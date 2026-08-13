«Альпака-фест», турнир по пляжному волейболу и фестиваль итальянских комедий

Половина месяца осталась до конца лета, и у тех воронежцев, кто еще не успел насладиться всеми прелестями сезона каникул, есть шанс наверстать упущенное. На этот уикенд запланирована обширная культурная и развлекательная программа, которая включает множество ярких мероприятий на свежем воздухе. В грядущие выходные можно будет принять участие в фестивале в парке альпак или же посетить уникальный турнир по пляжному волейболу. Не стоит также забывать, что 15 августа отмечается День археолога, — музеи к нему неплохо подготовились. Подробнее — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

Концерты

Зеленый театр в Центральном парке («Динамо») в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Группа «Комиссар» выступит в Зеленом театре 16 августе. Коллектив — один из ярких представителей российской поп-музыки 90-х. Группа была основана в 1990 году, а ее бессменным лидером стал Алексей Щукин. Благодаря харизматичному исполнителю и запоминающимся хитам, «Комиссар» быстро завоевал популярность. Музыкальный стиль коллектива сочетает элементы поп-музыки, евро-дэнса и синти-попа, что быстро сделало его узнаваемым. За годы существования «Комиссар» выпустил несколько альбомов, а его песни неоднократно входили в сборники российских хитов. Несмотря на изменения в составе, группа продолжает концертную деятельность и выпускает новые релизы. XXI межрегиональный фестиваль народной музыки «Савальские россыпи» пройдет 15 августа на площадке Терновского дома культуры. Фестиваль объединит 400 участников из 19 районов Воронежской области и пяти регионов России: Белгородской, Липецкой, Саратовской и Тамбовской областей, а также Москвы. На музыкальной аллее можно будет услышать звучание самобытных народных инструментов, свое творчество представят творческие коллективы и исполнители, а гармонисты повеселят задорными наигрышами и частушками. Дополнит фестивальную программу выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Кульминацией фестиваля станет галаконцерт «Мелодии народного единства», а завершит вечер выступление ансамбля русских народных инструментов «Жалейка» из Белгорода. «Мелодии летнего заката» во Дворцовом комплексе Ольденбургски

Фото: dvoretsvramoni.ru Концерт органной музыки «Мелодии летнего заката» пройдет во Дворцовом комплексе Ольденбургских вечером 15 августа. Событие станет хорошим поводом для романтического свидания, душевных встреч с друзьями или тихого семейного отдыха. В программе — сочетание мощного звучания органа (Михаил Князев), выразительного вокала (Елена Старкова) и проникновенной скрипки (Антон Жолондзь).

Спектакли и шоу Никитинский театр. Спектакль «Осенняя соната»

Фото: nikitincenter.ru Никитинский театр возвращается с летних каникул. В этот уикенд на основной сцене театра «Осенняя соната» — 14 августа, «Бойня №5» — 15 августа и «Ваша жестянка сломалась» — 16 августа. Сцена «Прогресс» в субботу приглашает зрителей на постановку «Жена Хармса», а в воскресенье — на спектакль «Миленькие мои, или Кто писает в лифте?». Новый театр 16 августа покажет работу «Великий человек», где сюжет для небольшого рассказа перерастает в драму и заставляет задуматься о подлинных и мнимых ценностях, о том, что необходимо бережно относиться к человеку, а также переосмыслить — что заставляет одного человека предавать, а другого спасать жизни людей. Театр «Кот» подготовил премьеру: 15 августа будет представлен спектакль «Обратный реверс» — психиатрический триллер о памяти, утрате и праве судить другого человека, как называют эту работу создатели. Постановка является режиссерским дебютом Федора Атякшина, пьеса написана им же. Кроме того, на сцене театра в этот уикенд: черная комедия «Королева красоты» по пьесе Мартина Макдонаха — 14 августа, «трогательное путешествие к истокам» под названием «Пока мы здесь» — 15 августа и сага о сотворении мира «Золотая улитка» — 16 августа. Спектакль «Бред вдвоем» театра «Саквояж»

Фото: vk.com Авторский театр «Саквояж» в конце недели зовет воронежцев на спектакли «Маленький принц», «День, когда я встретил кита», «Петсон и Финдус: Охота на лис», «Книжная девочка» и «Бред вдвоем». Последний предназначен только для совершеннолетней аудитории. Масштабная выставка «Лучшие собаки России / РКФ. Шоу чемпионов» пройдет 15 и 16 августа на площадке Центра развития футбола. Организатор — московский кинологический клуб «Лучшие собаки». Для клуба это первое флагманское мероприятие в Воронеже. На ринг выйдут представители множества пород: от всемирно известных до тех, которых крайне редко встретишь в России. Для зрителей это уникальный шанс увидеть необычных собак вживую, а также пообщаться с заводчиками и владельцами. Проект охватывает пять регионов страны, он призван дать импульс развитию российской кинологии. В стендап-клубе на проспекте Революции 14 августа — «Большой стендап», 15 августа — шоу «Бывшие», где зрители делятся своими историями про отношения, а 16 августа — «Битва миниатюр», в формате которых комики будут сражаться за денежный приз.

