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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Черноземье

Концерты и спектакли на любой вкус, фестиваль в доме Дурова и матч Премьер-лиги

Куда сходить, что послушать и посмотреть в Воронеже с 23 по 25 октября
С каждым новым осенним днем культурные и развлекательные площадки Воронежа наращивают активность, предлагая россыпь увлекательных и эксклюзивных мероприятий. В этот уикенд на городских сценах — множество спектаклей и разножанровых музыкальных выступлений. В этом списке каждый может найти себе что-то по душе. А любителей более тихого и вдумчивого досуга приглашают на выставки, экскурсии и кинопоказы. Подробнее — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

Концерты

Промо Radio Tapok (Олег Абрамов)

Промо Radio Tapok (Олег Абрамов)

radiotapokgroup.ru

Radio Tapok (Олег Абрамов) выступит с концертом на площадке ледового дворца спорта «Юбилейный» 23 октября. Помимо песен с прошлых альбомов исполнителя, прозвучат горячие новинки. В программе — военно-историческая тематика, тяжелые гитарные риффы и масштабное шоу с костюмами, пиротехникой и мощным звуком.
Guf (Алексей Долматов) продолжает «Прощальный тур» по России и выступит в МТС Live Холл 23 и 24 октября. В программу тура включены популярные композиции «Ice Baby», «Город дорог» и «Моя игра» и другие хиты. Как заявлял сам рэпер, «Прощальный тур» — это серия концертов, которая должна поставить точку в его более чем двадцатилетней концертной деятельности.
23 октября московский коллектив Paraskeva выступит на сцене центра креативных индустрий «Матрешка» с программой авторских инструментальных композиций. В своем творчестве музыканты вдохновляются скандинавскими джазовыми исполнителями, переплетают джазфьюжн, прогрессивный и построк, а также электронику. Особое место в звучании коллектива занимает саксофон, который придает композициям глубину и раскрывает самые драматичные моменты.
В Воронежском концертном зале 23 октября пройдут юбилейные гастроли большого эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга под руководством Артема Тетерина. Слушателей коллектив приглашают на концерт «Оркестр Поля Мориа — золотая коллекция из репертуара маэстро». Музыка Мориа широко известна по советским телепередачам «В мире животных» и «Кинопанорама». Его произведения вошли в жизнь советского общества вместе с песнями Мирей Матье, Шарля Азнавура и Далиды.
Группа Lumen, промо-изображение

Группа Lumen, промо-изображение

lumen.ws

Группа Lumen выступит 24 октября на площадке «Арена Холл» в клубе Aura. Коллектив отправился в тур с новым альбомом «Любовь и Красота». В сет-листе концерта — как песни с нового новой, так и популярные треки, без которых невозможно представить любой концерт Lumen. К программе команда подготовила новое световое шоу. Кроме того, в «Арена Холл» 23 октября приедет TOXI$ (Андрей Смелянский), а 25 октября — группа «Мураками» с новым альбомом и лучшими хитами.
Таисия Повалий выйдет на сцену ВКЗ с большим сольным концертом 24 октября. «Пусть вам повезет в любви!» — эта строчка из хита певицы стала заглавием для программы. В репертуаре исполнительницы есть музыка разных стилей и направлений, а ее дискография насчитывает 15 альбомов. На концерте в Воронеже исполнит хиты: «Пусть вам повезет в любви», «Одолжила», «Мама-мамочка», «Отпусти», «Твоих рук родные объятья», «Ты далеко», «Губы твои алые», «Женщина, которая любит» и многие другие.
Cимфонический оркестр Воронежской филармонии

