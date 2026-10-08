Елена Ваенга, Кай Метов, возвращение «Факела», и общегородской субботник
Куда сходить, что послушать и посмотреть в Воронеже с 9 по 11 октября
08.10.2026, 20:22
Осень пока позволяет воронежцам наслаждаться мягкой и солнечной погодой, выходные — хороший повод провести время с семьей на природе. Однако тех, кто решит организовать свой досуг в городе, ждет приятный сюрприз: культурно-развлекательная программа этого уикенда крайне богата и разнообразна. В столицу Черноземья возвращается большой футбол, концертные залы принимают популярных артистов, а творческие площадки подготовили множество увлекательных мастер-классов. Подробности — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».
Концерты
Елена Ваенга выступит в Театре оперы и балета в субботу, 10 октября. Эмоции в ее творчестве очень близки и понятны слушателям, песни Ваенги — про искренность и надрыв. В интервью певица шутила, что, на самом деле, она замужем за музыкой, и ничего с этим поделать нельзя.
Большой юбилейный концерт Кая Метова пройдет 10 октября в МТС Live Холл. Хиты этого популярного артиста с неповторимым стилем стали саундтреком для поколения. Певец, музыкант и композитор с разнообразным репертуаром, Кай Метов пишет, не подчиняясь тенденциям современной эстрады.
В пятницу и субботу, 9 и 10 октября, филармония приглашает воронежцев на концерты «Моцарт-гала», посвященные 270-летию со дня рождения великого композитора. Музыку Моцарта исполнит академический симфонический оркестр. Место за дирижерским пультом займет маэстро Игорь Вербицкий. Солисты: Юлия Мещерякова (скрипка), Янина Австрецкая (альт), Игорь Мещеряков (гобой), Иван Антонов (валторна), Евгения Грибанова (арфа) и Родион Трушин (флейта).
На следующий день, 11 октября, в филармонии запланировано сразу два концерта. Днем юных слушателей зовут погрузиться в мир волшебства и поэзии, совершив путешествие по сказкам Пушкина вместе с губернаторским эстрадно-духовым оркестром. А вечером пройдут танцы с большим джазовым оркестром филармонии. В программе — джаз, линди-хоп и мастер-классы от хореографа-постановщика Артема Колупаева.
Юбилейную программу «70 лет в ритме сердца» представит 10 октября в Воронежском концертном зале заслуженный артист России Игорь Саруханов. Всего на счету музыканта более трехсот произведений, многие из которых стали эстрадной классикой. Программа вечера будет состоять из лучших и самых популярных композиций разных лет.
Композиции группы Queen в исполнении симфонического оркестра Воронежского концертного зала сыграют в ВКЗ 11 октября. Главные хиты легендарного коллектива — от «Bohemian Rhapsody» до «We Will Rock You» — будут представлены в новом звучании. Культовые песни прозвучат в необычных аранжировках, которые подарят слушателям богатую палитру звуковых красок.
В Palazzo 9 октября выступит рэпер «9 Грамм» (Аветис Мирзаянц). Треки артиста качают с первых секунд и уже давно звучат как в автомобилях, так и в больших концертных залах. Гостям обещают большой сольный концерт с мощным звуком, энергетикой и атмосферой хип-хоп вечера.
9 октября во Дворцовом комплексе Ольденбургских в рамках цикла творческих встреч «Музыкальные тайны старого Дворца» состоится концерт «Романс о русской душе». В программе: Мусоргский, Даргомыжский, Кюи, фрагменты из оперы «Демон» и новые открытия из наследия принца Петра Георгиевича Ольденбургского.
Спектакли и шоу
Марат Башаров 9 октября выйдет на сцену ВКЗ в комедии «Жениться Вам надо, барин!» по мотивам повести Николая Некрасова «Осенняя скука». Пытаясь развлечься, барин начинает раздавать своим многочисленным слугам все новые и новые бессмысленные поручения. Пляски, хороводы, цыганские песни, стрельбы из ружья — как только не пытаются развеселить сонного барина не менее сонные дворовые. Но за бурным весельем в хитросплетении ситуаций начинает проступать нечто большее, чем просто калейдоскоп скоморошества.
9 и 10 октября в Театре драмы имени Кольцова пройдут показы спектакля «Сказочник». Пьеса Елены Коллеговой основана на реальных событиях специальной военной операции. Это история о человеке, который сохранил в себе способность любить, верить в чудо и дарить зрителям сказки даже тогда вокруг — ад. Первые 400 человек — участники СВО и их семьи, а также социально уязвимые категории граждан — смогут увидеть спектакль бесплатно. За билетами можно обращаться в кассу театра. Для подтверждения льготного статуса потребуется предъявить подтверждающие документы. 10 и 11 октября в драмтеатре на большой сцене также сыграют спектакль «Анна в тропиках» — премьеру 2025 года.
