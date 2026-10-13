Здоровье и спорт
Нововоронеж собрал сильнейших легкоатлетов Росатома на турнире по легкой атлетике
13.10.2026, 14:06
В городе-спутнике Нововоронежской АЭС прошел V турнир* по легкой атлетике в закрытых помещениях среди работников Госкорпорации «Росатом» на призы Концерна «Росэнергоатом».
В турнире приняли участие 8 команд атомной отрасли. Более 40 спортсменов представляли Нововоронежскую АЭС, Курскую АЭС, Ленинградскую АЭС и Смоленскую АЭС, ВНИИАЭС (Москва), а также нововоронежские филиалы «Технической академии Росатома», «Консист ОС» и «Атомтехэнерго».
«Госкорпорация «Росатом» активно поддерживает различные спортивные мероприятия, поскольку это лучшая пропаганда здорового образа жизни. Приобщая работников, их семьи к занятиям спортом, мы повышаем не только производительность, но и делаем вклад в здоровое и крепкое будущее нашей страны»,— отметил заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.
На протяжении трех дней на легкоатлетическом манеже стадиона «Старт», построенном в рамках соглашения между «Росатомом» и правительством Воронежской области, шла напряженная борьба. На соревнованиях разыграли 75 комплектов наград на дистанциях 60, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров в трех возрастных категориях.
В тройку лидеров по медалям вошли Ленинградская АЭС (22 медали), Курская АЭС (20 медалей), Нововоронежская АЭС (18 медалей). Самым опытным участником соревнований стал 56-летний ведущий инженер турбинного цеха энергоблока №5 НВ АЭС Роман Вервекин, самым молодым — 23-летний сотрудник Курской АЭС Сергей Кондрашов. Их участие подчеркивает, что легкая атлетика объединяет поколения и даёт возможность проявить себя в любом возрасте.
Наиболее зрелищным видом программы стали смешанная эстафета и эстафета 4х200 метров, которые завершились победами ленинградских легкоатлетов. Вслед за ними финишировали куряне и нововоронежцы.
Турнир отметил не только командные, но и личные достижения. Специальные призы за лучшие результаты в разных возрастных категориях получили Екатерина Умеренкова (Курская АЭС), Алексей Поправко (Ленинградская АЭС), Татьяна Огнерубова (НВ АЭС), Виталий Чванов (Смоленская АЭС), Валентина Семенова (Консист-ОС), Дмитрий Семенов (Ленинградская АЭС).
Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев неоднократно подчеркивал неразрывную связь спорта и атомной отрасли. По его словам, спорт учит атомщиков сплачиваться вокруг лидера, терпеть, когда сложно, отодвигать свои личные интересы во имя интересов команды.