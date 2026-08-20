Игра «Факела» с «Оренбургом», День фронтовой собаки и «Бобрый вечер»

Лето клонится к закату, уже всего два уикенда отделяют от наступления осени. Но предпоследние выходные августа в Воронеже не предполагают скуки и тоски, а наоборот — обещают разнообразную культурную, развлекательную и образовательную программу. Воронежцев ждут на стадионах, в музеях, парках, картинных галереях и театральных залах. Некоторые городские театры уже готовы представить премьерные постановки, а другие творческие площадки зовут горожан на яркие выступления и ярмарки мастеров. Подробнее — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

Концерты «Мировые хиты в парке» — один из форматов концерта Lumisfera

Фото: lumisfera.show В Зеленом театре 22 августа можно будет услышать «Мировые хиты в парке». Это — один из форматов концерта Lumisfera на сцене под открытым небом, где свет тысяч свечей становится отражением звезд. Летний закат за время концерта сменяется звездным небом, создавая впечатляющие декорации. Программа «Мировые хиты в парке» — это саундтреки из знаменитых фильмов и рок-хиты от Linkin Park, Nirvana и Queen, которые наполнят летний вечер энергией. В рамках Всероссийской летней академии для молодых исполнителей на русских народных инструментах «Сфера» проходит серия концертов-спектаклей под названием «Народные премудрости». Молодежный оркестр русских народных инструментов представляет зрителям сочетание музыки и визуального искусства. В программе — сказки разных народов России, которые оживают прямо на глазах благодаря песочной анимации. Место за пультом занимает Василий Моисеенко — главный дирижер Липецкой государственной филармонии. 21 августа концерт пройдет во Дворцовом комплексе Ольденбургских, а 23 августа — в музее ВДВ на улице Генерала Лизюкова. Simple Music Ensemble

Фото: simplemusic.art На площадке креативного пространства Eventuki 23 августа состоится концерт студии камерной музыки Simple Music Ensemble с программой «Людовико Эйнауди» — для гостей прозвучат как всемирно известные произведения выдающегося итальянского композитора Experience, Una Mattina, Fly, Primavera, так и более редкие. Все аранжировки написаны студией и являются примером интерпретации и прочтения оригинальной музыки Эйнауди. Летний фестиваль творчества «ПРО.Район» 22 августа собирает друзей на площадке Детского парка в Рамони. Гостей ждут живая музыка и выступления творческих коллективов, выставка мастеров, интерактивные площадки и арт-пространства, а также творческие мастер-классы, где можно попробовать новые техники и создать сувениры своими руками. Специальными гостями фестиваля станут участники народного ансамбля песни и пляски «Казаки России».

Спектакли и шоу Никитинский театр

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Никитинский театр 22 и 23 августа покажет на основной сцене спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» режиссера Ивана Шалаева по пьесе Тома Стоппарда. На сцене «прогресс» 21 августа будет представлена лирическая комедия «Путаница» по пьесе Алексея Макейчика. Постановка представляет собой легкий и ироничных диалог двух немного потерянных людей, которые изо всех сил хотят счастья, понимания и поддержки. В Новом театре 21 августа сыграют спектакль «Сирень. История любви Рахманинова». Замысел этой работы, которую создатели характеризуют как «давно ушедшее воспоминание», состоит в том, чтобы вместе со зрителями отправиться в Ивановку, где Сергей Рахманинов, будучи 17-летним мальчиком, проводил лето, творил, учился музыке, влюблялся и испытывал чувства, которые он пронесет через всю свою жизнь и творчество. А 23 августа зрителей приглашают в театр на комедию «Любовь». Афиша музыкального спектакля ВАУ театра «Я — все!»

