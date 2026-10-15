«Единая Россия» организовала праздник ко Дню отца для участников СВО
Он прошел в Воронежском областном центр комплексной реабилитации инвалидов «Семь ступеней»
В реабилитационном центре «Семь ступеней» сейчас проходят реабилитацию после серьезных ранений порядка 30 участников специальной военной операции. Также здесь восстанавливаются жители региона с ограниченными возможностями здоровья. Всего в центре лечатся более 100 человек. Для них региональное отделение «Единой России» организовала праздник ко Дню отца.
К подопечным соцучреждения в гости приехали первый заместитель секретаря реготделения партии, руководитель фракции «Единой России» в областной Думе Виктор Логвинов и активисты «Молодой Гвардии Единой России».
Партийцы привезли сладости для праздничного стола, памятные сувениры бойцам и организовали концерт.
Солистки народного самодеятельного коллектива Воронежской области -вокального ансамбля «Нота» ЦКС клуба «Подгорное» исполнили патриотические композиции, русские народные и современные песни. Концерт получился очень душевным, многие даже выходили танцевать и пели вмести с артистами.
«Очень приятно, что есть такой праздник – День отца, приятно внимание к нам. А мы отцы- сделаем все, чтобы на земле был мир»,- сказал участник специальной военной операции.
Виктор Логвинов поздравил всех с праздником, пожелал ребятам скорейшего выздоровления. Также он передал бойцам подарки, которые подготовили учащиеся воронежской гимназии им. академика Н.Г. Басова в рамках реализации партпроекта «Новая школа» – это письма, рисунки и поздравительные открытки с пожеланиями.
«День отца — праздник молодой, созданный по инициативе «Единой России», и он уже закладывает добрые традиции, которые подхватят наши дети и передадут дальше своим. Этот праздник помогает нам чаще вспоминать о том, как важны семья и воспитание детей, укрепляет семейные ценности.
Быть отцом — большая ответственность и вместе с тем большая радость. Сегодня особенно хочется сказать слова поддержки тем, кто выполняет воинский долг, защищая страну.
В нашем регионе «Единая Россия» традиционно проводит к этому дню разные мероприятия. В прошлом году, например, высадили «Аллею Отцов» у Воронежского государственного лесотехнического университета. А в этом году подготовили праздник для наших бойцов, которые проходят лечение после ранений»,- рассказал Виктор Логвинов.
Содействие в организации праздника оказали депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России» Сергей Сажин и член партии Евгений Маслов (генеральный директор ООО «ЭкоХлеб»).