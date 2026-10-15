«Единая Россия» организовала праздник ко Дню отца для участников СВО

«День отца — праздник молодой, созданный по инициативе «Единой России», и он уже закладывает добрые традиции, которые подхватят наши дети и передадут дальше своим. Этот праздник помогает нам чаще вспоминать о том, как важны семья и воспитание детей, укрепляет семейные ценности.