Выставки Коллекция древних золотых изделий из фондов Воронежского краеведческого музея

Фото: Страница музея ВКонтакте Музей-заповедник «Костенки» 15 августа приглашает воронежцев отметить День археолога. В этот день состоится открытие новой археологической выставки «Памятники Костенок. Стоянка Костенки 12», пройдут встречи с исследователями, лекции, музыкальный концерт ведущей солистки Воронежского театра оперы и балета Людмилы Солод, специальные экскурсии, археологические занятия и интерактивные научные шоу. В рамках музейной программа «Учебный археологический раскоп» гости смогут под руководством археолога освоить базовые навыки полевой работы, научатся расчищать культурный слой, фиксировать находки, промывать материалы и выполнять их шифровку. Ко Дню археолога Воронежский краеведческий музей 15 августа приоткроет двери своего фонда, чтобы у воронежцев и гостей города появилась эксклюзивная возможность посмотреть на уникальную коллекцию древних золотых изделий. Покажет археологические находки и расскажет о них главный хранитель музея Александр Кулешов. Состоится всего четыре закрытых показа. Творческая встреча с художником Воронежского государственного театра кукол имени Вольховского Александром Ечеиным пройдет 15 августа в музее имени Крамского в пространстве выставки «Создатели миров». С 1987 года художник-скульптор создает удивительный кукольный мир, который знают многие. Работы заслуженного деятеля искусств хранятся не только в России, но и в частных коллекциях США, Канады, Великобритании, Франции, Германии и Китая. Участники встречи услышат о творческом и жизненном пути мастера, об истории создания знаковых спектаклей, среди которых — «Геркулес и Авгиевы конюшни», «Дикий» и «Хитроумный Идальго». Картины из экспозиции «Грациозная тишина: поэзия цветущих чувств»

Фото: voronezhliter.ru В усадьбе Веневитинова доступна арт-терапевтическая выставка «Грациозная тишина: поэзия цветущих чувств». Экспозиция продолжает традиции русского романтизма, близкого поэту Дмитрию Веневитинову, с его диалогом души и мира, красотой природы и хрупкостью чувств. Выставка знакомит с работами художницы Марии Волжиной — автора арт-терапевтических методик. Экспозиция представляет собой мультисенсорный опыт, где каждая картина живет одновременно в четырех ипостасях: акварель, авторская поэзия, музыка и арт-терапевтическая сказка — история, которая помогает зрителю услышать себя. 14 августа в Доме архитектора состоится танцевальный вечер «Арт-Милонга» в рамках выставки «Мое лето» творческого объединения «Взгляд на мир». В программе вечера — живое исполнение популярных и классических мелодий на скрипке артисткой оркестра Театра оперы и балета Екатериной Алексеенко, выступление танцевального дуэта Евгения Столярова и Ольги Мокротоваровой, DJ-сет от Ольги Кощеевой и экскурсия по экспозиции, которую проведет один из авторов выставки Андрей Долбилин. В галерее Х.Л.А.М. в субботу, 15 августа, откроется выставка «Роскошь алюминия — 3», в которой комбинаторика художника Ивана Горшкова выходит на новый уровень. Зеркальное сияние алюминия гипнотически просачивается сквозь масляную живопись, обнажая в дырах и бороздках приятную толщину металла. Тем временем тросы, заклепки, накладки и электроника, еще органичнее интегрируются в картины.

Мастер-классы и экскурсии Восстановленные Михайловские часы, установленные на проспекте Революции в Воронеже. 2024

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Квест-экскурсия «Влюбляю в Воронеж. Факты и легенды, узнав которые, вы влюбитесь в наш город» стартует 15 августа от Михайловских часов на проспекте Революции. С гидом Кариной Мещеряковой участники смогут изучить арт-объекты и скульптуры прогулятья по «воронежскому Арбату», загадать желание у памятника Белому Биму, примерить сапоги Петра I, заглянуть в гости к Самуилу Маршаку. Творческая встреча молодых литераторов Воронежа состоится 15 августа в библиотеке имени Кубанева. К участию приглашают начинающих прозаиков и поэтов — тех, кто только прокладывает свой путь в литературе. В программе — разбор и живое обсуждение произведений: авторы смогут представить свои работы, познакомиться с творчеством коллег, обменяться мнениями и получить рекомендации. Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Экспресс-экскурсия «Николай Ге» пройдет в музее имени Крамского 14 августа. Обособленное место этого мастера в истории русского искусства делает его фигуру уникальной и трагичной. На экскурсии гости узнают о сложном творческом пути художника и его единственном произведении, представленном в постоянной экспозиции. Кроме того, 15 августа в музее состоится творческий мастер-класс «Герой кукольного театра. Собака и кошка» в рамках выставки «Создатели миров. Участники познакомятся с технологией создания подвижной бумажной куклы на шарнирах и смогут своими руками оживить сказку. Вдохновением послужат куклы-персонажи спектакля «Волшебное кольцо». В Центре креативных индустрий «Матрешка» 15 августа проведут мастер-класс по каллиграфии для новичков. Вместе с художницей Марией Тягуновой участники будут осваивать работу с острым пером и разберутся, как устроена каллиграфическая техника. На занятии гости познакомятся с инструментами и особенностями движения пера, попробуют писать в стилистике английского курсива и потренируются на прописях.