Cимфонический оркестр Воронежской филармонии

Воронежская государственная филармония

23 и 24 октября в воронежской филармонии с симфоническим оркестром выступит заслуженный артист РФ, лауреат международного конкурса имени Чайковского скрипач Александр Тростянский. Солист исполнит концерт для скрипки с оркестром «Блуждания маленькой души» Яначека и мазурку для скрипки и оркестра ми минор Дворжака. Место за дирижерским пультом займет народный артист России маэстро Владимир Вербицкий. А 25 октября академический симфонический оркестр приглашает юных слушателей на музыкальную сказку «История капризной принцессы и солдата».
Ram («Грязный Рамирес», Сергей Желнов) 24 октября будет в «Клубе 12». Яркий артист отечественной рэп-сцены представит большую концертную программу. Организаторы обещают «вечер громкого звука, сильных эмоций и той самой атмосферы, которую можно почувствовать только на концерте».
Группа «Обе-Рек» 24 октября сыграет в Воронеже программу «Лучшее и новое» в «Ста ручьях». В треклист вошли новые песни 2025–2026 годов, концептуальные треки разных творческих периодов и «бронебойные» хиты. В багаже у группы — 22 года творчества, выступления на крупных фестивалях, десятки теле- и радиоэфиров, но в этот вечер в живом исполнении можно будет услышать четыре новых сингла, до сих пор не звучавших на сцене.
«Крыли», общий вид

«Крыли», общий вид

prostars.org

«Крыли» (Анастасия Крылова) 23 октября выступит на площадке «Они в баре». С каждым новым треком артистка подтверждает свой статус заметного голоса на российской нео-поп-сцене, способного быть одновременно дерзким, тонким, танцевальным и глубоко личным.
24 октября Воронежский театр оперы и балета приглашает на концерт «Когда поют две дивы». Это новая программа дуэта «Зеркало» — творческого союза двух ведущих оперных солисток театра, лауреатов всероссийских и международных конкурсов Светланы Дюдиной и Людмилы Солод. Дуэту исполняется десять лет. К своему творческому юбилею в содружестве с пианисткой Альбиной Плотниковой «Зеркало» представит программу, в которой женские голоса раскрываются во всем многообразии.

Спектакли и шоу

Афиша фестиваля «Четыре сезона. Семейные театры» в доме-музее Дурова

Афиша фестиваля «Четыре сезона. Семейные театры» в доме-музее Дурова

museum-vrn.ru

Фестиваль «Четыре сезона. Семейные театры» пройдет 24 октября в доме-музее Дурова. Посвящен он 150-летию Союза театральных деятелей РФ, а также 100-летию со дня рождения Терезы Дуровой — внучки Анатолия Леонидовича, которая родилась в этом доме и продолжила дело семьи. В программе: спектакли, экскурсии, творческие встречи, видеопоказы, мастер-классы и многое другое. Открытие праздника состоится в 11:00 на уличной площадке. Там же в течение дня будут работать театр зверей «Кошка в лукошке» и мастерские «Маски из сказки» и «Детская фантазия».
Интерактивный детский спектакль «Звездная сказка» сыграют в ВКЗ 24 октября. Юных зрителей приглашают погрузиться в удивительный мир волшебного леса вместе с героями советских сказок — Ежиком и Медвежонком. «Звездная сказка» — это история о дружбе, добре, заботе и сострадании.
Литературно-музыкальную постановку к 155-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина представят в ВКЗ 25 октября. «Бунинские мотивы: вечер в русских тонах» — это художественное действо, погружающее зрителя в глубокий внутренний мир автора. Через живое чтение поэтических и прозаических отрывков из произведений Бунина, сценические образы и музыкальные композиции постановка раскрывает его размышления о любви, судьбе, природе и человеческой душе. В качестве музыкального сопровождения прозвучит легкая классика.
Спектакль «Вечер со звездой»

Спектакль «Вечер со звездой»