В Театре оперы и балета в этот уикенд, 9 и 11 октября, — балет в двух действиях «Ромео и Джульетта». В основе воронежской версии балета лежит хореография Леонида Лавровского. Сын постановщика, танцовщик Михаил Лавровский создал свою редакцию этого балета, постановку которой в столице Черноземья в 2011 году выполнил балетмейстер (в прошлом — солист Большого театра) Сергей Антонов. Спектакль создан в стилистике шекспировского времени — с исторически точно выполненными костюмами и декорациями.
В театре кукол «Шут» имени Вольховского в этот уикенд — «Бременские музыканты», «Денискины рассказы» и «Про умную собачку Соню» — на «малышкиной» сцене.
Стендап-комик из Ростова-на-Дону Андрей Атлас выступит в ДК Железнодорожников 9 октября. В проекте «Открытый микрофон» он полюбился зрителям своим честным юмором, эмоциональной подачей и критичным взглядом на жизнь. В Roast Battle Андрей показал себя как комик, умеющий спокойно принимать свои недостатки и умело высмеивать других. Сейчас он — резидент проекта StandUp Show на ТНТ.
Шоу под дождем «Мужчина vs Женщина» представят в МТС Live Холл 9 октября. Выступление танцоров, которые покорили уже сотни городов, — это ураган эмоций и борьба стихий, в которой огонь сталкивается с водой. «Искушение» – универсальный микс жанров и стилей, от классики до брейк-данса и акробатики.
Выставки
Открытие выставочного проекта «Наперекор судьбе. Неофициальное искусство из коллекции Евгения Хамина» состоится в «Граде» 9 октября. Выставка разместится в залах общей площадью 700 кв. м. Экспозиция состоит из около 100 произведений 50 художников 1950-1980-х годов из Москвы, Ленинграда и других городов, а также двух представителей русского авангарда начала XX века. Представленные произведения в 1990-2010-х годах выставлялись в Третьяковской галерее, Русском музее и за рубежом, 30 из них были приобретены на аукционах в Лондоне, 15 происходят из коллекции дипломатов Кенды и Якоба Бар-Гера. Одна часть выставки раскрывает начало формирования «другого искусства» в эпоху оттепели с помощью работ художников поколения 1950-1960-х — представителей абстрактного и метафизических направлений. Вторая же показывает альтернативный от соцреализма взгляд на советскую бытовую и политическую действительность через работы мастеров 1960-1980-х — представителей соц-арта и концептуализма.
Выставка «Избранное-2» доступна в музее имени Крамского с 9 ноября. В экспозицию включили более 100 произведений живописи и графики 46 художников, среди которых — классики воронежской живописной школы. Картины созданы в период с 1907-го по 2008 год. Работы предоставлены собранием благотворительного фонда «Художники Воронежа». В воскресенье, 11 октября будет организована наборная экскурсия по выставке, на которой посетители познакомятся с многообразием художественных поисков XX века: от импрессионизма и соцреализма до авангарда и примитивизма.
Креативный кластер «Станция» 10 октября приглашает на первый профессиональный конкурс для визажистов «Королева Визажа 2026». Воронежцы могут стать не только зрителями, но и полноправным участниками форума. Организаторы подготовили насыщенную программу, разделенную на дневной и вечерний периоды. Помимо прочего, запланированы мастер-классы, профессиональные фотозоны и розыгрыш призов.
Мастер-классы и экскурсии
Экспресс-экскурсия «Пейзажи художников-передвижников» пройдет в музее имени Крамского 9 октября. Передвижники стремились писать на свободные темы, волновавшие их самих: обыденная жизнь простых людей, родные и знакомые пейзажи. Им было важно показать многообразие истинной русской реальности. На экскурсии гости познакомятся с работами Архипа Куинджи, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, Исаака Левитана и других мастеров. Кроме того, 10 октября в музее состоится мастер-класс «Воронеж в графике», на котором участники выполнят рисунок городского пейзажа. Вдохновением для творчества станет цветная линогравюра Владимира Преснякова с видом старого Воронежа из собрания музея.
10 октября в центре креативных индустрий «Матрешка» пройдет новый мастер-класс по фотографии. Вместе с педагогом студии фотопроизводства Никитой Скляревским участники освоят технику фризлайта. Используя этот прием, фотохудожник «рисует» в воздухе светом, а камера фиксирует траекторию движения источников света на длинной выдержке — в результате получаются завораживающие световые узоры.
