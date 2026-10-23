Российская система на базе платформы «АтомМайнд» запущена на Нововоронежской АЭС
Началась опытная эксплуатация системы прогнозирования состояния оборудования
На Нововоронежской АЭС (входит в госкорпорацию «Росатом») началась опытная эксплуатация новой отечественной системы предиктивной аналитики, позволяющей увидеть потенциальную проблему в работе оборудования ещё до её возникновения.
Решение реализовано на базе отечественной цифровой платформы «АтомМайнд», разработанной Топливным дивизионом «Росатома», и предназначено для максимально раннего выявления любых, даже самых малейших изменений в работе оборудования и прогнозирования их дальнейшего развития.
Продвинутые возможности «АтомМайнд» с использованием передовых алгоритмов машинного обучения и поддержкой нейросетей позволяют создавать самые сложные модели для анализа больших массивов информации. Система сама в режиме реального времени анализирует технологические параметры оборудования, обнаруживает и фиксирует любые изменения в них, определяет причину этих изменений, прогнозирует развитие ситуации и отправляет соответствующее уведомление специалисту.
«Работник атомной станции получает не просто сигнал, а полную информацию о том, какие параметры изменились и почему, как ситуация может развиваться дальше и на что следует обратить особое внимание. Всё это даёт больше времени для анализа и позволяет точнее планировать необходимые действия», – отметил руководитель проектного офиса по внедрению цифровых решений при эксплуатации АЭС концерна «Росэнергоатом» Виктор Царану.
По словам директора по информационным технологиям концерна «Росэнергоатом» Артёма Головатого, сегодня для генерирующей компании принципиально важно развивать собственные отраслевые цифровые решения: «Предиктивная аналитика – это хороший пример того, как современные технологии могут приносить вполне конкретную пользу производству. Система способна анализировать большие объемы данных и выявлять изменения, которые человеку сложно заметить на ранней стадии. При этом решение остается за специалистом, но цифровые инструменты дают ему дополнительную информацию для более точной оценки ситуации».
Ожидается, что применение предиктивной аналитики позволит дополнительно повысить надежность эксплуатации оборудования АЭС, снизить вероятность его повреждений и отказов, а также более точно планировать техническое обслуживание и ремонты с учетом фактического состояния оборудования.
Опытная эксплуатация системы, которая помимо Нововоронежской АЭС началась еще на Ленинградской АЭС и Белоярской АЭС, позволит проверить работу системы в реальных производственных условиях и принять решение о ее готовности к вводу в постоянную эксплуатацию.
В настоящее время предиктивная аналитика является одним из значимых направлений цифрового развития госкорпорации «Росатом». Реализация проекта и формирование в Электроэнергетическом дивизионе на базе АО «ВНИИАЭС» центра компетенций в области предиктивной аналитики и анализа данных создают основу для дальнейшего развития технологии, накопления отраслевой экспертизы и расширения практики ее применения на российских АЭС.