Фото: Страница театра ВКонтакте На сцене центра креативных индустрий «Матрешка» 21 августа состоится премьера нового музыкального спектакля ВАУ театра «Я — все!» в исполнении ВАУ-хора. В центре сюжета — Губка и Щетка, эти нетривиальные герои отправляются в путешествие по квартире и встречают по пути разные бытовые предметы, которые делятся с ними личными историями. За веселыми сценками и ироничными диалогами спрятана история о поиске места в жизни и о попытках ответить на вечные вопросы — «Кто я?» и «Зачем я здесь?». В театре «Кот» 21 августа пройдет премьерный показ спектакля «Реальность под вопросом». При помощи бытового фэнтези писателя Евгения Чеширко зрителей приглашают увидеть то, что обычно существует на периферии зрения — место, где магия живет в чае на плите, в шелесте чеков, в странных людях и маленьких чудесах, которые случаются, если немного внимательнее присмотреться. Жанр постановки определен как «забавная рефлексия о жизни, вселенной и вообще». Также 22 августа в театре сыграют спектакли «Однорукий из Спокана» и «Алхимики», а 23 августа — «Феромон» и «Пьеса, которую нельзя называть». 23 августа на сцене Зеленого театра — «Женский стендап». Это первое шоу на российском телевидении, в котором женщины честно и откровенно шутят обо всем, что их волнует, интересует и веселит. Без стереотипов и стеснения: только жесткая и хлесткая правда. Для героинь «Женского стендапа» нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает в отношениях, высмеивают стандарты или заблуждения о семейной жизни и откровенно заявляют, что быть хорошей женой и матерью очень сложно. В авторском театре «Саквояж» в этот уикенд — «Буратино», «Дюймовочка», «День, когда я встретил кита», а также «Петсон и Финдус: охота на лис».

Выставки Выставка «Драгоценный мир живой природы»

Фото: museum.cbr.ru В Никитинской библиотеке открылась фотовыставка Банка России «Драгоценный мир живой природы». Посетители могут узнать о памятных монетах, посвященных редким и вымирающим видам животных. Среди них — северный олень и кольчатая нерпа, полярный медведь и дальневосточная черепаха, алтайский горный баран и снежный барс, манул и сахалинский осетр. Монеты, посвященные этим и многим другим животным, в разные годы выходили в сериях «Сохраним наш мир» и «Красная книга». 22 августа в центре креативных индустрий пройдет первый «Матрешка_Маркет: керамика». Событие объединит более 30 воронежских мастеров на одной площадке, где они представят свои изделия: от традиционной керамики до смелых творческих экспериментов. На маркете также будут представлены изделия из стекла, дерева, кожи и текстиля. Для мастеров «Матрешка_Маркет» — пространство живого диалога, а для гостей — возможность найти уникальные предметы интерьера, авторскую посуду, декоративные объекты и сувениры ручной работы. Помимо этого, участники маркета подготовили для гостей программу практических занятий и лекций. Дворец Ольденбургских в Рамони. «Дороги и судьбы Императорской семьи на Брянской земле»

Фото: dvoretsvramoni.ru Только до 23 августа во Дворце Ольденбургских работает выставочный проект «Дороги и судьбы Императорской семьи на Брянской земле». Выставка подготовлена сотрудниками Брянского государственного краеведческого музея при научном сопровождении Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». В экспозиции представлены информационные планшеты и музейные предметы: медали, посуда, скульптура, периодические издания и почтовые карточки, которые рассказывают о представителях Императорского дома — от Петра I в Брянске до Николая II в Бежице. В Доме архитектора художница Елена Косова представляет выставку «Русская глубинка», в которой автор делится своими личными историями. В экспозиции можно увидеть картины, наполненные светом и душевной теплотой. Практически в каждой работе художница обращается к традициям, и это не дань моде, а искреннее отношение к жизни. Экспозиция объединяет множество жанров: от анималистики и пейзажей до жанровых картин, портретов и натюрмортов.

