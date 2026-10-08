Елена Ваенга, Кай Метов, возвращение «Факела», и общегородской субботник

Открытие выставочного проекта «Наперекор судьбе. Неофициальное искусство из коллекции Евгения Хамина» состоится в «Граде» 9 октября. Выставка разместится в залах общей площадью 700 кв. м. Экспозиция состоит из около 100 произведений 50 художников 1950-1980-х годов из Москвы, Ленинграда и других городов, а также двух представителей русского авангарда начала XX века. Представленные произведения в 1990-2010-х годах выставлялись в Третьяковской галерее, Русском музее и за рубежом, 30 из них были приобретены на аукционах в Лондоне, 15 происходят из коллекции дипломатов Кенды и Якоба Бар-Гера. Одна часть выставки раскрывает начало формирования «другого искусства» в эпоху оттепели с помощью работ художников поколения 1950-1960-х — представителей абстрактного и метафизических направлений. Вторая же показывает альтернативный от соцреализма взгляд на советскую бытовую и политическую действительность через работы мастеров 1960-1980-х — представителей соц-арта и концептуализма.