Здоровье и спорт

«Госкорпорация «Росатом» активно поддерживает различные спортивные мероприятия, поскольку это лучшая пропаганда здорового образа жизни. Приобщая работников, их семьи к занятиям спортом, мы повышаем не только производительность, но и делаем вклад в здоровое и крепкое будущее нашей страны»,— отметил заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.