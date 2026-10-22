Концерты и спектакли на любой вкус, фестиваль в доме Дурова и матч Премьер-лиги
Куда сходить, что послушать и посмотреть в Воронеже с 23 по 25 октября
С каждым новым осенним днем культурные и развлекательные площадки Воронежа наращивают активность, предлагая россыпь увлекательных и эксклюзивных мероприятий. В этот уикенд на городских сценах — множество спектаклей и разножанровых музыкальных выступлений. В этом списке каждый может найти себе что-то по душе. А любителей более тихого и вдумчивого досуга приглашают на выставки, экскурсии и кинопоказы. Подробнее — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».
Концерты
Radio Tapok (Олег Абрамов) выступит с концертом на площадке ледового дворца спорта «Юбилейный» 23 октября. Помимо песен с прошлых альбомов исполнителя, прозвучат горячие новинки. В программе — военно-историческая тематика, тяжелые гитарные риффы и масштабное шоу с костюмами, пиротехникой и мощным звуком.
Guf (Алексей Долматов) продолжает «Прощальный тур» по России и выступит в МТС Live Холл 23 и 24 октября. В программу тура включены популярные композиции «Ice Baby», «Город дорог» и «Моя игра» и другие хиты. Как заявлял сам рэпер, «Прощальный тур» — это серия концертов, которая должна поставить точку в его более чем двадцатилетней концертной деятельности.
23 октября московский коллектив Paraskeva выступит на сцене центра креативных индустрий «Матрешка» с программой авторских инструментальных композиций. В своем творчестве музыканты вдохновляются скандинавскими джазовыми исполнителями, переплетают джазфьюжн, прогрессивный и построк, а также электронику. Особое место в звучании коллектива занимает саксофон, который придает композициям глубину и раскрывает самые драматичные моменты.
В Воронежском концертном зале 23 октября пройдут юбилейные гастроли большого эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга под руководством Артема Тетерина. Слушателей коллектив приглашают на концерт «Оркестр Поля Мориа — золотая коллекция из репертуара маэстро». Музыка Мориа широко известна по советским телепередачам «В мире животных» и «Кинопанорама». Его произведения вошли в жизнь советского общества вместе с песнями Мирей Матье, Шарля Азнавура и Далиды.
Группа Lumen выступит 24 октября на площадке «Арена Холл» в клубе Aura. Коллектив отправился в тур с новым альбомом «Любовь и Красота». В сет-листе концерта — как песни с нового новой, так и популярные треки, без которых невозможно представить любой концерт Lumen. К программе команда подготовила новое световое шоу. Кроме того, в «Арена Холл» 23 октября приедет TOXI$ (Андрей Смелянский), а 25 октября — группа «Мураками» с новым альбомом и лучшими хитами.
Таисия Повалий выйдет на сцену ВКЗ с большим сольным концертом 24 октября. «Пусть вам повезет в любви!» — эта строчка из хита певицы стала заглавием для программы. В репертуаре исполнительницы есть музыка разных стилей и направлений, а ее дискография насчитывает 15 альбомов. На концерте в Воронеже исполнит хиты: «Пусть вам повезет в любви», «Одолжила», «Мама-мамочка», «Отпусти», «Твоих рук родные объятья», «Ты далеко», «Губы твои алые», «Женщина, которая любит» и многие другие.
23 и 24 октября в воронежской филармонии с симфоническим оркестром выступит заслуженный артист РФ, лауреат международного конкурса имени Чайковского скрипач Александр Тростянский. Солист исполнит концерт для скрипки с оркестром «Блуждания маленькой души» Яначека и мазурку для скрипки и оркестра ми минор Дворжака. Место за дирижерским пультом займет народный артист России маэстро Владимир Вербицкий. А 25 октября академический симфонический оркестр приглашает юных слушателей на музыкальную сказку «История капризной принцессы и солдата».
Ram («Грязный Рамирес», Сергей Желнов) 24 октября будет в «Клубе 12». Яркий артист отечественной рэп-сцены представит большую концертную программу. Организаторы обещают «вечер громкого звука, сильных эмоций и той самой атмосферы, которую можно почувствовать только на концерте».
Группа «Обе-Рек» 24 октября сыграет в Воронеже программу «Лучшее и новое» в «Ста ручьях». В треклист вошли новые песни 2025–2026 годов, концептуальные треки разных творческих периодов и «бронебойные» хиты. В багаже у группы — 22 года творчества, выступления на крупных фестивалях, десятки теле- и радиоэфиров, но в этот вечер в живом исполнении можно будет услышать четыре новых сингла, до сих пор не звучавших на сцене.
«Крыли» (Анастасия Крылова) 23 октября выступит на площадке «Они в баре». С каждым новым треком артистка подтверждает свой статус заметного голоса на российской нео-поп-сцене, способного быть одновременно дерзким, тонким, танцевальным и глубоко личным.
