические танцы для оркестра Сергея Рахманинова. За дирижерским пультом — народный артист РФ Владимир Вербицкий.
В Воронежском концертном зале 20 марта состоится гала-концерт фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений. Новое поколение российской исполнительской школы». Воронежская сцена объединит разные поколения российской исполнительской школы. Перед публикой выступят: художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев, виолончелист Борислав Струлев, солистка оперы Михайловского театра Валентина Феденева, скрипачка Елена Таросян и пианист Эмир Закариа, покоривший сцену «Синей птицы».
В программе произведения Дворжака, Чайковского, Шумана, Рахманинова, Мендельсона, которые прозвучат в исполнении симфонического оркестра Воронежского концертного зала. Дирижер — Юрий Ткаченко. Перед началом концерта в фойе пройдет лекция «Чайковские +». О программе гала-концерта расскажет музыкальный критик, ведущий научный сотрудник Российского национального музея музыки Михаил Сегельман.
21 марта на сцене ВКЗ Денис Мацуев представит джазовую программу вместе с музыкантами разных поколений и симфоническим оркестром Воронежского концертного зала. Дирижер — Юрий Ткаченко.
На филармонической сцене 22 марта состоится концерт лауреатов музыкального фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». В программе концерт для фортепиано с оркестром № 2 Шопена, концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сен-Санса и увертюра «Манфред» Шумана. Солисты — Иван Чепкин и Эмир Закариа. Дирижер — Игорь Вербицкий.
На малой сцене Воронежского театра оперы и балета 22 марта состоится камерный концерт с участием скрипачки Яны Мирошниковой и пианистки Екатерины Задонской. Они будут исследовать XX век в музыке. В программе прозвучат произведения Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, Пуленка, Шнитке и других значимых для этого периода композиторов.
Выставки
В галерее «Х.Л.А.М» с 18 марта можно будет увидеть персональную выставку Сергея Горшкова «Мама мыла раму». Экспозиция является примером того, как выгодно показать графику, в какие рамы следует вставлять произведения, как их лучше развесить на стенах.
В Доме архитектора 20 и 21 марта состоится презентация картины «Вид с пожарной каланчи. Воронеж» художника Романа Жиляева. На примере своего полотна автор расскажет о том, как видоизменялся Воронеж на протяжении 17-го, 18-го и 19-го веков.
В центре креативных индустрий «Матрешка» до 29 марта можно посетить выставку «Искусство ориентирования в неизвестности». Основная цель экспозиции — изучить региональную идентичность через современное искусство и этнокультуру.
Спектакли
Гастроли Рязанского областного театра кукол пройдут в Воронеже с 20 по 22 марта. 20 марта зрителям представят спектакль «Лафертовская маковница» по мотивам повести Антония Погорельского. Постановка соединяет в себе традиции русского романтизма, мистической прозы и современной фантастической драмы. 21 марта воронежцы увидят «ТриО поросят» — современную версию сказки «Три поросенка», в которой действие спектакля разворачивается в музыкальной школе. А 22 марта артисты покажут постановку по одноименной повести Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря».
В «Прогрессе», недавно объединившемся с Никитинским театром, 21 марта покажут хулиганскую трагикомедию абсурда «Миленькие мои, или Кто писает в лифте?». Это эскиз спектакля в постановке Михаила Бычкова по пьесе Раисы Ждан.
В Театре юного зрителя 20 марта покажут спектакль-сторителлинг «Выстрел». Это современная форма коммуникации со зрителем, позволяющая артистам в процессе повествования вольно менять игровую позицию: от рассказчика, персонажа и героя до комментатора. В постановке поучаствует музыкальный коллектив Frenni Music.
Никольский народный театр 21 марта сыграет «Женитьбу» Николая Гоголя в уникальных интерьерах выставки «Старший брат МХАТа» в Воронежском краеведческом музее. Сама экспозиция посвящена истории Никольского театра и его основательнице — Зинаиде Соколовой, родной сестре Константина Станиславского.
В креативный кластер «Станция» 22 марта зовут на читку пьесы «Восемь прекрасных женщин», написанную в 1958 году Робером Тома.
Кинопоказы и лекции
В студии на Пятницкого, 52, художник, куратор, преподаватель и художественный руководитель Null Gallery Николай Алексеев прочитает 20 марта лекцию «Ева Гессе: подвешенная конструкция» об одной из ключевых фигур американской арт-сцены 1960-х годов.
В день проведения международного фестиваля анимационного кино «Суздальфест», 21 марта, в рамках акции «Открытая премьера» в киноклубе на Пятницкого, 52, представят программы новейших российских короткометражек.
В киноклубе на Пятницкого, 52, все желающие смогут увидеть 22 марта свежий документальный фильм «Пол Маккартни: человек в бегах» (Paul McCartney: Man on the Run), который вышел в конце февраля этого года. В этот же день в киноклубе состоится «медленное чтение» современной киноинтерпретации античной трагедии в изложении Йоргоса Лантимоса — «Убийство священного оленя». Фильм поднимает философские вопросы о грехе и искуплении, о вине и справедливости.
В музее имени Крамского 21 марта состоится лекция «Неофициальное искусство: слово и изображение на равных». Доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры издательского дела филологического факультета ВГУ Александр Житенев расскажет об опытах ввода слова или текста в изображение в работах Аксинина, Шварцмана и Плавинского.
В креативном кластере «Станция» 22 марта состоится выступление мастерской танца FIRST LINE, а затем спецпоказ фильма «Баттл. Поединок Сергея Чернышева». Он расскажет о пути первого в истории чемпиона Олимпийских игр по брейк-дансу Сергея Чернышева из Воронежа.
Мастер-классы и другие события
В «Матрешке» 21 марта проведут цифровой мастер-класс по созданию собственной 3D игры. Участники разберут устройство игровой логики, освоят работу с реальными 3D моделями из профессиональной онлайн библиотеки Sketchfab и создадут собственную игру с нуля.
22 марта здесь состоится мастер класс по рисованию тушью «Черное и белое». Участники познакомятся с разными видами туши, создадут абстрактные наброски, поработают с разными кистями и инструментами и раскроют разнообразные возможности туши как художественного материала.
В Доме архитектора 22 марта пройдет мастер-класс по росписи гипсовой шкатулки-неваляшки в «славянском стиле».
В художественном музее имени Крамского 22 марта можно будет познакомиться с одним из направлений в искусстве 50-х годов — поп-артом. Вдохновившись «Воронежской Джокондой», гости создадут с помощью клея, старых журналов и ножниц яркий коллаж. Также 22 марта состоится мастер-класс «Композиция с петухами». Участники создадут декоративное изображение, наполненное графическими орнаментами.
В литературный музей Бунина 21 марта приглашают на квартирник «Возвращение Вертинского». Гости узнают любопытные факты о судьбе певца, о восприятии его творчества современниками и потомками. Прозвучат аудиозаписи певца и его композиции в живом исполнении вокалистки Елены Кисловой.
В пространстве «Сфера» 21 марта проведут фестиваль экспериментального искусства «из НИЧЕГО». В программе нойз, эмбиент, экспериментальный нет-фолк, танец, перформанс, арт и живые инструменты.