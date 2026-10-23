Российская система на базе платформы «АтомМайнд» запущена на Нововоронежской АЭС

«Работник атомной станции получает не просто сигнал, а полную информацию о том, какие параметры изменились и почему, как ситуация может развиваться дальше и на что следует обратить особое внимание. Всё это даёт больше времени для анализа и позволяет точнее планировать необходимые действия», – отметил руководитель проектного офиса по внедрению цифровых решений при эксплуатации АЭС концерна «Росэнергоатом» Виктор Царану.