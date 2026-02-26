«Лебединое озеро», выступление Березовского и спектакли Чехова

Провожаем последние дни зимы и встречаем первый день весны новыми выставками, классическими концертами и балетом, а также привычными постановками в местных театрах. Рассказываем в традиционной афише «Ъ-Черноземье» о том, как интересно провести выходные на стыке зимы и весны в Воронеже.

Балеты и концерты Балет «Лебединое озеро»

Фото: Воронежский театр оперы и балета Один из самых знаменитых балетов Петра Чайковского — «Лебединое озеро» — представят на сцене Воронежского театра оперы и балета 27 и 28 февраля. На малой сцене оперного театра 28 февраля ожидается концерт вокально-инструментальной музыки с участием хора и камерной группы оркестра театра. В программе инструментальные концерты, арии и серенады, кантата и оратория Gloria композитора Антонио Вивальди. А 1 марта гости смогут насладиться оперой Петра Чайковского «Евгений Онегин». Символично, что именно эту оперу показали первой 25 февраля 1961 года на сцене Воронежского музыкального театра, только что открывшегося в новом здании на площади Ленина, 7. На сцене Воронежской филармонии 27 и 28 февраля вместе с академическим симфоническим оркестром выступит скрипач Илья Аверин. Он исполнит Концерт для скрипки с оркестром №3 Моцарта. Также прозвучит Простая симфония для струнного оркестра Бриттена и Симфония №1 Шостаковича. Дирижер — Игорь Мокеров. В Воронежском концертном зале 28 февраля выступит известный российский пианист Борис Березовский. Он исполнит Концерт №4 для фортепиано с оркестром и Карантинную симфонию современного композитора Александра Чайковского. Представит программу вечера сам автор — народный артист России Александр Чайковский. Дирижер — Юрий Андросов.

Выставки Фото: Центр креативных индустрий «Матрешка» В центре креативных индустрий «Матрешка» проходит новая выставка «Искусство ориентирования в неизвестности». Экспозиция охватит объекты, созданные современными художниками по итогам лаборатории «Тропы», которая проходила в Челябинске с августа 2024 по февраль 2025 года. 19 художниц изучали ткачество, керамику, резьбу по дереву, лоскутное шитье и набойку, после чего создали свои художественные проекты. Выставка посвящена диалогу прошлого и настоящего в контексте внутреннего поиска и обретения культурных корней. В краеведческом музее 27 февраля откроется выставка «Старший брат МХАТа». Проект посвящен истории Никольского народного театра — уникального явления, родившегося в воронежской глубинке на три года раньше МХАТа. Народный крестьянский театр создала родная сестра Станиславского — Зинаида Соколова. Экспозиция соберет уникальные экспонаты: сценические костюмы разных лет, фотографии спектаклей, уникальные личные вещи семьи Соколовых и оригинальные афиши 1950–1960-х годов. Фрагмент афиши «Юго-восток славянской ойкумены»

Фото: museum-vrn.ru Еще в краеведческом музее можно увидеть выставку «Юго-восток славянской ойкумены», подготовленную совместно с Курским музеем археологии. Гостям покажут артефакты, найденные при раскопках на территории Курской области. Главным экспонатом станет клад дирхемов, найденный на Шуклинском селище. Арабские серебряные монеты были сокрыты в земле на рубеже X–XI веков и обнаружены археологами спустя почти тысячу лет.

Спектакли В Никитинском театре 27 февраля покажут спектакль по пьесе Вуди Аллена «Централ парк вест», а в выходные — 28 февраля и 1 марта — постановку по Шекспиру «Двенадцатая ночь». В Камерном театре 27 февраля можно будет увидеть сатирическую комедию «Бидерман и поджигатели» швейцарского романиста и драматурга Макса Фриша, 28 февраля — спектакль «Иванов» по драме Антона Чехова, 1 марта — постановку «Смерть коммивояжера» по пьесе Артура Миллера. Спектакль «Глитч» в Центре культуры и искусства «Прогресс» в Воронеже

Фото: Арик Киланянц / Центр культуры и искусств «Прогресс» В центре культуры и искусства «Прогресс» 27 февраля представят спектакль «Глитч» Михаила Бычкова по пьесе Раисы Ждан, 28 февраля — танцевально-поэтический спектакль «Дано мне тело» по стихам Осипа Мандельштама, а 1 марта — спектакль Михаила Бычкова по пьесе Дмитрия Данилова «Стоики». В театре драмы имени Кольцова 27 февраля зрителей ожидают чеховские «Три сестры» в постановке Владимира Петрова. 28 февраля на малой сцене покажут спектакль для детей и взрослых «Чук и Гек» по мотивам рассказа Гайдара, а музыкальную сказку «Царь Горох и молодильные яблоки» — на большой сцене. 1 марта зрители увидят «Вишневый сад» по последней пьесе Антона Чехова. Black BOX на сцене Нового театра

Фото: newteatr.com В Новый театр 27 февраля зовут на партиципаторный замес Black Box, 28 февраля — на вербатим «Как дети», а семейный спектакль «Вафельное сердце» здесь покажут 1 марта. В воронежском ТЮЗе для зрителей приготовили 28 февраля музыкальную сказку «Золушка», а мюзикл-фэнтези «Алиса в стране чудес» по мотивам сказки Льюиса Кэрролла — 1 марта.

Кино и лекции Познакомиться с потенциальными лауреатами «Оскара-2026» можно будет в киноклубе на Пятницкого, 52, в первый день весны. В программе просмотр и обсуждение пяти номинантов в категории «Лучший игровой короткометражный фильм». Среди них «Друг Дороти» (Англия), «Клеймо мясника» (Израиль), «Кровавая эпоха Джейн Остин» (США), «Певцы» (США), «Два человека обмениваются слюной» (Франция); Дом архитектора

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Доме архитектора 1 марта приготовили для гостей лекцию об истории фотокружка и мастер-класс по созданию авторской открытки-трансформера. Фестиваль «Собираем друзей» проведут 1 марта в центре экологии и искусства «Сфера». В программе маркет от локальных мастеров, игровая зона, квартирник и фотовыставка.