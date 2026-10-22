Концерты и спектакли на любой вкус, фестиваль в доме Дурова и матч Премьер-лиги

Театр «Жить» приглашает 24 октября в КДЦ «Шинник» на постановку «42» в жанре драматического спектакля с элементами пластического театра. Это история о людях, оказавшихся в замкнутом пространстве посреди моря, когда внешний мир решает их судьбу. «42» — попытка ответить на вопросы: что значит остаться человеком, когда система решает за тебя, можно ли сохранить достоинство перед лицом неизбежного и что останется после нас? Спектакль основан на реальных событиях 1953 года, но не является документальной реконструкцией.