koncertzal.ru

Также 25 октября в ВКЗ покажут спектакль «Вечер со звездой». Телеведущий попадает в происшествие с двумя незнакомцами и, чтобы самому не стать героем репортажа, предлагает договориться, но у тех появляется цель извлечь максимальную выгоду. Начинается торг, запускающий череду событий, которые переворачивают ситуацию с ног на голову. В ролях — актеры известных отечественных сериалов Кирилл Дыцевич и Даниил Вахрушев.
Театр «Жить» приглашает 24 октября в КДЦ «Шинник» на постановку «42» в жанре драматического спектакля с элементами пластического театра. Это история о людях, оказавшихся в замкнутом пространстве посреди моря, когда внешний мир решает их судьбу. «42» — попытка ответить на вопросы: что значит остаться человеком, когда система решает за тебя, можно ли сохранить достоинство перед лицом неизбежного и что останется после нас? Спектакль основан на реальных событиях 1953 года, но не является документальной реконструкцией.
Спектакль «Ночь ее откровений» сыграют 23 октября в Городском дворце культуры. Эта авантюрная мелодрама с комедийным подтекстом и закрученным сюжетом заканчивается самым неожиданным образом. Жизнь немолодого героя, женатого бизнесмена, переворачивается с ног на голову после завязавшейся в баре легкой интрижки с юной красавицей. В ролях — Лиза Арзамасова и Игорь Лифанов.
По Пушкинской карте 24 и 25 октября можно будет посетить рок-балет в двух действиях «Юнона и Авось» в театре оперы и балета, а также спектакль «Маленькие трагедии» в театре драмы имени Кольцова.

Выставки

Музей ВДВ

Музей ВДВ

vdvvrn.ru

В музее ВДВ на этой неделе открылась выставка из столицы, приуроченная к 85-й годовщине битвы за Москву — одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Ее организатором выступает Центральный парк «Патриот» Минобороны РФ. Проект получил название «На ближних подступах к Москве». Среди представленных экспонатов — подлинные личные вещи военнослужащих, осколки мин, гильзы и патроны. За интерактивную составляющую на выставке отвечает мультимедийный киоск с доступом к информационной системе «Река времени».
Выставка Палехского отделения Союза художников России под названием «Шедевры Палеха» доступна в областном краеведческом музее. Воронежцы могут познакомиться с шедеврами современного Палехского искусства — уникальным художественным явлением мирового значения, возникшем на основе традиций древнерусской живописи. В экспозицию вошли списки с известнейших икон, шкатулки и ларцы с миниатюрной росписью, пудреницы, лаковые панно и складни со сказочными, былинными и историческими сюжетами, пасхальные яйца, а также предметы бижутерии.
Только до 25 октября в музее имени Крамского будет работать выставка «Пленительная меццо-тинто», приуроченная к 100-летию мастера гравюры Владимира Самарина. Выставочный проект знакомит с редкой и сложной техникой печатной графики — «меццо-тинто» или «черная манера». В экспозицию вошли более 50 работ Владимира Самарина, уроженца Воронежского края, который, помог возродить в России почти забытую технику.
Воронежский концертный зал

Воронежский концертный зал

Егор Снетков / Коммерсантъ

25 октября в рамках цикла мероприятий ко дню рождения Ивана Бунина литературный музей представит художественную выставку «Вернись на Родину, душа» в холле Воронежского концертного зала. Она позволит взглянуть на писателя, его творчество глазами современных художников и предварит литературно-музыкальную постановку «Бунинские мотивы: вечер в русских тонах».
В субботу, 24 октября, в арт-пространстве «Мати» (Свободы, 73) откроется персональная выставка Ирины Савостенко. Это возможность не просто увидеть картины, но и узнать, как они создавались, пообщаться с художницей и стать частью творческого процесса. В ходе экскурсии по выставке автор поделится историями, которые стоят за ее работами. В 17:00 программу продолжит квартирник группы «Ункай» с живым музыкальным выступлением.

Мастер-классы и экскурсии

Экскурсия для взрослых «Вселенная театра» в Театре оперы и балета

Экскурсия для взрослых «Вселенная театра» в Театре оперы и балета

theatre-vrn.ru

Экскурсия для взрослых «Вселенная театра» 24 и 25 октября приоткроет для гостей двери в безграничные театральные миры Театра оперы и балета. Формат объединяет в себе обзорные экскурсии по зрительской и закулисной локациям здания театра оперы и балета.
В музее имени Крамского 24 октября пройдут экскурсия по выставке «Миг свободы» и встреча с художником Валентиной Суминой. На выставке она предстает как художник-философ, наблюдатель и созерцатель, способный уловить и выразить в своих работах важные открытия человеческого сердца. Кроме того, 25 октября в музее состоится наборная экскурсия по выставке «Избранное-2», в ходе которой гости познакомятся с многообразием художественных поисков XX века на примере произведений классиков воронежской живописной школы.
23 октября в музее имени Крамского проведут мастер-класс из серии «Фауна в цвете», посвященной изображению представителей животного мира. В рамках занятия «Утка-мандаринка» участники создадут многоцветный рисунок птицы, которая считается одной из самых красивых в мире. Также 24 октября в музее состоится творческий мастер-класс «Пейзаж. Осенний день», вдохновленный произведениями Исаака Левитана. В основе занятия — образ осеннего леса с высокими соснами, теплой палитрой листвы и сочной зеленью полян.
Центр креативных индустрий «Матрешка»