24 октября Воронежский театр оперы и балета приглашает на концерт «Когда поют две дивы». Это новая программа дуэта «Зеркало» — творческого союза двух ведущих оперных солисток театра, лауреатов всероссийских и международных конкурсов Светланы Дюдиной и Людмилы Солод. Дуэту исполняется десять лет. К своему творческому юбилею в содружестве с пианисткой Альбиной Плотниковой «Зеркало» представит программу, в которой женские голоса раскрываются во всем многообразии.
Спектакли и шоу
Фестиваль «Четыре сезона. Семейные театры» пройдет 24 октября в доме-музее Дурова. Посвящен он 150-летию Союза театральных деятелей РФ, а также 100-летию со дня рождения Терезы Дуровой — внучки Анатолия Леонидовича, которая родилась в этом доме и продолжила дело семьи. В программе: спектакли, экскурсии, творческие встречи, видеопоказы, мастер-классы и многое другое. Открытие праздника состоится в 11:00 на уличной площадке. Там же в течение дня будут работать театр зверей «Кошка в лукошке» и мастерские «Маски из сказки» и «Детская фантазия».
Интерактивный детский спектакль «Звездная сказка» сыграют в ВКЗ 24 октября. Юных зрителей приглашают погрузиться в удивительный мир волшебного леса вместе с героями советских сказок — Ежиком и Медвежонком. «Звездная сказка» — это история о дружбе, добре, заботе и сострадании.
Литературно-музыкальную постановку к 155-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина представят в ВКЗ 25 октября. «Бунинские мотивы: вечер в русских тонах» — это художественное действо, погружающее зрителя в глубокий внутренний мир автора. Через живое чтение поэтических и прозаических отрывков из произведений Бунина, сценические образы и музыкальные композиции постановка раскрывает его размышления о любви, судьбе, природе и человеческой душе. В качестве музыкального сопровождения прозвучит легкая классика.
Также 25 октября в ВКЗ покажут спектакль «Вечер со звездой». Телеведущий попадает в происшествие с двумя незнакомцами и, чтобы самому не стать героем репортажа, предлагает договориться, но у тех появляется цель извлечь максимальную выгоду. Начинается торг, запускающий череду событий, которые переворачивают ситуацию с ног на голову. В ролях — актеры известных отечественных сериалов Кирилл Дыцевич и Даниил Вахрушев.
Театр «Жить» приглашает 24 октября в КДЦ «Шинник» на постановку «42» в жанре драматического спектакля с элементами пластического театра. Это история о людях, оказавшихся в замкнутом пространстве посреди моря, когда внешний мир решает их судьбу. «42» — попытка ответить на вопросы: что значит остаться человеком, когда система решает за тебя, можно ли сохранить достоинство перед лицом неизбежного и что останется после нас? Спектакль основан на реальных событиях 1953 года, но не является документальной реконструкцией.
Спектакль «Ночь ее откровений» сыграют 23 октября в Городском дворце культуры. Эта авантюрная мелодрама с комедийным подтекстом и закрученным сюжетом заканчивается самым неожиданным образом. Жизнь немолодого героя, женатого бизнесмена, переворачивается с ног на голову после завязавшейся в баре легкой интрижки с юной красавицей. В ролях — Лиза Арзамасова и Игорь Лифанов.
По Пушкинской карте 24 и 25 октября можно будет посетить рок-балет в двух действиях «Юнона и Авось» в театре оперы и балета, а также спектакль «Маленькие трагедии» в театре драмы имени Кольцова.
Выставки
В музее ВДВ на этой неделе открылась выставка из столицы, приуроченная к 85-й годовщине битвы за Москву — одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Ее организатором выступает Центральный парк «Патриот» Минобороны РФ. Проект получил название «На ближних подступах к Москве». Среди представленных экспонатов — подлинные личные вещи военнослужащих, осколки мин, гильзы и патроны. За интерактивную составляющую на выставке отвечает мультимедийный киоск с доступом к информационной системе «Река времени».
Выставка Палехского отделения Союза художников России под названием «Шедевры Палеха» доступна в областном краеведческом музее. Воронежцы могут познакомиться с шедеврами современного Палехского искусства — уникальным художественным явлением мирового значения, возникшем на основе традиций древнерусской живописи. В экспозицию вошли списки с известнейших икон, шкатулки и ларцы с миниатюрной росписью, пудреницы, лаковые панно и складни со сказочными, былинными и историческими сюжетами, пасхальные яйца, а также предметы бижутерии.
Только до 25 октября в музее имени Крамского будет работать выставка «Пленительная меццо-тинто», приуроченная к 100-летию мастера гравюры Владимира Самарина. Выставочный проект знакомит с редкой и сложной техникой печатной графики — «меццо-тинто» или «черная манера». В экспозицию вошли более 50 работ Владимира Самарина, уроженца Воронежского края, который, помог возродить в России почти забытую технику.
25 октября в рамках цикла мероприятий ко дню рождения Ивана Бунина литературный музей представит художественную выставку «Вернись на Родину, душа» в холле Воронежского концертного зала. Она позволит взглянуть на писателя, его творчество глазами современных художников и предварит литературно-музыкальную постановку «Бунинские мотивы: вечер в русских тонах».
