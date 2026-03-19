Фестиваль Дениса Мацуева, гастроли Рязанского театра кукол и кантата «Иоанн Дамаскин»

Классическая музыка и джаз, мистические кукольные постановки и хулиганская трагикомедия, философское кино и лекции о поп-арте, мастер-классы по созданию 3D-игр и эксперименты с тушью — в столице Черноземья намечается интересная и разнообразная программа на предстоящий весенний уикенд. О том, как в Воронеже провести предпоследние выходные марта, — в традиционной афише «Ъ-Черноземье».

В Воронежской филармонии 20 и 21 марта прозвучит кантата «Иоанн Дамаскин» Сергея Танеева для хора и оркестра. Композитор посвятил кантату памяти Николая Рубинштейна. В качестве текста он избрал отрывок из поэмы Алексея Толстого «Иоанн Дамаскин», которая рассказывает об одном из отцов восточной православной церкви, знаменитом богослове.

Воронежская филармония

Фото: Воронежская государственная филармония

Произведение исполнят Воронежский академический симфонический оркестр, хор Воронежского театра оперы и балета, мужской хор ART’o’dox и хор кафедры хорового дирижирования ВГИИ. Во втором отделении прозвучат Симфонические танцы для оркестра Сергея Рахманинова. За дирижерским пультом — народный артист РФ Владимир Вербицкий.

В Воронежском концертном зале 20 марта состоится гала-концерт фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений. Новое поколение российской исполнительской школы». Воронежская сцена объединит разные поколения российской исполнительской школы. Перед публикой выступят: художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев, виолончелист Борислав Струлев, солистка оперы Михайловского театра Валентина Феденева, скрипачка Елена Таросян и пианист Эмир Закариа, покоривший сцену «Синей птицы».

Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений. Новое поколение российской исполнительской школы»

Фото: фондкультурныхинициатив.рф

В программе произведения Дворжака, Чайковского, Шумана, Рахманинова, Мендельсона, которые прозвучат в исполнении симфонического оркестра Воронежского концертного зала. Дирижер — Юрий Ткаченко. Перед началом концерта в фойе пройдет лекция «Чайковские +». О программе гала-концерта расскажет музыкальный критик, ведущий научный сотрудник Российского национального музея музыки Михаил Сегельман.

21 марта на сцене ВКЗ Денис Мацуев представит джазовую программу вместе с музыкантами разных поколений и симфоническим оркестром Воронежского концертного зала. Дирижер — Юрий Ткаченко.

На филармонической сцене 22 марта состоится концерт лауреатов музыкального фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». В программе концерт для фортепиано с оркестром № 2 Шопена, концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сен-Санса и увертюра «Манфред» Шумана. Солисты — Иван Чепкин и Эмир Закариа. Дирижер — Игорь Вербицкий.

Воронежский государственный театр оперы и балета

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На малой сцене Воронежского театра оперы и балета 22 марта состоится камерный концерт с участием скрипачки Яны Мирошниковой и пианистки Екатерины Задонской. Они будут исследовать XX век в музыке. В программе прозвучат произведения Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, Пуленка, Шнитке и других значимых для этого периода композиторов.