Центр креативных индустрий «Матрешка»

Дарья Вербицкая

В субботу, 24 октября, пройдет мастер-класс Алины Хрипуновой — педагога студии графического дизайна школы креативных индустрий «Матрешка». На занятии участники разберут трендовые приемы современной плакатной графики и научатся превращать растения и цветы в выразительные визуальные образы. Работать предстоит с фотографиями, коллажами, типографикой и экспериментальной обработкой, чтобы в итоге создать стильный авторский плакат.
Студия на Пятницкого, 52 приглашает 25 октября на творческую практику по созданию «ловца снов» в эстетике Хэллоуина. Проводником в этой крафт-практике выступит Наталья Бородина — хенд-мейд мастер и фанат дикой лесной эстетики. Занятие займет минимум два часа.
24 октября в 11:00 от остановки «Улица Морозова» отправится экскурсия «Древний Вантит», которую проведет кандидат исторических наук и профессиональный археолог Виктор Ковалевский. Вантит — это комплекс памятников конца первого тысячелетия нашей эры. В настоящее время известно 34 разновременных памятника, среди которых наибольшее значение имеет комплекс городищ, селищ и курганных могильников. В ходе экскурсионной прогулки можно будет увидеть ряд достопримечательностей, сделать памятные фотографии в природных красотах древнего города.

Кино и спорт

Кадр из фильма «Мои черничные ночи» / My Blueberry Nights

Кадр из фильма «Мои черничные ночи» / My Blueberry Nights

kinopoisk.ru

25 октября «Киносекта» зовет в Дом архитектора посмотреть киноленту «Мои черничные ночи» (My Blueberry Nights, 2007, 12+) Вонга Кар-Вая — первый англоязычный фильм режиссера и его единственную картину, полностью снятую за пределами Азии. Запланировано обсуждение кинофильма, режиссерского стиля Вонга Кар-Вая и не только.
«Синематека» возобновляет кинопоказы с пятницы, 23 октября. В «Яменской усадьбе» запланирован просмотр фильма «Дом у озера» (The Lake House, 2006, 12+). Сандра Буллок и Киану Ривз играют людей, которых связывает переписка, нарушающая привычные законы времени. А 25 октября в лаунж-баре Liquor будут смотреть картину «Практическая магия» (Practical Magic, 1998, 18+) — мистическую историю с осенним настроением, в которой за ведьмовскими ритуалами скрываются вполне земные вопросы: о семье, свободе, любви и выборе.
Кадр из фильма «Фата-Моргана» / Fata Morgana

Кадр из фильма «Фата-Моргана» / Fata Morgana

kinopoisk.ru

В галерее «Х.Л.А.М.» 23 октября будут смотреть документальный фильм Вернера Херцога «Фата-Моргана» (Fata Morgana, 1970). Автор шедевров игрового кино также снял более сорока неигровых и документальных фильмов. У Херцога был свой взгляд на документалистику, который он противопоставлял «прямому кино» и написал манифест, где сравнивал «бухгалтерскую правду» и «экстатическую правду» своего подхода, который считал более глубинным и поэтичным.
«Факел» 24 октября сыграет с московской «Родиной». Обе команды сейчас расположились внизу турнирной таблицы Российской премьер-лиги и являются принципиальными соперниками. В прошлом сезоне Первой лиги москвичам удалось под конец обойти воронежцев и выйти в элитный дивизион с первого места. Во избежание очередей болельщикам настоятельно рекомендуют прибывать на стадион заранее, он будет открыт для посетителей c 13:00.
Денис Данилов
Культурная жизнь Черноземья