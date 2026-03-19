Фестиваль Дениса Мацуева, гастроли Рязанского театра кукол и кантата «Иоанн Дамаскин»

Куда сходить, что послушать и посмотреть в Воронеже с 20 по 22 марта

Классическая музыка и джаз, мистические кукольные постановки и хулиганская трагикомедия, философское кино и лекции о поп-арте, мастер-классы по созданию 3D-игр и эксперименты с тушью — в столице Черноземья намечается интересная и разнообразная программа на предстоящий весенний уикенд. О том, как в Воронеже провести предпоследние выходные марта, — в традиционной афише «Ъ-Черноземье».

Концерты

В Воронежской филармонии 20 и 21 марта прозвучит кантата «Иоанн Дамаскин» Сергея Танеева для хора и оркестра. Композитор посвятил кантату памяти Николая Рубинштейна. В качестве текста он избрал отрывок из поэмы Алексея Толстого «Иоанн Дамаскин», которая рассказывает об одном из отцов восточной православной церкви, знаменитом богослове.

Воронежская филармония

Фото: Воронежская государственная филармония

Произведение исполнят Воронежский академический симфонический оркестр, хор Воронежского театра оперы и балета, мужской хор ART’o’dox и хор кафедры хорового дирижирования ВГИИ. Во втором отделении прозвучат Симфонические танцы для оркестра Сергея Рахманинова. За дирижерским пультом — народный артист РФ Владимир Вербицкий.

В Воронежском концертном зале 20 марта состоится гала-концерт фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений. Новое поколение российской исполнительской школы». Воронежская сцена объединит разные поколения российской исполнительской школы. Перед публикой выступят: художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев, виолончелист Борислав Струлев, солистка оперы Михайловского театра Валентина Феденева, скрипачка Елена Таросян и пианист Эмир Закариа, покоривший сцену «Синей птицы».

Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений. Новое поколение российской исполнительской школы»

Фото: фондкультурныхинициатив.рф

В программе произведения Дворжака, Чайковского, Шумана, Рахманинова, Мендельсона, которые прозвучат в исполнении симфонического оркестра Воронежского концертного зала. Дирижер — Юрий Ткаченко. Перед началом концерта в фойе пройдет лекция «Чайковские +». О программе гала-концерта расскажет музыкальный критик, ведущий научный сотрудник Российского национального музея музыки Михаил Сегельман.

21 марта на сцене ВКЗ Денис Мацуев представит джазовую программу вместе с музыкантами разных поколений и симфоническим оркестром Воронежского концертного зала. Дирижер — Юрий Ткаченко.

На филармонической сцене 22 марта состоится концерт лауреатов музыкального фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». В программе концерт для фортепиано с оркестром № 2 Шопена, концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сен-Санса и увертюра «Манфред» Шумана. Солисты — Иван Чепкин и Эмир Закариа. Дирижер — Игорь Вербицкий.

Воронежский государственный театр оперы и балета

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На малой сцене Воронежского театра оперы и балета 22 марта состоится камерный концерт с участием скрипачки Яны Мирошниковой и пианистки Екатерины Задонской. Они будут исследовать XX век в музыке. В программе прозвучат произведения Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, Пуленка, Шнитке и других значимых для этого периода композиторов.

Выставки

В галерее «Х.Л.А.М» с 18 марта можно будет увидеть персональную выставку Сергея Горшкова «Мама мыла раму». Экспозиция является примером того, как выгодно показать графику, в какие рамы следует вставлять произведения, как их лучше развесить на стенах.

Афиша презентации картины художника Жиляева Романа «Вид с пожарной каланчи. Воронеж»

Фото: vk.com/da_vrn, https: / vk.com / da_vrn

В Доме архитектора 20 и 21 марта состоится презентация картины «Вид с пожарной каланчи. Воронеж» художника Романа Жиляева. На примере своего полотна автор расскажет о том, как видоизменялся Воронеж на протяжении 17-го, 18-го и 19-го веков.

В центре креативных индустрий «Матрешка» до 29 марта можно посетить выставку «Искусство ориентирования в неизвестности». Основная цель экспозиции — изучить региональную идентичность через современное искусство и этнокультуру.

Спектакли

Гастроли Рязанского областного театра кукол пройдут в Воронеже с 20 по 22 марта. 20 марта зрителям представят спектакль «Лафертовская маковница» по мотивам повести Антония Погорельского. Постановка соединяет в себе традиции русского романтизма, мистической прозы и современной фантастической драмы. 21 марта воронежцы увидят «ТриО поросят» — современную версию сказки «Три поросенка», в которой действие спектакля разворачивается в музыкальной школе. А 22 марта артисты покажут постановку по одноименной повести Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря».