Мастер-классы и экскурсии Афиша проекта «День фронтовой собаки»

Фото: museum-vrn.ru В последний месяц лета в России отмечается «День фронтовой собаки». В связи с этим в Музей «Арсенал» 21 августа приедут сотрудники кинологической службы управления Росгвардии по Воронежской области со своими питомцами. Посетители смогут увидеть, как работают профессионалы, и пообщаться четвероногими героями. В программе: мастер-классы, интерактивное занятие «Четвероногие друзья», тематическая экскурсия «Животные в Великой Отечественной войне», дворовые и настольные игры, а также многое другое. Воронежский областной краеведческий музей 22 августа приглашает всех желающих на «музейник» — квартирник в стенах учреждения культуры. Вечер в стиле ретро получил название «Без повода». Дресс-код в ретро-стиле приветствуется — гостям рекомендуют надевать мастерки, вельветовые брюки, лосины и варенки. Для участников подготовили: тематическую экскурсию «Вспомнить все», игровую зону от музея ретро видеоигр с 8-битными приставками, ярмарку воронежских мастеров и фотозону в ретро-стиле для ярких кадров на память. Сопровождать вечер будет Живой звук от группы Mohave Band. Дни креативных индустрий для школьников проходят в «Матрешке». Цикл занятий предназначен для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Каждый день посвящен отдельной креативной сфере и включает мастерклассы от педагогов школы креативных индустрий. 21 августа — день анимации и 3D-графики, игр и гейм-разработки. Мастеркласс «Первые шаги в 3Dанимации. Анимируем кубического персонажа» проведет Евгений Усков, а ведущим практического занятия «Создание первой игры в Construct» станет Анастасия Лобова. Кроме того, 22 августа в рамках дня музыки состоится мастер-класс «Создаем треки быстро». Ведущий — Андрей Минаков. Также 22 августа состоится мастер-класс по линогравюре с художникомграфиком Денисом Булавинцевым. Центр креативных индустрий «Матрешка»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Экспресс-экскурсия «Болонская школа. Картины братьев Карраччи» пройдет 21 августа в музее имени Крамского. В своей борьбе с маньеризмом братья Карраччи пытались использовать ренессансное наследие, которое они воспринимали как идеал, как высший предел развития искусства. Признавая необходимым подражание классическим образцам, они большое внимание уделяли изучению натуры. На экскурсии гости познакомятся с творчеством Лодовико и Аннибале Карраччи на примере произведений, представленных в постоянной экспозиции. Помимо этого, в музее имени Крамского продолжается цикл занятий «От простого к сложному». 22 и 23 августа участникам предстоит познакомиться с особенностями работы масляной пастелью. Мастер-класс позволить узнать, как от построения карандашом перейти к цветовому решению этюда, как правильно наносить штрихи и накладывать один цвет на другой, как добиться сложной и благородной палитры. Работа предполагает длительное поэтапное выполнение в течение двух занятий под руководством опытного педагога- художника Ирины Лепехиной. Рисовать участники будут натюрморт с голубым кувшином.

Кинопоказы и лекции Фрагмент постера фильма «Роза Невады» (2025)

Фото: kinopoisk.ru 21 августа в студии на Пятницкого, 52 будут смотреть и обсуждать свежее фестивальное кино — новую картину Марка Дженкина «Роза Невады» (2025). Фильм снят на 16-миллиметровую пленку камерой Bolex с ручным заводом. Эта техническая особенность создает уникальную эстетику изображения и усиливает ощущение дезориентации во времени. Режиссер исследует темпоральность в кино и психологическое восприятие времени через работу с ландшафтом, фактурой, композицией, цветом и звуком. «Роза Невады» воспринимается на уровне чувств и интуиции, а не повседневной логики. 21 августа в юношеской библиотеке имени Кубанева состоится вторая за этот месяц встреча представителей воронежского отделения совета молодых литераторов Союза писателей России. В программе — разбор и творческое обсуждение литературных произведений. Участники смогут ознакомиться с работами коллег, обменяться мнениями и получить обратную связь. На встречу организаторы приглашают молодых поэтов и прозаиков Воронежа. Кадр из фильма «Старик Хоттабыч» (1956)