В Доме архитектора 10 октября состоится мастер-класс по каллиграфии острым пером от художницы Марии Тягуновой. Участники познакомятся с инструментами, механикой и пластикой острого пера, а также освоят базовые принципы письма на основе английского курсива. В программе — работа по прописям, создание каллиграфических рисунков и элементов, оформление и подпись индивидуальной карточки.
10 октября студия на Пятницкого, 52 приглашает на мастер-класс художницы Анны Аксеновой под названием «Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера». Формат «Наброски» — это история про эксперимент, наблюдение, пробу новых техник и инструментов. В субботу участники мастер-класса поработают с пластичными изображениями, которые делают фотоловушки и камеры видеонаблюдения.
Бал в русском стиле пройдет 10 октября во Дворце Ольденбургских. Участников ожидает встреча с двумя совершенно разными мирами. В первой части, посвященной традициям Российской империи, состоится погружение в эпоху классического бала со строгим этикетом, изящными поклонами и классическими салонными танцами. Но во второй части пространство Дома с ризалитами наполнится ритмом народных танцев. Предусмотрен соответствующий дресс-код.
Кинопоказы и лекции
Разговор с воронежским автором-исполнителем и священнослужителем Алексеем Иванниковым состоится 10 октября в рамках совместного проекта Никитинской библиотеки и журфака ВГУ. Клирик Свято-Троицкого храма Воронежа, активный участник епархиальных мероприятий, ведущий региональных хоровых фестивалей и масштабных форумов ответит на вопросы ведущих и пообщается с участниками встречи. Мероприятие пройдет на площадке фонотеки Никитинки (Орджоникидзе, 36).
Студия на Пятницкого, 52 приглашает 9 октября на просмотр байопика «Стать Джоном Ленноном» (2009). Художественная лента повествует о непростой юности знаменитого музыканта в Ливерпуле в 1955-1960 годах. Фильм будет показан в оригинальной озвучке с русскими субтитрами. А в субботу, 10 октября, в киноклубе будут смотреть и обсуждать яркий образец «новой иранской волны» — картину «Ветер унесет нас» (1999) режиссера Аббаса Киаростами. Фильм считается вершиной поэтики Киаростами и его последней «классической» картиной перед началом «цифрового» периода. Лента получила три награды на Венецианском кинофестивале.
В галерее «Х.Л.А.М.» 9 октября пройдет показ фильма Маргерит Дюрас «Разрушать, говорит она» (1969). Одна из ключевых писательниц послевоенной Франции, представительница «нового романа» активно заявила о себе на поприще экспериментального кинематографа. Фильмы Дюрас обладают ярко выраженной литературной составляющей. Магия ее кинематографа обнаруживается в напряжении и разломе — между голосом и изображением, повествованием и движением в кадре, между обрывками фраз, мыслей, образов и ситуаций.
Лекцию «О зарождении и направлениях в искусстве» 11 октября прочитает кандидат исторических наук, старший преподаватель ВГТУ Павел Дмитриев на площадке креативного пространства Eventuki. Лектор раскроет, как рождались художественные стили, какие идеи стояли за великими творениями и как искусство отражало дух разных эпох. Слушатели смогут проследить путь от истоков до ключевых направлений сквозь века.
Спорт и активности на открытом воздухе
Воронежский «Факел» после перерыва вернется на домашний стадион 10 октября, чтобы сыграть с московским «Локомотивом» в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги. Обе команды неудачно начали сезон: хозяева поля занимают последнюю строчку турнирной таблицы РПЛ с 3 очками, а гости идут на 13-м месте в зоне стыковых матчей, имея в активе 7 очков. Стартовый свисток прозвучит в 15:15. Болельщикам рекомендуют приходить заранее — арена будет открыта с 13:15.
В Воронеже сейчас проходит традиционный месячник благоустройства, и 10 октября состоится общегородской субботник. Планируется уборка территорий, которые не входят в ежедневные планы коммунальщиков. Мэрия приглашает горожан присоединиться к санитарным дням и внести свой вклад в благоустройство столицы Черноземья. Для участия в субботнике и организации вывоза собранного мусора следует обращаться в районные управы.
Мастер-класс «Сердце сада» по созданию эко-панно из природных материалов проведут 10 октября в ботаническом саду ВГУ. В программе: знакомство с техникой изготовления панно, много общения, а также небольшая прогулка по территории сада для завершения практики.
В парке «Танаис» в пятницу, 9 октября, пройдет танцевальный вечер на центральной аллее. В субботу, 10 октября, школа «Динамика» проведет в парке открытый урок по современному парному танцу хастл — для начала обучения не требуются специальные навыки или танцевальная подготовка. А 11 октября на малой сцене центральной аллеи выступит Константин Винокуров с полуторачасовой авторской концертной программой «Просто танцуй».