В субботу, 24 октября, в арт-пространстве «Мати» (Свободы, 73) откроется персональная выставка Ирины Савостенко. Это возможность не просто увидеть картины, но и узнать, как они создавались, пообщаться с художницей и стать частью творческого процесса. В ходе экскурсии по выставке автор поделится историями, которые стоят за ее работами. В 17:00 программу продолжит квартирник группы «Ункай» с живым музыкальным выступлением.
Мастер-классы и экскурсии
Экскурсия для взрослых «Вселенная театра» 24 и 25 октября приоткроет для гостей двери в безграничные театральные миры Театра оперы и балета. Формат объединяет в себе обзорные экскурсии по зрительской и закулисной локациям здания театра оперы и балета.
В музее имени Крамского 24 октября пройдут экскурсия по выставке «Миг свободы» и встреча с художником Валентиной Суминой. На выставке она предстает как художник-философ, наблюдатель и созерцатель, способный уловить и выразить в своих работах важные открытия человеческого сердца. Кроме того, 25 октября в музее состоится наборная экскурсия по выставке «Избранное-2», в ходе которой гости познакомятся с многообразием художественных поисков XX века на примере произведений классиков воронежской живописной школы.
23 октября в музее имени Крамского проведут мастер-класс из серии «Фауна в цвете», посвященной изображению представителей животного мира. В рамках занятия «Утка-мандаринка» участники создадут многоцветный рисунок птицы, которая считается одной из самых красивых в мире. Также 24 октября в музее состоится творческий мастер-класс «Пейзаж. Осенний день», вдохновленный произведениями Исаака Левитана. В основе занятия — образ осеннего леса с высокими соснами, теплой палитрой листвы и сочной зеленью полян.
В субботу, 24 октября, пройдет мастер-класс Алины Хрипуновой — педагога студии графического дизайна школы креативных индустрий «Матрешка». На занятии участники разберут трендовые приемы современной плакатной графики и научатся превращать растения и цветы в выразительные визуальные образы. Работать предстоит с фотографиями, коллажами, типографикой и экспериментальной обработкой, чтобы в итоге создать стильный авторский плакат.
Студия на Пятницкого, 52 приглашает 25 октября на творческую практику по созданию «ловца снов» в эстетике Хэллоуина. Проводником в этой крафт-практике выступит Наталья Бородина — хенд-мейд мастер и фанат дикой лесной эстетики. Занятие займет минимум два часа.
24 октября в 11:00 от остановки «Улица Морозова» отправится экскурсия «Древний Вантит», которую проведет кандидат исторических наук и профессиональный археолог Виктор Ковалевский. Вантит — это комплекс памятников конца первого тысячелетия нашей эры. В настоящее время известно 34 разновременных памятника, среди которых наибольшее значение имеет комплекс городищ, селищ и курганных могильников. В ходе экскурсионной прогулки можно будет увидеть ряд достопримечательностей, сделать памятные фотографии в природных красотах древнего города.
Кино и спорт
25 октября «Киносекта» зовет в Дом архитектора посмотреть киноленту «Мои черничные ночи» (My Blueberry Nights, 2007, 12+) Вонга Кар-Вая — первый англоязычный фильм режиссера и его единственную картину, полностью снятую за пределами Азии. Запланировано обсуждение кинофильма, режиссерского стиля Вонга Кар-Вая и не только.
«Синематека» возобновляет кинопоказы с пятницы, 23 октября. В «Яменской усадьбе» запланирован просмотр фильма «Дом у озера» (The Lake House, 2006, 12+). Сандра Буллок и Киану Ривз играют людей, которых связывает переписка, нарушающая привычные законы времени. А 25 октября в лаунж-баре Liquor будут смотреть картину «Практическая магия» (Practical Magic, 1998, 18+) — мистическую историю с осенним настроением, в которой за ведьмовскими ритуалами скрываются вполне земные вопросы: о семье, свободе, любви и выборе.
В галерее «Х.Л.А.М.» 23 октября будут смотреть документальный фильм Вернера Херцога «Фата-Моргана» (Fata Morgana, 1970). Автор шедевров игрового кино также снял более сорока неигровых и документальных фильмов. У Херцога был свой взгляд на документалистику, который он противопоставлял «прямому кино» и написал манифест, где сравнивал «бухгалтерскую правду» и «экстатическую правду» своего подхода, который считал более глубинным и поэтичным.
«Факел» 24 октября сыграет с московской «Родиной». Обе команды сейчас расположились внизу турнирной таблицы Российской премьер-лиги и являются принципиальными соперниками. В прошлом сезоне Первой лиги москвичам удалось под конец обойти воронежцев и выйти в элитный дивизион с первого места. Во избежание очередей болельщикам настоятельно рекомендуют прибывать на стадион заранее, он будет открыт для посетителей c 13:00.