Фото: kinopoisk.ru Воронежцев 22 августа приглашают на завершающий в этом сезоне бесплатный кинопоказ под открытым небом в рамках проекта «Летний Ретрокинозал» на площадке парка «Орленок». Там будет показан художественный фильм «Старик Хоттабыч», снятый по мотивам одноименной повести Лазаря Лагина. Советский фильм-сказка рассказывает о московском школьнике Вольке, спасшем из тысячелетнего заточения джинна. «Синематека» приглашает 21 августа посмотреть приключенческий фильм «Черный скакун» (1979) режиссера Кэррола Бэлларда на площадке конно-спортивного комплекса «Яменская усадьба», а на 23 августа запланирован показ драмы «Сны поездов» (2025) в загородном клубе «Кривоборье».

Спорт и активности на открытом воздухе Болельщики на трибуне во время матча ФК «Факел» (Воронеж)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ «Факел» 22 августа будет принимать на своем поле «Оренбург» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги. «Огнеопасные» неудачно стартовали в чемпионате, заработали за четыре встречи только одно очко и сейчас располагаются на последнем месте турнирной таблицы. Матч в Воронеже для них вполне может стать прорывным — несмотря на поражения команда демонстрирует желание сражаться до конца и стремится порадовать болельщиков. Стартовый свисток прозвучит в 15:30. По традиции во избежание очередей воронежцам рекомендуют прибывать на арену заранее — она будет открыта для посетителей c 13:30. Вечером 21 августа в парке «Дельфин» пройдет занятие для девушек по «интуитивным» танцам. Это — особенная практика, где не нужно уметь танцевать, запоминать движения или думать о том, как выглядишь со стороны, где нет «правильного» и «неправильного», «красивого» или «некрасивого». Занятие поможет расслабиться, побыть собой, познакомиться с новыми людьми и обрести энергию, необходимую в повседневной жизни. Помимо этого, 21 августа в парке презентуют концертно-игровую программу «Солнце в наших руках» в зоне амфитеатра, а 22 августа там пройдет патриотический танцевальный флешмоб: построение «сердца мира» и разворачивание флага. А вечер 22 августа обещает быть одним из самых красивых этим летом — впервые в «Дельфине» пройдет запуск сотен водных фонариков. Загадать желание и запустить свой фонарик можно будет прямо с воды — на сапе или катамаране. Главное здание Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В. Пескова

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ На «Бобрый вечер» приглашает в субботу, 22 августа, Воронежский заповедник имени Пескова. Мероприятие объединит множество форматов: запланирована концертная программа на пристани, будет работать зона мастер-классов на веранде, а перед Бобровым городком развернется ярмарка сувениров. Также гостей будут ждать квесты, буккроссинг и тематическая фотозона. Работать также будут представительства организаций, заповедников и национальных парков России. Начнется «Бобрый вечер» на площадке Центральной усадьбы заповедника. Попасть в заповедник можно будет на электричке, которую специально перенесли на дневное время. В заповедник состав прибудет около 15:00 и доставит пассажиров на остановочный пункт в 200 м от входа на Центральную усадьбу. Спортивно-патриотический фестиваль «Свои в городе», приуроченный ко Дню государственного флага РФ пройдет в парке «Алые паруса» 22 августа. Программа мероприятия включает в себя спортивные состязания, работу патриотических площадок, встречи с ветеранами СВО, а также творческие активности для детей и взрослых. В фестивале примут участие около 800 ребят из всех муниципальных образований Воронежской области 22 и 23 августа в парке Нелжа.ру вместе с астрономическим проектом АстроВРН будут наблюдать Солнце в специальные H-alpha телескопы. Своими глазами можно будет увидеть то, что обычно скрыто за ярким солнечным светом: огромные протуберанцы, солнечные пятна, активные области и тонкие детали солнечной хромосферы. Астроном расскажет участникам, откуда берутся солнечные вспышки, магнитные бури и полярные сияния, почему Солнце постоянно меняется и что происходит на поверхности звезды.

Денис Данилов