Трагикомедия абсурда «Миленькие мои, или Кто писает в лифте?» в Никитинском театре

Фото: Андрей Парфенов / artprogressvrn.ru, artprogressvrn.ru

В «Прогрессе», недавно объединившемся с Никитинским театром, 21 марта покажут хулиганскую трагикомедию абсурда «Миленькие мои, или Кто писает в лифте?». Это эскиз спектакля в постановке Михаила Бычкова по пьесе Раисы Ждан.

В Театре юного зрителя 20 марта покажут спектакль-сторителлинг «Выстрел». Это современная форма коммуникации со зрителем, позволяющая артистам в процессе повествования вольно менять игровую позицию: от рассказчика, персонажа и героя до комментатора. В постановке поучаствует музыкальный коллектив Frenni Music.

Афиша выставки «Старший брат МХАТа» в Воронежском краеведческом музее

Фото: museum-vrn.ru

Никольский народный театр 21 марта сыграет «Женитьбу» Николая Гоголя в уникальных интерьерах выставки «Старший брат МХАТа» в Воронежском краеведческом музее. Сама экспозиция посвящена истории Никольского театра и его основательнице — Зинаиде Соколовой, родной сестре Константина Станиславского.

В креативный кластер «Станция» 22 марта зовут на читку пьесы «Восемь прекрасных женщин», написанную в 1958 году Робером Тома.

Кинопоказы и лекции

В студии на Пятницкого, 52, художник, куратор, преподаватель и художественный руководитель Null Gallery Николай Алексеев прочитает 20 марта лекцию «Ева Гессе: подвешенная конструкция» об одной из ключевых фигур американской арт-сцены 1960-х годов.

В день проведения международного фестиваля анимационного кино «Суздальфест», 21 марта, в рамках акции «Открытая премьера» в киноклубе на Пятницкого, 52, представят программы новейших российских короткометражек.

Афиша фильма «Пол Маккартни: человек в бегах»

В киноклубе на Пятницкого, 52, все желающие смогут увидеть 22 марта свежий документальный фильм «Пол Маккартни: человек в бегах» (Paul McCartney: Man on the Run), который вышел в конце февраля этого года. В этот же день в киноклубе состоится «медленное чтение» современной киноинтерпретации античной трагедии в изложении Йоргоса Лантимоса — «Убийство священного оленя». Фильм поднимает философские вопросы о грехе и искуплении, о вине и справедливости.

В музее имени Крамского 21 марта состоится лекция «Неофициальное искусство: слово и изображение на равных». Доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры издательского дела филологического факультета ВГУ Александр Житенев расскажет об опытах ввода слова или текста в изображение в работах Аксинина, Шварцмана и Плавинского.

Креативный кластер «Станция»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В креативном кластере «Станция» 22 марта состоится выступление мастерской танца FIRST LINE, а затем спецпоказ фильма «Баттл. Поединок Сергея Чернышева». Он расскажет о пути первого в истории чемпиона Олимпийских игр по брейк-дансу Сергея Чернышева из Воронежа.

Мастер-классы и другие события

В «Матрешке» 21 марта проведут цифровой мастер-класс по созданию собственной 3D игры. Участники разберут устройство игровой логики, освоят работу с реальными 3D моделями из профессиональной онлайн библиотеки Sketchfab и создадут собственную игру с нуля.

Афиша мастер-класса по рисованию тушью в «Матрешке»

Фото: matreshkavrn.ru

22 марта здесь состоится мастер класс по рисованию тушью «Черное и белое». Участники познакомятся с разными видами туши, создадут абстрактные наброски, поработают с разными кистями и инструментами и раскроют разнообразные возможности туши как художественного материала.

В Доме архитектора 22 марта пройдет мастер-класс по росписи гипсовой шкатулки-неваляшки в «славянском стиле».

В художественном музее имени Крамского 22 марта можно будет познакомиться с одним из направлений в искусстве 50-х годов — поп-артом. Вдохновившись «Воронежской Джокондой», гости создадут с помощью клея, старых журналов и ножниц яркий коллаж. Также 22 марта состоится мастер-класс «Композиция с петухами». Участники создадут декоративное изображение, наполненное графическими орнаментами.

Квартирник «Возвращение Вертинского»

Фото: voronezhliter.ru

В литературный музей Бунина 21 марта приглашают на квартирник «Возвращение Вертинского». Гости узнают любопытные факты о судьбе певца, о восприятии его творчества современниками и потомками. Прозвучат аудиозаписи певца и его композиции в живом исполнении вокалистки Елены Кисловой.

В пространстве «Сфера» 21 марта проведут фестиваль экспериментального искусства «из НИЧЕГО». В программе нойз, эмбиент, экспериментальный нет-фолк, танец, перформанс, арт и живые инструменты.