Кинопоказы и лекции Кадр из фильма «Афера по-неаполитански» (2021)

Фото: kinopoisk.ru В кинотеатре «Спартак» с 13 по 26 августа проходит фестиваль итальянских комедий. В эти дни на большом экране для зрителей — искрометные истории из Италии и про Италию. В программу вошли 11 лент. Это лучшие комедии последних лет, многие из которых получили награды на различных конкурсах. 14 августа состоится показ фильма «Семья на мою голову» режиссера Джанни Ди Грегорио, 15 августа — «Добро пожаловать в Рим» Риккардо Милани, а 16 августа — «Афера по-неаполитански» Джанлуки Ансанелли. Во Дворце Ольденбургских 15 августа в честь дня рождения Михаила Зощенко состоится просмотр документального фильма «Зощенко. Лицо и маска». Картина готова открыть для зрителя, знакомого с Зощенко только как с сатириком и мастером юмористических рассказов, гораздо более глубокие и малоизвестные детали из жизни писателя. Фильм — лауреат и призер ряда фестивалей. Представит ленту председатель попечительского совета международного фестиваля документального кино «Единение» Ольга Чернова. Кадр из фильма «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники» (2007)

Фото: kinopoisk.ru Студия на Пятницкого, 52 приглашает 14 августа на показ экзистенциального роуд-муви с индийским колоритом «Поезд на Дарджилинг» (2007) режиссера Уэса Андерсона. Это —трагикомичная история освобождения от багажа семейных травм и принятия себя и своих родных такими, какие они есть. В качестве бонуса пройдет просмотр 13-минутной короткометражки Уэса Андерсона «Отель "Шевалье"» (2007) — пролога к «Поезду на Дарджилинг». «Синематека» в этот уикенд зовет 15 августа посмотреть на площадке глэмпинга «Солнечная система» культовый фильм «Бриллиантовая рука». А 16 августа зрителей приглашают в загородный комплекс Farm&Village на летнюю классику — «Вика. Кристина. Барселона» (2008) режиссера Вуди Аллена.

Спорт и активности на открытом воздухе Кубок России по пляжному волейболу

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Турнир по пляжному волейболу «Комус Гран-при» впервые пройдет в Воронеже 15 августа. Площадкой мероприятия станет Придаченская дамба. В программу включены как мужские, так и женские состязания, а призовой фонд составит 300 тыс. руб. Компактный и динамичный формат «2х2» подходит тем, кто готов играть по-настоящему. Как отмечают устроители, «Комус Гран-при» — это региональные турниры в городах, где у организации есть представительства, но пока нет условий для проведения масштабных фестивалей. Состязания предполагают меньше шоу, но больше самой игры и спортивного азарта. В Белом колодце 15 и 16 августа пройдет семейный «Альпака-фест». Ядро программы антистресс-выходных — знакомство с альпаками: их можно кормить, обнимать и фотографировать. Желающие «перезагрузиться» могут заняться йогой в окружении альпак. Любителей гастрономии ждет гастро-тур с блюдами латиноамериканской кухни. Кроме того, в течение дня будет работать «теплый маркет», проходить танцевальные мастер-классы, творческие занятия, семейные игры и многое другое. Завершит программу вечерний сеанс — просмотр мультфильма под открытым небом. Фото-прогулка по тайным дворикам Девичка состоится 15 августа. Гостей приглашают исследовать город через фотографию и живой диалог с фотографом и драматургом Ариком Киланянцем. Маршрут пролегает по старинному району Воронежа, где дома XVIII–XIX веков еще помнят декабристов, историков, семинаристов и солдатских детей. На «фото-дрейфе» отмечены восемь точек, каждая со своей историей. Фестиваль «Золотой медовый август» в Дивногорье

Фото: divnogor.ru Фольклорный праздник «Золотой медовый август» пройдет в Дивногорье 15 августа. Организаторы обещают насыщенную фольклорную концертную программу, а также демонстрацию свадебного обряда, мастер-классы и угощения. Приходить советуют всей семьей. Для тех, кто едет из Воронежа, удобный способ добраться на фестиваль — прямая электричка до Дивногорья. В парке «Дельфин» 15 августа запланирована Спортивно-развлекательная зарядка с игроками хоккейного клуба «Буран». Открытое занятие начнется в полдень. «Надевайте спортивную форму, будет по-спортивному интересно»,— приглашают воронежцев организаторы. А на следующий день, 16 августа, в «Дельфине» будет представлена масштабная концертная программа «Воронежский край». Живые экскурсии вновь доступны в ботаническом саду. 15 августа там можно будет посетить «Мир тропических пауков и экзотических растений», а 16 августа — отправиться в «Мир тропических змей».

Денис Данилов